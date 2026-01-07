బుధవారం, 7 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
బుధవారం, 7 జనవరి 2026 (16:35 IST)

అసెంబ్లీ కౌరవ సభగా మారిపోయింది.. కేసీఆర్‌ను కాదు రాహుల్‌ను అలా చేయండి.. కేటీఆర్

అసెంబ్లీని కౌరవ సభగా వర్ణించారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. అసెంబ్లీ బూతుల సభగా మారిందని చెప్పారు. మంగళవారం తన జనగామ పర్యటన సందర్భంగా, ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి స్పష్టమైన సూచనలు ఇచ్చారు. తన సోదరి పేరు చెప్పకుండా, అంతర్గత కుటుంబ విభేదాల గురించి మాట్లాడారు. 
 
కుటుంబాలు తరచుగా అంతర్గత సమస్యలు, తాత్కాలిక దురభిప్రాయాలను ఎదుర్కొంటాయని కేటీఆర్ అన్నారు. పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని, ప్రజా ప్రతిచర్యలను నివారించాలని ఆయన కోరారు. అలాంటి ప్రవర్తన కాంగ్రెస్‌కు అనవసర వివాదాలను సృష్టించే అవకాశాన్ని ఇస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన నెరవేరని వాగ్దానాలను కూడా కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. 
 
కేసీఆర్‌ను ఉరితీయాలని రేవంత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేటీఆర్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం కేసీఆర్ తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టారన్నారు. అలాగే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కేటీఆర్ హైలైట్ చేశారు. యాప్‌లో యూరియా అందుబాటులో లేకపోవడం రైతులను ఇబ్బంది పెడుతోందని అన్నారు. 
 
రేవంత్ రెడ్డి రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ లాగా ప్రవర్తిస్తున్నారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. తన దాడిని కొనసాగిస్తూ, రాహుల్ గాంధీపై కేటీఆర్ సెటైర్లు విసిరారు. ఆయనను నాయకుడిగా కాకుండా పాఠకుడిగా అభివర్ణించారు. 
 
వరంగల్ రైతులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకపోవడాన్ని ప్రశ్నించారు. మర్చిపోయిన హామీలకు నాయకులు జవాబుదారీగా ఉండాలని కేటీఆర్ అన్నారు. ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చనందుకు రాహుల్ గాంధీని ఉరితీయాలని కేటీఆర్ అన్నారు.

ఆ హీరోయిన్ కోసం భార్యను తీవ్రంగా కొట్టిన దర్శకుడు... పూనమ్ కౌర్

ఆ హీరోయిన్ కోసం భార్యను తీవ్రంగా కొట్టిన దర్శకుడు... పూనమ్ కౌర్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్‌గా ముద్ర వేసుకున్న నటి పూనమ్ కౌర్.. రోజుకో సంచలన వార్తను బహిర్గతం చేస్తున్నారు. సినీ నటుడు పోసాని కృష్ణమురళి వల్లే తన జీవితంతో పాటు సినీ కెరీర్ నాశనమైందంటూ రెండు రోజుల క్రితం ఆరోపణలు చేసిన ఆమె.. తాజాగా ఓ సినీ దర్శకుడిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఓ హీరోయిన్ కోసం ఆ దర్శకుడు కట్టుకున్న భార్యను తీవ్రంగా కొట్టాడని, దీంతో ఆ మహిళ కోమాలోకి వెళ్లిపోయి వారం రోజుల పాటు ఆస్పత్రిలో ఉండి చికిత్స తీసుకుందన్నారు. అయినప్పటికీ ఈ విషయం గురించి ఆమె ఎక్కడా బయటకు చెప్పలేదన్నారు. పైగా, దర్శకుడు ఇష్టపడిన హీరోయిన్ ఈవెంట్లకు కూడా హాజరవుతూ ఉండేదన్నారు. ఈ విషయం తెలిసి తాను నిర్ఘాంతపోయానని, సమాజంలో ఇలాంటి మనషులు కూడా ఉంటారా అని బాధపడ్డానని తెలిపారు.

Rajendraprasad: లెస్ లాజిక్, మోర్ మ్యాజిక్ అనే క్యాప్షన్ తో పాంచాలి పంచ భర్తృక మూవీ

Rajendraprasad: లెస్ లాజిక్, మోర్ మ్యాజిక్ అనే క్యాప్షన్ తో పాంచాలి పంచ భర్తృక మూవీసరదాగా సాగే కామెడీ పాంచాలి పంచ భర్తృక సినిమా లో తాను నటించానని రాజేంద్రప్రసాద్ అన్నారు. వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి, రాజ్ పవన్, జెమినీ సురేష్, ర్యాప్ సింగర్ రోల్ రిడా హీరోలుగా నటిస్తున్నారు. నట కిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, పృథ్వీరాజ్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. చిత్రాన్ని వెంకట్ దుగ్గిరెడ్డి (యూఎస్ఏ) నిర్మిస్తున్నారు.

Santosh Sobhan: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల ప్రేమ కథగా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ

Santosh Sobhan: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల ప్రేమ కథగా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీప్రేమించుకునే జంట ఫ్రెండ్లీలా వుండాలనే కాన్సెప్ట్ తో కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ రూపొందుతోంది.సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి నాయకా నాయికలుగా నటిస్తున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ మూవీ గా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

ప్రభాస్ అంటే నాకు క్రష్ ఉండేది.. చికెన్ బిర్యానీని సూపర్‌గా వండుతారు.. మాళవిక మోహనన్

ప్రభాస్ అంటే నాకు క్రష్ ఉండేది.. చికెన్ బిర్యానీని సూపర్‌గా వండుతారు.. మాళవిక మోహనన్డార్లింగ్ ప్రభాస్ తన ఆప్యాయమైన ఆతిథ్యానికి, అలాగే సినిమా సెట్స్‌లో తన సహనటులను, సిబ్బందిని మంచి భోజనంతో సత్కరించడంలో దిట్ట. ప్రభాస్‌తో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తారు. అతను ప్రతిరోజూ అందరికీ ఇంట్లో వండిన రుచికరమైన భోజనాన్ని, రకరకాల వంటకాలు వడ్డిస్తాడని వారు చెబుతారు. షూటింగ్‌ల సమయంలో ప్రధాన నటీనటులు, సిబ్బంది కోసం తాజా ఆహారాన్ని తయారుచేసే ప్రత్యేక వంటవాళ్ల బృందం ప్రభాస్‌కు ఉందని కూడా చెబుతారు. సెట్‌లో అందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకునే అతని ఈ మంచి మనస్తత్వం పరిశ్రమలో అతనికి అపారమైన గౌరవాన్ని సంపాదించిపెట్టింది.

దటీజ్ మెగాస్టార్ క్రేజ్ : అమలాపురంలో ప్రీమియర్ షో తొలి టిక్కెట్ ధర రూ.1.11 లక్షలు

దటీజ్ మెగాస్టార్ క్రేజ్ : అమలాపురంలో ప్రీమియర్ షో తొలి టిక్కెట్ ధర రూ.1.11 లక్షలుమెగాస్టార్ చిరంజీవికి వయసు పెరుగుతుందేమోగానీ ఆయన క్రేజ్ మాత్రం రవ్వంత కూడా తగ్గడం లేదు. దీనికి నిదర్శనమే ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' చిత్రం టిక్కెట్ ధర రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుపోవడం. అమలాపురంలో తొలి టిక్కెట్‌ను రూ.1.11 లక్షలకు ఓ వీరాభిమాని సొంతం చేసుకున్నాడు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకుడు. నయనతార హీరోయిన్. విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అయితే, ఈ సినిమా విడుదలకు కొన్ని రోజులే ఉండటంతో ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్ బుకింగ్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. చాలా చోట్ల టిక్కెట్లు వేగంగా అమ్ముడుపోతున్నాయి.

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్ర

నూతన సంవత్సరం, నూతన అలవాట్లు: బరువు నియంత్రణలో కాలిఫోర్నియా బాదం కీలక పాత్రనూతన సంవత్సరం ప్రారంభం కాగానే, ఆరోగ్య లక్ష్యాలు ప్రధానాంశంగా మారతాయి. వీటిలో బరువు నియంత్రణ తరచుగా తీర్మానాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది. ప్రజలు తమ దినచర్యలను సరిచేసుకుని, ఫిట్‌గా, మరింత శక్తివంతంగా ఉండటానికి సుస్థిర మార్గాలను వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో, అవగాహనతో కూడిన ఆహారపు అలవాట్లు, సమతుల్య పోషణ కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటున్నాయి. ఈ మార్పును ప్రతిబింబిస్తూ, ఆల్మండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా సహకారంతో- యూగవ్ (YouGov) నిర్వహించిన తాజా సర్వే, భారతీయ వినియోగదారులు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారని వెల్లడించింది.

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరు

ఈ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే రాగులతో చేసిన రొట్టెలు తినకుండా వుండరుచిరుధాన్యాలలో రాగులకి మంచి పేరు ఉంది. రాగులు శరీరానికి మంచి బలాన్ని ఇస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. రాగి పిండిని చిన్నపిల్లలకు కూడా ఆహారంగా పెడతారు. రాగి జావ, రాగి సంగటి, రాగి దోశ, రాగి లడ్డు, రాగి రొట్టె ఇలా ఏ విధంగానైనా మనం వీటిని తీసుకోవచ్చు. వీటి ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగి పిండిని జావగా చేసుకుని, పాలతో లేదా మజ్జిగతో కలిపి సేవిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. డ్రైఫ్రూట్స్‌లో ఉన్న అనేక గుణాలు ఒక్క రాగులలో ఉన్నాయంటే ఎంత మాత్రం ఆశ్చర్యం లేదు.

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?

వాకింగ్ ఎలా చేస్తే ఆరోగ్యకరం?తరచుగా చాలా మంది మార్నింగ్ వాక్‌కి వెళుతుంటారు. కానీ చాలా మందికి ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది, వారు ఖాళీ కడుపుతో మార్నింగ్ వాక్ చేయవచ్చా? లేదా అనేది. దీనికి సంబంధించిన వివరం తెలుసుకుందాము. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, వాకింగ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీ కడుపుతోనే చేయాలి. అంటే అల్పాహారానికి 30 నిమిషాల ముందు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఖాళీ కడుపుతో నడవడం వల్ల జీవక్రియ పెరుగుతుంది. కొవ్వు వేగంగా కరిగిపోయి బరువు అదుపులో ఉంటుంది. నడుస్తున్నప్పుడు, శరీరం శక్తి కోసం కొవ్వును ఉపయోగిస్తుంది.

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీ

2026 సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికిన తలసేమియా- సికిల్ సెల్ సొసైటీహైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన విజయంతో నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభిస్తూ, జన్యు రక్త రుగ్మతలను నిర్మూలించడానికి తాము చేస్తున్న నిరంతర ప్రయత్నాలలో ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సాధించినట్లు తలసేమియా-సికిల్ సెల్ సొసైటీ(TSCS) వెల్లడించింది. మే 2025 మరియు జనవరి 1, 2026 మధ్య, కమలా హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్‌లో 54 ప్రినాటల్ డయాగ్నసిస్(PND) పరీక్షలను TSCS విజయవంతంగా నిర్వహించింది. తలసేమియా మరియు సికిల్ సెల్ అనీమియాకు సంబంధించి పిండం యొక్క స్థితిని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్షలు చాలా కీలకమైనవి, తద్వారా ఈ తీవ్రమైన వ్యాధులతో బాధపడే పిల్లల జననాన్ని నివారించడానికి సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు.

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Ginger Milk in winter అల్లం పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆరోగ్యానికి అల్లం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ అల్లాన్ని ప‌లు అనారోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌ను త‌గ్గించుకునేందుకు ఉప‌యోగిస్తున్నారు. ఈ అల్లంను పాలలో కలుపుకుని అల్లం పాలు తాగితే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం పాలుతో జ‌లుబు, ఫ్లూ, అజీర్ణం, ఇత‌ర జీర్ణ స‌మ‌స్య‌లు త‌గ్గుతాయి. అల్లం పాలు తాగితే రోగనిరోధ‌కశ‌క్తి పెరగడమే కాకుండా వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్ష‌న్లు రాకుండా ఉంటాయి. అల్లం, పాలు రెండింటినీ క‌లిపి తాగ‌డం వ‌ల్ల ల‌భించే పోష‌కాలు ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అల్లం పాలు త‌యారీకి ఒక కప్పు పాలు, ఒక టీ స్పూన్ తురిమిన అల్లం తీసుకోవాలి.
