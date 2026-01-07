అసెంబ్లీ కౌరవ సభగా మారిపోయింది.. కేసీఆర్ను కాదు రాహుల్ను అలా చేయండి.. కేటీఆర్
అసెంబ్లీని కౌరవ సభగా వర్ణించారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. అసెంబ్లీ బూతుల సభగా మారిందని చెప్పారు. మంగళవారం తన జనగామ పర్యటన సందర్భంగా, ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చారు. తన సోదరి పేరు చెప్పకుండా, అంతర్గత కుటుంబ విభేదాల గురించి మాట్లాడారు.
కుటుంబాలు తరచుగా అంతర్గత సమస్యలు, తాత్కాలిక దురభిప్రాయాలను ఎదుర్కొంటాయని కేటీఆర్ అన్నారు. పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ప్రజా ప్రతిచర్యలను నివారించాలని ఆయన కోరారు. అలాంటి ప్రవర్తన కాంగ్రెస్కు అనవసర వివాదాలను సృష్టించే అవకాశాన్ని ఇస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన నెరవేరని వాగ్దానాలను కూడా కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు.
కేసీఆర్ను ఉరితీయాలని రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం కేసీఆర్ తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టారన్నారు. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కేటీఆర్ హైలైట్ చేశారు. యాప్లో యూరియా అందుబాటులో లేకపోవడం రైతులను ఇబ్బంది పెడుతోందని అన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. తన దాడిని కొనసాగిస్తూ, రాహుల్ గాంధీపై కేటీఆర్ సెటైర్లు విసిరారు. ఆయనను నాయకుడిగా కాకుండా పాఠకుడిగా అభివర్ణించారు.
వరంగల్ రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోవడాన్ని ప్రశ్నించారు. మర్చిపోయిన హామీలకు నాయకులు జవాబుదారీగా ఉండాలని కేటీఆర్ అన్నారు. ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చనందుకు రాహుల్ గాంధీని ఉరితీయాలని కేటీఆర్ అన్నారు.