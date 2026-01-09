వివాదాలు వద్దు.. చర్చలే ముద్దు.. నీటి సమస్యల పరిష్కారానికి రెడీ.. రేవంత్ రెడ్డి

నదీ జలాల పంపకాలపై తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం నేపథ్యంలో, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి వివాదాల కంటే నీరే ముఖ్యమని అన్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాల పంపకాలపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న వివాదాలకు పరిష్కారం కనుగొనడానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మహేశ్వరంలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ, "తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వివాదం కావాలా లేక నీరు కావాలా అని అడిగితే, నేను నీటినే ఎంచుకుంటాను. మాకు సంఘర్షణ కావాలా లేక పరిష్కారం కావాలా అని అడిగితే, నేను పరిష్కారాన్నే ఎంచుకుంటాను" అని ఆయన అన్నారు.
కృష్ణా నదిపై ఉన్న తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అడ్డంకులు సృష్టించవద్దని రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. "ఈ వేదికగా నేను ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతిపాదించిన కృష్ణా నదిపై ఉన్న ఆ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులు రాకుండా అడ్డంకులు సృష్టించవద్దు," అని ఆయన అన్నారు.
ఈ అడ్డంకుల కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు విడుదల కావడం లేదని, రాష్ట్రం ఆర్థిక భారాన్ని ఎదుర్కొంటోందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తెలంగాణకు పోర్టు అనుసంధానం కావాలంటే, పొరుగు రాష్ట్ర సహకారం అవసరమని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. "రెండు రాష్ట్రాలు పరస్పరం సహకరించుకుంటే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఈ ఉద్దేశ్యంతో పొరుగు రాష్ట్రంతో చర్చలు కొనసాగుతాయి," అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
సమస్యలను కోర్టుల ద్వారా కాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికే తాను మొగ్గు చూపుతానని కూడా రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.జల వివాదం నుండి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనే ఉద్దేశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మేము రాజకీయ ప్రయోజనాల గురించి కాదు, ప్రజల, రైతుల ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచిస్తున్నామని ఆయన అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు లేదా మహారాష్ట్ర వంటి పొరుగు రాష్ట్రాలతో తెలంగాణకు వివాదాలు వద్దని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. జనవరి 7న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నదీ జలాల పంపకాల విషయాలపై రాజకీయాలు చేయవద్దని తెలంగాణకు విజ్ఞప్తి చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల పంపకాల సమస్యల రాజకీయీకరణపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణలోని ప్రాజెక్టులకు తాను ఎప్పుడూ అభ్యంతరం చెప్పలేదని స్పష్టం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ చేపట్టిన పోలవరం ప్రాజెక్టుకు అభ్యంతరం చెప్పడం సబబేనా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు విస్తరణపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం లేవనెత్తిన అభ్యంతరాన్ని ముఖ్యమంత్రి నాయుడు ప్రస్తావించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా బేసిన్కు గోదావరి నది నుండి నీటిని మళ్లించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన పోలవరం-నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టును ఆపడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది.
ఏలూరు జిల్లాలోని పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిని సమీక్షించడానికి సందర్శించిన అనంతరం చంద్రబాబు నాయుడు మీడియాతో మాట్లాడారు. సముద్రంలోకి వృధాగా పోతున్న మిగులు జలాలను ఉపయోగించడంలో ఎలాంటి తప్పు లేదని చంద్రబాబు అన్నారు. "మనం పోలవరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తే, గోదావరిలోని మిగులు జలాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు, కృష్ణా జలాలను రాయలసీమ ప్రాంతానికి సరఫరా చేయవచ్చు, ఇంకా మిగులు జలాలు ఉంటే తెలంగాణకు కూడా సరఫరా చేయవచ్చు," అని చంద్రబాబు తెలిపారు.