తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?
తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము.
తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా.
ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం.
తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.
ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.
అదే సమయంలో, తేనె గొంతును ఉపశమనం చేస్తుంది, శ్వాసను సులభతరం చేస్తుంది.
తులసి రసం తయారు చేయడానికి, 10-15 తులసి ఆకులను తీసుకొని, వాటిని బాగా కడిగి, మిక్సీలో రుబ్బుకోవాలి.
తర్వాత ఆ పేస్ట్ను వడకట్టి రసం తీసి, ఒక చెంచా తేనె వేసి, బాగా కలిపి, ప్రతిరోజూ ఉదయం తగు మోతాదులో త్రాగాలి.
తేలికపాటి ఆస్తమా లక్షణాలకు ఈ నివారణ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. తీవ్రమైన స్థితిలో వైద్యుడిని సంప్రదించండి.