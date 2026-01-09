శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఠాగూర్

జగన్.. రాయలసీమ బిడ్డకాదు.. అభివృద్ధిని అడ్డుకునే కేన్సర్ గడ్డ : టీడీపీ నేత బీటెక్ రవి

btechravi
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ బిడ్డ కాదని అభివృద్ధిని అడ్డుకునే కేన్సర్ గడ్డ అని టీడీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ బీటెక్ రవి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని తామే ఒత్తిడి తెచ్చి అపామని పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పడాన్ని పట్టుకుని వైకాపా నేతలు ఇపుడు గగ్గోలు పెట్టడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. 
 
శుక్రవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, జగన్ ప్రాధాన్యతలు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కాకుండా వ్యక్తిగత సౌకర్యాలతే పరిమితమయ్యాయని రవి విమర్శించారు. విశాఖలో తన కోసం నిర్మించుకున్న రిషికొండ ప్యాలెస్‌పై చూపిన శ్రద్ధలో 50 శాతం భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణంపై పెట్టివుంటే అది ఎపుడో పూర్తయ్యేది అన్నారు. ఇపుడు నిర్మాణం పూర్తయితే ఆ క్రెడిట్ తానే తీసుకునేందుకు జగన్ ప్రయత్నిస్తున్నారన్నారు. 
 
కేవలం రాజకీయ కక్షతో అమరావతిని నాశనం చేసి రాష్ట్ర భవిష్యత్‌ను అంధకారంలోకి నెట్టారన్నారు. రాబోయే 20 యేళ్ల మద్యం ఆదాయాన్ని కూడా తాకట్టుపెట్టి అప్పులు తెచ్చి రాష్ట్రం పరువు తీశారని మండిడ్డారు. టీడీపీ సారథ్యంలోని టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం రాయలసీమ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తుందని, ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి తీురతామని బీటెక్ రవి స్పష్టం చేశారు. 

Balakrishna: అన్విత పార్క్‌సైడ్ ప్రాజెక్టుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నందమూరి బాలకృష్ణ

Balakrishna: అన్విత పార్క్‌సైడ్ ప్రాజెక్టుల బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నందమూరి బాలకృష్ణహైదరాబాద్‌: అన్విత గ్రూప్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నటసింహం, హిందూపురం హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యే, పద్మభూషణ్ నందమూరి బాలకృష్ణ వ్యవహరించనున్నట్లు సంస్థ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అచ్యుతరావు బొప్పన ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా అన్విత గ్రూప్ రూపొందించిన బ్రాండ్ ఫిల్మ్స్‌ను శుక్రవారం హైదరాబాద్ లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఆయన ఆవిష్కరించారు.

Dimple and Ashika: ప్రతి క్యారెక్టర్ లో ఏదో ఒక తప్పు, లేదా లోపం వుంటుంది : డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్

Dimple and Ashika: ప్రతి క్యారెక్టర్ లో ఏదో ఒక తప్పు, లేదా లోపం వుంటుంది : డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ సినిమా జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ డింపుల్ హయతి, ఆషికా రంగనాథ్ సినిమా విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Samantha: మృదు స్వ‌భావిగా క‌నిపిస్తూ, ఎదురుదాడి చేసేంత శ‌క్తివంతురాలిగా సమంత

Samantha: మృదు స్వ‌భావిగా క‌నిపిస్తూ, ఎదురుదాడి చేసేంత శ‌క్తివంతురాలిగా సమంతఅత్త‌గారింటికి వెళ్లిన త‌ర్వాత ప‌రిస్థితులు త‌ల‌కిందుల‌వుతాయి. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలతో స‌మంత ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిత్రం ‘మా ఇంటి బంగారం’. అభిమానులు, ప్రేక్ష‌కులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫస్ట్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. ఇది హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాగా మెప్పించ‌నుంది. సామ్‌ను స‌రికొత్త పాత్ర‌లో ఆవిష్క‌రించ‌నున్న సినిమాగా ఇది అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షిస్తోంది.

సినిమా టిక్కెట్ల పెంపుపై ఆగ్రహం.. పాత ధరలనే వసూలు చేయాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశం

సినిమా టిక్కెట్ల పెంపుపై ఆగ్రహం.. పాత ధరలనే వసూలు చేయాలంటూ హైకోర్టు ఆదేశంతెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్త సినిమాల విడుదల సమయంలో సినిమా టిక్కెట్ల ధరలు పెంపుపై ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. టిక్కెట్ ధరలను పెంచుకునేందుకు తెలివిగా మెమోలు ఎందుకు జారీచేస్తున్నారంటూ ప్రభుత్వ అడ్వకేట్‌ను ప్రశ్నించింది.

ప్రతిభను ప్రోత్సహించేందుకు కాలేజీల్లో విన్.క్లబ్ ప్రారంభించిన ఈటీవీ విన్

ప్రతిభను ప్రోత్సహించేందుకు కాలేజీల్లో విన్.క్లబ్ ప్రారంభించిన ఈటీవీ విన్ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, "ఈటీవీ విన్ – చైతన్య భారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (CBIT)" లోని ఛాయా క్లబ్ తో కలిసి క్యాంపస్లో "విన్.క్లబ్" ను ప్రారంభించింది. ఛాయా క్లబ్ లోని సృజనాత్మక వాతావరణం మరియు ఈటీవీ విన్ యొక్క మీడియా & ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగ అనుభవం కలసి, విద్యార్థులకు కంటెంట్ క్రియేషన్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్, మీడియా వంటి రంగాల్లో ప్రాక్టికల్ అవగాహన అందించనున్నాయి.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
