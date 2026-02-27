నిద్రలేమి ఎన్నో ఇబ్బందులు.. ఆరోగ్యానికి చేటు.. అమెరికా వైద్యులు
నిద్రలేమి, దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తాయని అమెరికాలోని వర్జీనియాకు చెందిన వైద్యులు మధుకర్ కలోజీ చెప్పారు. శుక్రవారం తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (స్విమ్స్)లో జరిగిన ఉపన్యాసంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే.. రోజువారీ నిద్ర చాలా అవసరమని తెలిపారు.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ప్రవేశపెట్టిన స్వచ్ఛంద వైద్య సేవా చొరవ అయిన శ్రీవారి వైద్య సేవలో భాగంగా డాక్టర్ కలోజీ స్విమ్స్ను సందర్శిస్తున్నారు. నిద్ర సంబంధిత రుగ్మతలు, పల్మనరీ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులపై వాటి ప్రభావం గురించి వైద్యులు, విద్యార్థులను నవీకరించడానికి విద్యా కార్యకలాపాలలో భాగంగా ఇన్స్టిట్యూట్ వైద్య విభాగం ఈ ఉపన్యాసాన్ని నిర్వహించింది.
నిద్రలేమి క్లినికల్ పరిణామాలపై తన ప్రెజెంటేషన్లో, పెద్దలకు సాధారణంగా ప్రతి రాత్రి ఆరు నుండి ఎనిమిది గంటల నాణ్యమైన నిద్ర అవసరమని కలోజీ ఎత్తి చూపారు. నిరంతరం నిద్ర లేకపోవడం అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. నిద్రలేమి సాధారణ శారీరక ప్రక్రియలకు అంతరాయం కలిగిస్తుంది. వీటిలో మానసిక స్థితి నియంత్రణ, జీవక్రియ సమతుల్యత, రోగనిరోధక ప్రతిస్పందన ఉన్నాయని ఆయన వివరించారు.
కాలక్రమేణా, ఇది అంతర్లీన వైద్య పరిస్థితులను తీవ్రతరం చేస్తుంది. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న రోగులలో కోలుకోవడం ఆలస్యం చేస్తుంది. పల్మనరీ రుగ్మతలలో నిద్ర ఆటంకాల గురించి వివరిస్తూ, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులు తరచుగా శ్వాస ఆడకపోవడం, నిరంతర దగ్గు, రాత్రి సమయంలో ఆక్సిజన్ తగ్గడం వల్ల పేలవమైన నిద్రను అనుభవిస్తారని డాక్టర్ కలోజీ అన్నారు.
ఈ లక్షణాలు పదేపదే నిద్ర మేల్కోవడం, విచ్ఛిన్నమైన నిద్రకు కారణమవుతాయి. ఇది అలసట, జీవన నాణ్యతను మరింత దిగజార్చుతుంది. అటువంటి రోగులలో చికిత్స చేయని నిద్ర సమస్యలు శ్వాసకోశ లక్షణాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి. వ్యాధి నిర్వహణకు ఆటంకం కలిగిస్తాయని ఆయన ఎత్తి చూపారు. సకాలంలో నిద్ర ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు.