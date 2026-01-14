తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిచ్చుపెట్టేందుకు వైకాపా - భారాస కుట్ర : టీడీపీ నేత పట్టాభి
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు, తెలుగు ప్రజల మధ్య చిచ్చుపెట్టేందుకు ఏపీలోని వైకాపా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భారతీయ రాష్ట్ర సమితిలు కుట్రలు పన్నుతుయన్నాయని టీడీపీ నేత పట్టాభి ఆరోపించారు. ఈ అంశంపై ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ.. రైతులూ బాగుండాలనేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆలోచన అయితే, తెలుగు ప్రజలు నాశనం కావాలనే దురుద్దేశంతో వైకాపా, భారాసలు వ్యవహరిస్తున్నాయని ఆరోపించారు.
'రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలూ తనకు రెండు కళ్లు అని చెప్పిన స్టేట్స్మన్ చంద్రబాబు. స్వార్థ రాజకీయాలే ప్రధానం అనే విధంగా వైకాపా, భారాస నేతల తీరు ఉంది. పోలవరం ఎత్తును ఒక మీటరు తగ్గించుకుంటే ఏమవుతుందని తెలంగాణ అప్పటి సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే.. ఆ వ్యాఖ్యల్ని నాటి సీఎం జగన్ ఖండించాల్సింది పోయి... అసెంబ్లీలో పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. ఇప్పుడు అదే జగన్ రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పేరుతో కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. స్వార్థ రాజకీయాల కోసం జగన్, భారాస నేతలు పనిచేస్తున్నారు' అని పట్టాభిరాం ధ్వజమెత్తారు.
'రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం, ఇతర ప్రాజెక్టులపై నమస్తే తెలంగాణ, సాక్షి పత్రికలు తప్పుడు కథనాలు రాస్తున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టేలా వ్యవహరిస్తున్నాయి. తెలంగాణ నీటికి చంద్రబాబు అడ్డుపడుతున్నారంటూ నమస్తే తెలంగాణ తప్పుడు కథనం ప్రచురించింది. సీమకు బాబు ద్రోహం తలపెడుతూ తెలంగాణకు న్యాయం చేస్తున్నారంటూ సాక్షిలో తప్పుడు కథనం వచ్చింది. ఆ రెండు పార్టీలు, రెండు పత్రికలు, రెండు కుటుంబాలు కలిసి తెలుగు ప్రజలను మోసగిస్తున్నాయి.
రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని ఆపింది మేమే అంటూ భారాస నేత హరీశ్రావు మాట్లాడిన వార్తను నమస్తే తెలంగాణలో రాస్తారు. సీమ లిఫ్ట్ను నేనే ఆపించానంటూ సీఎం రేవంత్ మాట్లాడినట్లు సాక్షిలో రాస్తారు. నీ రాష్ట్రంలో నీ డ్రామా నువ్వు ఆడు.. నా రాష్ట్రంలో నా డ్రామా నేను ఆడతా అంటూ జగన్, కేసీఆర్లు వ్యవహరిస్తున్నారు' అని పట్టాభిరాం దుయ్యబట్టారు.