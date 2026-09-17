Namit Malhotra: రామాయణ నుండి భారీ అప్డేట్ ప్రకటించిన నమిత్ మల్హోత్రా
రణబీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాముడుగా నటిస్తున్న బాలీవుడ్ రామాయణ చిత్రం నుంచి జైశ్రీరామ్ అనే సాంగ్ నేడు విడుదలైంది. వీడియోలో సీతారాములు అరణ్యం, పట్టాభిషేకం, లక్మణుడు వంటి వారిని చూపించారు. ఈ పాట ఆకట్టుకుంది. కాగా, నేడు మరో అప్ డేట్ ప్రకటించారు నమిత్ మల్హోత్రా.
Ramayana 2 - Om routh
రామాయణ కు ఒక కొత్త అధ్యాయం మొదలవుతోంది. అంటూ లెటర్ ద్వారా తెలియజేశారు. రామాయణ టీమ్ లో ఓమ్ రౌత్ కూడా చేరారని సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్నామని తెలిపారు. రామాయణం పార్ట్ 2'ను మరింత భారీ స్థాయిలో రూపొందించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషిస్తారని నమిత్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు.
'ఆదిపురుష్' నుండి ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన కొత్త అధ్యాయం వరకు... వీరి కలయిక ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ ఇతిహాస గాథ తదుపరి అధ్యాయం ఇప్పుడు మరింత భారీగా మారబోతోంది.
అయితే, ఆది పురుష్ లో రాముడికి మీసాలు పెట్టిన ఓం రౌత్ ఒరిజిల్ గ్రంథం ఆధారంగా పాత్రను తీర్చిదిద్దానని అప్పట్లో తెలియజేశారు. కానీ, ప్రస్తుతం రామాయణ ంలో రణబీర్ కపూర్ పాత్రకు మీసాలు లేకుండానే చూపించారు. మరి దీనిపై ఎటువంటి క్లారిటీ ఇస్తారో చూడాలి.