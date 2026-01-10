సీడీఎస్సీఓ వార్నింగ్: తెలంగాణలో ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్పై నిషేధం
పిల్లలలో అలెర్జీలు, హే ఫీవర్, ఆస్తమా చికిత్సకు సాధారణంగా సూచించే ఆల్మాంట్-కిడ్ సిరప్లో అత్యంత విషపూరితమైన ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ (EG) అనే పదార్థం కలిసినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శనివారం అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
ఈ సిరప్ (లెవోసెటిరిజైన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్, మోంటెలుకాస్ట్ సోడియం సిరప్) కల్తీకి గురైనట్లు ఒక ప్రయోగశాల నివేదికలో తేలిందని, దీనికి సంబంధించి కోల్కతాలోని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, ఈస్ట్ జోన్ నుండి తమకు ఒక హెచ్చరిక అందిందని డీసీఏ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది.
పై విషయాల దృష్ట్యా, ప్రజలు తమ వద్ద ఈ సిరప్ ఉన్నట్లయితే, దాని వాడకాన్ని తక్షణమే నిలిపివేయాలని, ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అథారిటీకి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయాలని దీని ద్వారా గట్టిగా సూచించడమైనది అని డీసీఏ తెలిపింది.
ప్రజలు సదరు ఉత్పత్తిని కలిగి ఉన్నట్లుగా తెలంగాణ డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కు (డిసిఎ) తెలంగాణ టోల్-ఫ్రీ నంబర్: 1800-599-6969 ద్వారా నేరుగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చని అది పేర్కొంది.