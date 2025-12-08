Chandrababu: ఇండిగో సంక్షోభం.. స్పందించిన చంద్రబాబు.. ఏమన్నారంటే?
ఇండిగో సంక్షోభం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులు గందరగోళాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. పదేపదే విమానాలు రద్దు కావడం వల్ల చాలా మంది గంటల తరబడి విమానాశ్రయాల్లోనే చిక్కుకుపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సమస్యపై స్పందించారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితిని నేరుగా నిర్వహించడం లేదని చంద్రబాబు అన్నారు. సంక్షోభాన్ని నిర్వహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేంద్రం తగిన విధంగా స్పందిస్తుందని, ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి సమాధానం ఇస్తారని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
అంతరాయం కొనసాగుతుండగా, ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ కార్యాచరణ అవసరాలను తీర్చడానికి పైలట్లకు ఖాళీలను భర్తీ చేస్తామని ప్రకటించాయి. కొనసాగుతున్న అంతరాయం సమయంలో ఎయిర్లైన్ తన సిబ్బందిని బలోపేతం చేయడానికి ముందుకు రావడంతో B737, A320 విమానాలను నడపడానికి పైలట్ల కోసం దరఖాస్తులు ఆహ్వానించబడ్డాయి.
ఇంతలో, ఉత్తర భారత మీడియా సంస్థలు కేంద్ర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడును తీవ్రంగా విమర్శించాయి. ఈ పరిస్థితిపై ఆయన ప్రతిస్పందనను ప్రశ్నించాయి. రాజీనామాను డిమాండ్ చేసింది.