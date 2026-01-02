KCR: కుటుంబంలో పంచాయతీని కేసీఆర్ పరిష్కరించుకోవాలి.. రఘునందన్ రావు
2026 సంవత్సరం మొదటి రోజే బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇతరుల పంచాయితీలను పరిష్కరించడంలో పేరుగాంచిన కేసీఆర్, తన సొంత కుటుంబంలో కొడుకు, కూతురికి సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించలేకపోతున్నారని ఆయన అన్నారు.
రాబోయే సంవత్సరాల్లో బీఆర్ఎస్ కనుమరుగవుతుందని రఘునందన్ రావు జోస్యం చెప్పారు. కవిత సొంత పార్టీ పెట్టడం అనివార్యమని ఆయన అన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ వద్దకు వచ్చినప్పుడు కేటీఆర్, కౌశిక్ రెడ్డి లేచి నిలబడకపోవడంపై ప్రస్తావిస్తూ, ఆ విషయం వారి ఇష్టానికే వదిలేయాలని రావు అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఆశలు ఉన్నప్పటికీ, కేటీఆర్కు తన పార్టీ, కార్యకర్తలు, చివరికి కుటుంబ సభ్యుల నుండి కూడా మద్దతు లభించడం లేదని రావు పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి అంతర్గత సంకేతాలు బీఆర్ఎస్ నాయకత్వ నిర్మాణం బలహీనపడుతున్న స్థితిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు.
ఇంకా మాట్లాడుతూ, బీఆర్ఎస్లోని పరిణామాలను హరీష్ రావు మౌనంగా గమనిస్తున్నారని రావు చెప్పారు. 2029లో తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఆయన ధీమాగా చెబుతూ, ఈ విషయాన్ని రాతపూర్వకంగా ఇవ్వడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని అన్నారు. దేశాన్ని నక్సల్స్ రహితంగా పూర్తిగా మార్చేస్తామని ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా హామీ ఇచ్చారని రఘునందన్ రావు చెప్పారు.
రాబోయే సంవత్సరాల్లో నాయకత్వం ఈ నిబద్ధతను నెరవేరుస్తుందని ఆయన అన్నారు. బండి సంజయ్ వర్గానికి, ఈటల వర్గానికి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయనే వార్తలపై స్పందిస్తూ, ప్రజాస్వామ్యంలో అభిప్రాయ భేదాలు సహజమని రావు అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ అభ్యర్థిని ప్రకటించిన తర్వాత బీజేపీ నాయకులందరూ ఏకమయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బీజేపీలో అంతర్గత కలహాలు ఉన్నాయని సూచించడానికి పంచాయతీ ఎన్నికలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇది సరికాదని ఆయన చెప్పారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలన, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలన తర్వాత, తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడు నాయకత్వం కోసం బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారని రఘునందన్ రావు అన్నారు.