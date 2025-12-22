మళ్లీ ఆంధ్రపై పడ్డ కేసీఆర్, అసలు ఆయన బాధేంటి?
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు జరిగి పదేళ్లు దాటిపోయింది. అయినా కేసీఆర్ ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన జరిగాక ఆయన ఆ రాష్ట్రానికి 10 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా వున్నారు. ఆ సమయంలో దేశంలోనే తెలంగాణ నెంబర్ 1 అని కూడా చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు మళ్లీ రివర్స్ గేర్ వేసి మాట్లాడుతున్నారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజనే తెలంగాణ పాలిట శాపంగా మారిందన్నారు. రాష్ట్ర విభజనతో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు అన్యాయం జరిగిందని అన్నారు.
మరి 10 ఏళ్ల కాలంలో ఆయన ఆ జిల్లాకు ఏం చేసారన్నది అక్కడి ప్రజలు చెప్పాల్సి వుంది. ఇక తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతూ... రేవంత్ గురువు చంద్రబాబు అని అన్నారు. విశాఖలో పెట్టుబడులు కోసం చంద్రబాబు నాయుడు చేసుకున్న ఎంయుల్లో అంతా వంటవాళ్లు వచ్చి సంతకాలు చేసారంటూ దారణమైన విమర్శలు చేసారు. అసలు విశాఖలో ఎంతమాత్రం పెట్టుబడులు రాలేదని, అంతా బూటకమంటూ కొట్టిపారేశారు. కేసీఆర్ వ్యవహార శైలి చూస్తుంటే ఏపీ సూపర్ సోనిక్ మాదిరిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న బాధలో ఆయన వున్నట్లు కనబడుతోందని పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా కేసీఆర్ తీరు మారలేదు: రేవంత్ రెడ్డి
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తనదైలి శైలిలో స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఇన్నాళ్లు కలుగులో దాక్కున్న ఎలుకలా వుండి ఇప్పుడు బైటకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ మారి వుంటాడని అనుకున్నా. ఆయనలో ఏ మార్పు రాలేదు. పదేళ్ల పాలనలో తెలంగాణను 8 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లోకి నెట్టి కమీషన్లు దండుకున్నారు.
అన్నీ అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు. దమ్ముంటే జనవరి 2 నుంచి జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు రావాలి. అక్కడే తేల్చుకుందాం ఎవరు తెలంగాణను దగా చేసారో. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పినా ఇంకా ఆయన తీరు మారలేదు. ప్రజల పక్షాన నిలబడతా అని చెప్పుకునే కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలని, ఏదో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అక్కడ అన్నీ అబద్ధాలు మాట్లాడితే సరిపోదని అన్నారు.