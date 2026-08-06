2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశ పూర్తి.. వంగలపూడి అనిత
ప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా, 2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశను పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు.
12వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా, చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశపు గొప్ప నేత సంప్రదాయాన్ని యువత అభినందించేలా చేయడానికి అమరావతిలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ బుధవారం పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ఐడీ విద్యార్థులచే చేనేత ఫ్యాషన్ షో, డిజైన్ పోటీలు, చేనేత ప్రదర్శనలు, ప్రత్యక్ష నేత ప్రదర్శనలు, క్విజ్ పోటీలు, చీర కట్టు పోటీలు వంటివి నిర్వహించారు.
సభను ఉద్దేశించి విజయవాడలోని నేతన్నల సేవా కేంద్రం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అనస్ షా బి. మాట్లాడుతూ, వస్త్ర మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని అభివృద్ధి కమిషనర్ (చేనేత) కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు నిర్వహించబడ్డాయని తెలిపారు. ప్రతి ఏటా ఆగస్టు 7న జరుపుకునే జాతీయ చేనేత దినోత్సవం, 1905 నాటి స్వదేశీ ఉద్యమానికి గుర్తుగా నిలుస్తుందని, అలాగే దేశ వస్త్ర, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడంలో భారతీయ చేనేత కార్మికులు అందించిన కృషిని ఇది గౌరవిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అసలైన చేనేత ఉత్పత్తుల గురించి అవగాహన కల్పించడం, సాంప్రదాయ నేత పద్ధతులను యువతలో ప్రోత్సహించడం, చేనేత వస్త్రాల వినియోగాన్ని పెంచడం దీని లక్ష్యమని అనాస్ షా అన్నారు.
నూతన ఆవిష్కరణలు, సుస్థిరమైన డిజైన్ల ద్వారా దేశ చేనేత వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి, ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన చెప్పారు. వివిధ పోటీలలో విజేతలకు బహుమతులు పంపిణీ చేయగా, విద్యార్థుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఈ వేడుకలకు మరింత శోభను చేకూర్చాయి.