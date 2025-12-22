KCR: ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు.. వారి తోలు ఒలుస్తాం.. కేసీఆర్
బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్ర జల హక్కుల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని, తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. "ఇకపై మర్యాదలకు తావు లేదు. రాష్ట్ర హక్కులను బలిపశువుగా మారడానికి నేను అనుమతించను. తెలంగాణ జల హక్కులను వదులుకుంటున్నప్పుడు కేసీఆర్ ఎలా మౌనంగా ఉంటారు? అందుకే నేను రంగంలోకి దిగాలనుకున్నాను.." అని రావు తెలంగాణ భవన్లో గంటకు పైగా జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు.
మొదటగా, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్)కు సంబంధించిన వైఫల్యాలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ చేపట్టే ప్రజా ఉద్యమానికి తానే నాయకత్వం వహిస్తానని రావు అన్నారు. ఈ రోజు ఉదయం పార్టీ నాయకులతో జరిగిన చర్చలో ఇదే ప్రధానాంశమని ఆయన తెలిపారు.
ఈ సమావేశం గురించి ప్రస్తావిస్తూ, దీనికి టీఆర్ఎస్ శాసనసభ పక్షం, టీఆర్ఎస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ సభ్యులతో పాటు ఇతర పార్టీ నాయకులు కూడా హాజరయ్యారని ఆయన చెప్పారు. మేము వారి చర్మం ఒలుస్తాం, అని ఆయన ప్రకటించారు. మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి, నల్గొండ జిల్లాల్లో తాను ప్రసంగించే బహిరంగ సభలు జరుగుతాయని, పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్రాజెక్టును పరిరక్షించి, పూర్తి చేసేలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి పార్టీ ప్రజలను సమీకరిస్తుందని ఆయన అన్నారు.
పీఆర్ఎల్ఐఎస్ వివరణాత్మక ప్రాజెక్ట్ నివేదికను కేంద్రం వెనక్కి పంపినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మౌనంగా చూస్తూ ఉండిపోవడం, ప్రాజెక్టుకు 45 టీఎంసీల నీరు సరిపోతుందని సాగునీటి శాఖ మంత్రి కేంద్రానికి లేఖ రాయడం క్షమించరాని నేరమని రావు అన్నారు.
కృష్ణా నది నుండి సుమారు 174 టీఎంసీల నీటిని తరలించేందుకు రూపొందించిన పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) చాలా కాలంగా ఆలస్యమైన ప్రాజెక్టు అని మాజీ ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు కోసం మంజూరైన రూ.35,000 కోట్లలో రూ.27,000 కోట్లు ఖర్చు చేసి, దాదాపు 90 శాతం పనులను పూర్తి చేసిందని ఆయన చెప్పారు.
ఇప్పుడు, ఈ ప్రభుత్వం డీపీఆర్ వెనక్కి పంపినప్పుడు మౌనంగా ఉంది, కేవలం 45 టీఎంసీల నీటితోనే సరిపెట్టుకుంటామని చెబుతోంది. అసలు విషయం ఏమిటంటే, కేటాయింపుల ప్రకారం, చిన్న నీటిపారుదల వనరుల నుండి ఆదా అయిన నీటితో కలిపి మనం 90.81 టీఎంసీల నీటికి అర్హులం. అసలు కేటాయింపుల ప్రకారం, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ఇప్పటికే నదీ జలాల్లో తమ వాటాను వాడుకుంటున్నాయి.. అని ఆయన అన్నారు.