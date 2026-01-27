మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (13:26 IST)

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

Almonds
శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.
 
ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం.
బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి.
తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది.
ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి.
ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి.
పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం.
ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. బీర్ బాటిళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి.. వ్యక్తి మృతి

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. బీర్ బాటిళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి.. వ్యక్తి మృతిక్షణికావేశానికి లోనైన టెక్కీ హంతకుడిగా మారాడు. సిగరెట్ లైటర్ కోసం మొదలైన గొడవ ప్రాణాన్ని బలిగొంది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ సమీపంలో ఉన్న కమ్మసంద్రలో ఆదివారం రాత్రి ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వీరసంద్రకు చెందిన ప్రశాంత్ (33), విజ్ఞాన్ నగర్‌కు చెందిన రోషన్ హెగ్డే (36) మంచి స్నేహితులు. ప్రశాంత్ బాడీబిల్డర్‌గా పనిచేస్తుండగా, రోషన్ ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్.

ఆస్తి కోసం మత్తు బిళ్ళలు కలిపిన బిర్యానీ భర్తకు వడ్డించి హత్య

ఆస్తి కోసం మత్తు బిళ్ళలు కలిపిన బిర్యానీ భర్తకు వడ్డించి హత్యకట్టుకున్న భర్త తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేని భార్య.. బిర్యానీలో మత్తు బిళ్లలు కలిపి భర్తను వడ్డించింది. అది ఆరగించిన భర్త మృత్యువాతపడ్డాడు. ఈ కుట్రకు మరో ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు పూర్తి సహకారం అందించాడు. ఈ దారుణం గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

అక్రమం సంబంధం ... వివాహితను హత్య చేసిన వ్యక్తి

అక్రమం సంబంధం ... వివాహితను హత్య చేసిన వ్యక్తికర్నాటక రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. తనతో సన్నిహితంగా మెలుగుతూ వచ్చిన ఓ వివాహితను గొంతుకోసి హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

అండర్-15 యువతకు సోషల్ మీడియో వినియోగంపై నిషేధం.. ఎక్కడ?

అండర్-15 యువతకు సోషల్ మీడియో వినియోగంపై నిషేధం.. ఎక్కడ?ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరిపై అమితంగా ఉంది. దీంతో 15 యేళ్ల లోపు చిన్నారులు సోషల్ మీడియా వినియోగించకుండా ఓ చట్టం తీసుకునిరానుంది. ఈ విషయాన్ని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్ మేక్రాన్ వెల్లడించారు. 15 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలను ఉపయోగించడాన్ని నిషేధించే బిల్లుకు ఫ్రాన్స్ దిగువ సభలోని శాసనసభ్యులు మద్దతిచ్చారన్నారు. సెనెట్‌లో దీనిపై చర్చలు జరిపి, బిల్లుపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్

ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సుకు తప్పిన పెను ప్రమాదం.. 20మంది సేఫ్కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు మంగళవారం కర్నూలు శివార్లలోని జగన్నాథ గట్టు సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైంది. బస్సు రోడ్డు డివైడర్‌ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలు వెళ్లే దారిలోకి వెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా ఏ వాహనం రాకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆ బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్

అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్బుల్లితెర, బిగ్ స్క్రీన్‌లపై గ్లామరస్‌గా కనిపించి యాంకర్, నటి అనసూయ. యాంకర్‌గా తన కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టి... సినీ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది అభిమానులను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఇపుడు ఆమెకు కొందరు గుడికట్టడానికి కూడా సిద్దమవుతున్నారు. అనుసూయ అనుమతి ఇస్తే ఏకంగా గుడి కట్టేస్తామంటూ ఓ పూజారి మురళీశర్మ బహిరంగంగా ప్రకటించడం ఇపుడు సంచలనంగామారింది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నటి ఖుష్బూకు గుడి కట్టిన తరహాలోనే అనసూయకు కూడా ఆలయం నిర్మిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ.. ఏఐ వాడలేదంటున్న దర్శకుడు

'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ.. ఏఐ వాడలేదంటున్న దర్శకుడుటాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలిగా కనిపించనున్నారు. ఆయన నటించే కొత్త చిత్రానికి ఆ టైటిల్‌ను ఖరారు చశారు. భారత గణతంత్ర వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఈ టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. అయితే, ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి చేసినట్టు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేయగా, వాటిపై చిత్ర దర్సకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్ వివరణ ఇచ్చారు.

చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయి

చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయిచిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరని సినీ గాయని చిన్మయి అన్నారు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సక్సెస్ మీట్‌లో ఆ చిత్ర హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌ అంశంపై స్పందించారు. చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని అన్నారు. దీనికి చిన్మయి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ అంటే మరో అర్థమన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ట్విట్టర్ వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.

కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్: చిరంజీవి గారు వేరే తరం నుండి వచ్చారు.. ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు.. చిన్మయి

కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై మెగాస్టార్: చిరంజీవి గారు వేరే తరం నుండి వచ్చారు.. ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరు.. చిన్మయిమెగాస్టార్ చిరంజీవి సినీ పరిశ్రమలోని కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై సూటిగా, నిజాయితీగా వ్యాఖ్యానించారు. మహిళలు దృఢమైన సూత్రాలతో ఈ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించాలని ఆయన అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, ఇది ఇతరులు వారిని ఆసరాగా చేసుకోకుండా నిరోధిస్తుంది. చిరంజీవి ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే, నేపథ్య గాయని కూడా అయిన ఫెమినిస్ట్, కార్యకర్త చిన్మయి తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె సోషల్ మీడియాలో తన అభిప్రాయాలను పంచుకుని, ఈ సమస్యను వివరంగా ప్రస్తావించారు.

Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ పెండ్లి విషయంపై తాజా అప్ డేట్ !

Eesha Rebba: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ పెండ్లి విషయంపై తాజా అప్ డేట్ !ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః' లో శాంతి క్యారెక్టర్ చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని ఈషా రెబ్బ తెలియజేస్తున్నారు. తరుణ్ భాస్కర్ తో షూటింగ్ లోనే ప్రేమ పరిపక్వత చెందిందని చిత్ర యూనిట్ నుంచి వార్త బయటకు వచ్చింది. ఈ విషయమై దర్శకుడు A R సజీవ్ ముందు ప్రస్తావన వస్తే, అది తనకు తెలీదని తన షూటింగ్ తన పేమిటో తాను చూసుకునేవాడిననీ ప్రేమ సన్నివేశాల్లో వారు సహజంగా నటించేలా చిత్రానికి వన్నె తెచ్చారని క్లారిటీ ఇచ్చాడు.
