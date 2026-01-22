ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావుల
ఏపీ మద్యం స్కామ్లో వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల వద్దకు విచారణకు వెళ్లి ఏం చెప్పారోనంటూ వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ, వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. మద్యం స్కామ్లో ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి వెళ్లిన విషయం తెల్సిందే.
దీనిపై మంత్రి పయ్యావుల మాట్లాడుతూ, మద్యం కుంభకోణంలో ఈడీ వద్ద విజయసాయి తన పేరు ఎక్కడ చెప్పారో అనే భయంతో ప్రజల దృష్టి మరల్చేందుకు జగన్ అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రశాంతత కోల్పోయిన జగన్.. తన బాధను ప్రజల బాధగా చిత్రీకరిస్తూ.. ప్రజలను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. క్రెడిబిలిటీ లేని వ్యక్తి క్రెడిట్ చోరీ అనటం విడ్డూరంగా ఉందని ఎద్దేవా చేశారు.
తన బురదను ఎదుటివారిపై వేసే ప్రయత్నాలు జగన్ ఇంకా మానట్లేదని దుయ్యబట్టారు. పాస్ పుస్తకాలపై రూ.700 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తన బొమ్మలు వేసుకునే హక్కు ఎవరిచ్చారని నిలదీశారు. ప్రజల ఆస్తుల మీద తన బొమ్మలు వేసుకునే అధికారం జగన్కు ఎక్కడిదని ప్రశ్నించారు. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ ద్వారా దోపిడీకి తెరలేపింది జగన్ అని ధ్వజమెత్తారు.
రీ సర్వేకి, ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్కు తేడా తెలియకుండా జగన్ మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. సొంత బాబాయిని చంపిన వారిని తన పార్టీలో పెట్టుకున్న వ్యక్తి జగన్ కాదా అని ప్రశ్నించారు. రాజకీయ లబ్ది తప్ప.. ప్రజా సంక్షేమం జగన్కు పట్టదని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఎక్కడ ఘర్షణ జరిగినా దానికి రాజకీయ రంగు పులుముతున్నారు.. కులాలు, మతాల మధ్య కుంపట్లు పెడుతున్నారని మంత్రి పయ్యావుల దుయ్యబట్టారు.