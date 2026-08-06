  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Amaravati Phase-I to Be Completed by 2028: Anitha
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 6 August 2026 (11:12 IST)

2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశ పూర్తి.. వంగలపూడి అనిత

Amaravathi
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (11:12 IST)
google-news
ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా, 2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశను పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు.
 
12వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా, చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశపు గొప్ప నేత సంప్రదాయాన్ని యువత అభినందించేలా చేయడానికి అమరావతిలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ బుధవారం పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ఐడీ విద్యార్థులచే చేనేత ఫ్యాషన్ షో, డిజైన్ పోటీలు, చేనేత ప్రదర్శనలు, ప్రత్యక్ష నేత ప్రదర్శనలు, క్విజ్ పోటీలు, చీర కట్టు పోటీలు వంటివి నిర్వహించారు. 
 
సభను ఉద్దేశించి విజయవాడలోని నేతన్నల సేవా కేంద్రం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అనస్ షా బి. మాట్లాడుతూ, వస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని అభివృద్ధి కమిషనర్ (చేనేత) కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించబడ్డాయని తెలిపారు. ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 7న జరుపుకునే జాతీయ చేనేత దినోత్సవం, 1905 నాటి స్వదేశీ ఉద్యమానికి గుర్తుగా నిలుస్తుందని, అలాగే దేశ వస్త్ర, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంలో భారతీయ చేనేత కార్మికులు అందించిన కృషిని ఇది గౌరవిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అసలైన చేనేత ఉత్పత్తుల గురించి అవగాహన కల్పించడం, సాంప్రదాయ నేత పద్ధతులను యువతలో ప్రోత్సహించడం, చేనేత వస్త్రాల వినియోగాన్ని పెంచడం దీని లక్ష్యమని అనాస్ షా అన్నారు. 
 
నూతన ఆవిష్కరణలు, సుస్థిరమైన డిజైన్ల ద్వారా దేశ చేనేత వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి, ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన చెప్పారు. వివిధ పోటీలలో విజేతలకు బహుమతులు పంపిణీ చేయగా, విద్యార్థుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఈ వేడుకలకు మరింత శోభను చేకూర్చాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఎనిమిది నెలల పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిన వాచ్‌వుమన్‌.. మూడు గంటల్లో కాపాడిన పోలీసులు

ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలకు హాజరైన అమీర్ ఖాన్, అశుతోష్ గోవారికర్

ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలకు హాజరైన అమీర్ ఖాన్, అశుతోష్ గోవారికర్బాలీవుడ్ టు టాలీవుడ్ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలు బుధవారం ముంబైలో జరిగాయి. బ్లడ్ క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతూ 74 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూసిన ఆయనకు తుది నివాళులర్పించేందుకు సినీ రంగానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. : అమీర్ ఖాన్, దర్శకుడు అశుతోష్ గోవారికర్ నివాళులర్పించారు. ప్రదీప్ రావత్ కుటుంబ సభ్యులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

మగవాడికి కమిట్‌మెంట్ ఇవ్వనిదే సినిమా ఛాన్సే కాదు సీరియల్ ఛాన్స్ కూడా రాదు, యువతి వీడియో వైరల్

మగవాడికి కమిట్‌మెంట్ ఇవ్వనిదే సినిమా ఛాన్సే కాదు సీరియల్ ఛాన్స్ కూడా రాదు, యువతి వీడియో వైరల్సోషల్ మీడియాలో కేస్టింగ్ కౌచ్ గురించి ఓ యువతి షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె సెల్ఫీ వీడియోలో మాట్లాడుతూ... నేనేదో సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పెడుతుంటాను. ఆ వీడియోలు చూసి సినిమా ఆఫర్ వుందని ఓ సినిమా కంపెనీవాళ్లు పిలిచారు. వాళ్లతో డిస్కషన్స్ అంతా అయ్యాక చివరికి వాళ్లు చెప్పిందేమిటంటే... కమిట్మెంట్ కావాలని. దాంతో ఆ అవకాశం వద్దని తిరిగి వచ్చేసాను. రెండోసారి ఇంకొకరు సీరియల్లో అవకాశం వుందని పిలిచారు. ఒకసారి అనుభవించినా బుద్ధి లేని నేను నమ్మి మళ్లీ వెళ్లాను. అక్కడే అదే తంతు. సీరియల్లో నటించడానికి కూడా కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలని అడిగారు.

Genelia Deshmukh: అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్

Genelia Deshmukh: అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్నేడు కుటుంబ సభ్యుల శుభాకాంక్షలు, అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంది జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్. సునీల్ శెట్టి మరియు గీతా ఆర్ట్స్ వంటి ప్రముఖులు కూడా అభిమానులతో కలిసి ఆమెకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆమె అంటువ్యాధిలాంటి చిరునవ్వు, హుందాతనం మరియు ఎప్పటికీ తరగని ఆకర్షణ వల్లే ఇన్నేళ్ల తర్వాత కూడా ఆమె అభిమానుల ఆదరణ పొందిందని కొనియాడారు.

Jayam Ravi: భార్యతో విడాకులు.. వడ్డీ కాసుల వాడిగా జయం రవి

Jayam Ravi: భార్యతో విడాకులు.. వడ్డీ కాసుల వాడిగా జయం రవితన విడాకుల వ్యవహారం వార్తల్లో నిలుస్తున్నప్పటికీ, తమిళ నటుడు జయం రవి తన వృత్తిపరమైన కెరీర్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన కొత్త అధ్యాయానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. రాబోయే తెలుగు చిత్రం వడ్డి కాసుల వాడలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పాత్రను పోషించేందుకు ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తన భార్య ఆర్తితో విడాకుల వ్యవహారం ఇంకా కోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉండగా, గత కొద్ది నెలలుగా అది ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది.

Anand Deverakonda :బీచ్ పోస్టర్‌తో ఆనంద్ దేవరకొండ... ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ డేట్ ప్రకటన

Anand Deverakonda :బీచ్ పోస్టర్‌తో ఆనంద్ దేవరకొండ... ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్ డేట్ ప్రకటనఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య నటించిన తెలుగు రొమాంటిక్ డ్రామా 'ఎపిక్ - ఫస్ట్ సెమిస్టర్', 2026 సెప్టెంబర్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. తొలిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన ఆదిత్య హాసన్ రూపొందించిన ఈ కాలేజీ కథకు హేషమ్ అబ్దుల్ వహాబ్ సంగీతం అందించగా, సినిమాటోగ్రాఫర్ అజీమ్ మహమ్మద్ మరియు ఎడిటర్ నవీన్ నూలి వంటి బృందం పనిచేసింది.