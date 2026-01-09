కాంగ్రెస్ సర్కారు కాదు.. సీరియల్ స్నాచర్ : కేటీఆర్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మరోమారు మాటల తూటాలు పేల్చారు. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాదని, సీరియల్ స్నాచర్ అంటూ ఘాటైన పదజాలాన్ని ఉపయోగించారు. ఉర్దూ వర్సిటీ భూములకు సంబంధించి ప్రభుత్వ నోటీసుల నేపథ్యంలో నందినగర్లో విద్యార్థులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. అనంతరం మీడియాతో కేటీఆర్ మాట్లాడారు.
'ప్రభుత్వం భూములు లాక్కోవడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. జయశంకర్ వ్యవసాయ వర్సిటీ నుంచి 100 ఎకరాలు తీసుకున్నారు. విద్యార్థులు పోరాడినా ఆందోళనను అణచివేశారు. హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలోనూ ఇదే విధమైన భూదందా చేశారు. అక్కడ 400 ఎకరాలు తీసుకునేందుకు యత్నించారు. సుప్రీంకోర్టు సీజే సుమోటోగా తీసుకుని ఆదేశాలు ఇచ్చేవరకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు' అని కేటీఆర్ అన్నారు.
కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతా.. : జేసీ ప్రభాకర్ ఫైర్
తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి, ధర్మవరం మాజీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరామిరెడ్డిపై టీడీపీ సీనియర్ నేత, తాడిపత్రి మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ మరోమారు రెచ్చిపోయారు. కేతిరెడ్డి భాష మార్చుకోకపోతే పట్టుకుని తంతానంటూ హెచ్చరించారు. పైగా, పౌరుషం లేని నా కొ... లు కేతిరెడ్డి బ్రదర్స్ అంటూ అన్నారు. వైకాపా హయాంలో తాను సొంతూర్లోనే ఉన్నానని, ఇపుడు కూడా అక్కడే ఉన్నానని చెప్పారు. తనకు ముస్లింలు కూడా ఓట్లు వేశారు కాబట్టే అక్కడ కూర్చొనివున్నట్టు చెప్పారు. ధర్మవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి నియోజకవర్గానికి ఏం చేశారని, ఉదయం గుడ్ మార్నింగ్, సాయంత్రం గుడ్ ఈవెనింగ్ తప్ప అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఆయనకు తమ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు ఏమైనా పోలిక ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు.
అలాగే, రాయలసీమ ప్రజల పౌరుషంపై కేతిరెడ్డి వెంకటరామి రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర వివాదాన్ని రేపాయి. వీటిపై జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రాయలసీమ ప్రజలకు పౌరుషం లేదని మాట్లాడటం దురహంకారమన్నారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే రాయలసీమ ప్రజలు చెప్పులతో కొడతారని జేసీ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.
తాను కూడా రాయలసీమ బిడ్డనేనని, తనుకు పౌరుషం ఉందని చెప్పుకొచ్చిన జేసీ.. కేతిరెడ్డి కుటుంబానికే పౌరుషం లేదన్నారు. ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉండి ఉప్పుకారం తిన్న తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఇపుడు ఎక్కడ, ఆయన కొడుకులు ఎక్కడున్నారని ప్రశ్నించారు. అలాగే, ధర్మవరంలో కేతిరెడ్డి చేసిన అభివృద్ధి ఏంటో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.