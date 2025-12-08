పులివెందులలో జగన్కు ఎదురుదెబ్బ.. వేంపల్లి నుండి టీడీపీలో చేరిన వైకాపా సభ్యులు
అధికారాన్ని కోల్పోయి కేవలం 11 స్థానాలకు పరిమితమైన తర్వాత, వైకాపా చీఫ్ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు పులివెందులలో తీవ్ర ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకప్పుడు దివంగత రాజశేఖర్ రెడ్డి, తరువాత జగన్లకు విధేయుడిగా ఉన్న ఈ నియోజకవర్గం అధికార టీడీపీ వైపు మళ్లింది.
ఇది ఒక అద్భుతమైన రాజకీయ తిరోగమనాన్ని సూచిస్తుంది. వైఎస్సార్సీపీ నుండి ఫిరాయింపులు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. నాయకులు, కార్యకర్తలు స్థాయిల వారీగా టీడీపీలోకి మారుతున్నారు. సీనియర్ ముఖాలతో ప్రారంభమైన ఈ స్థానం ఇప్పుడు అట్టడుగు వర్గాలకు చేరుకుంది.
ఒకప్పుడు దాని రాజకీయ గుర్తింపును నిర్వచించిన స్థానంలోనే వైఎస్ఆర్సీపీ బలహీనపడింది. సోమవారం, వేంపల్లి పట్టణం నుండి అనేక మంది సభ్యులు టీడీపీలో చేరారు. మాజీ వైఎస్ఆర్సీపీ క్యాడర్ బీటెక్ రవి సమక్షంలో పార్టీలో చేరారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని, నిలిచిపోయిన అభివృద్ధి పనులు ఇప్పుడు ముందుకు సాగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు.
చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో పరిపాలనను చూసిన తర్వాత వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు టీడీపీలో చేరుతున్నారని బీటెక్ రవి కూడా అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, కొత్త ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఈ మార్పుకు దారితీసింది.
పార్టీ కార్యకర్తలు స్థిరత్వం, బలమైన స్థానిక నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్నారు. జగన్కు, పులివెందులను కోల్పోవడం అతిపెద్ద రాజకీయ దెబ్బ. దశాబ్దాలుగా ఆయన కుటుంబం నియోజకవర్గంలో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ప్రస్తుతం ఆ మద్దతు తగ్గిపోయింది.