శనివారం, 17 జనవరి 2026
శనివారం, 17 జనవరి 2026 (15:10 IST)

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
 
మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కండరాలు పని చేస్తున్నప్పుడు లేదా విశ్రాంతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వేడిని పుట్టిస్తాయి. ఆడవారి శరీరంలో సహజంగానే కొవ్వు శాతం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొవ్వు శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలను వెచ్చగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది, కానీ అది కండరాలలాగా కొత్తగా వేడిని ఉత్పత్తి చేయలేదు. అందుకే చర్మం ఉపరితలంపై ఆడవారికి చలి త్వరగా తెలుస్తుంది.
 
ఆడవారిలో ఉండే ఈస్ట్రోజెన్ అనే హార్మోన్ రక్తాన్ని కొంచెం చిక్కబడేలా చేస్తుంది. దీనివల్ల చలిగా ఉన్నప్పుడు చేతులు, కాళ్లలోని చిన్న రక్తనాళాలకు రక్త ప్రసరణ కొద్దిగా తగ్గుతుంది. అలాగే, నెలసరి చక్రం సమయంలో శరీర ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చే మార్పుల వల్ల కూడా చలి పట్ల సున్నితత్వం పెరుగుతుంది. చలి కాలంలో ఆడవారి శరీరం చాలా తెలివిగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యం కావాల్సిన అంతర్గత అవయవాలైన గుండె, ఊపిరితిత్తులు వెచ్చగా ఉంచడానికి, రక్త ప్రసరణను శరీరం మధ్య భాగానికి ఎక్కువగా మళ్లిస్తుంది. దీనివల్ల చేతులు, పాదాలకు రక్త ప్రసరణ తగ్గి అవి త్వరగా చల్లబడతాయి. అందుకే మగవారి కంటే ఆడవారికి కాళ్లు, చేతులు త్వరగా గడ్డకట్టినట్లు అవుతాయి.
 
సాధారణంగా ఆడవారు మగవారి కంటే కొంచెం తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటారు. చిన్న శరీరాలు వేడిని త్వరగా కోల్పోతాయి. కనుక శరీరం ఉపరితలం నుండి వేడి బయటకు వెళ్లే వేగం ఆడవారిలో ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఆఫీసుల్లో ఉండే ఏసి ఉష్ణోగ్రతలను సాధారణంగా మగవారి శరీర తత్వానికి అనుగుణంగా సెట్ చేస్తారు. అందుకే ఆఫీసుల్లో మగవారికి నార్మల్‌గా ఉన్నా, ఆడవారు మాత్రం తరచుగా షాల్స్ లేదా స్వెటర్లు వాడుతుంటారు.

రాత్రి భర్తతో గొడవ.. తెల్లవారేసరికి విగతజీవులుగా తల్లీబిడ్డలు

రాత్రి భర్తతో గొడవ.. తెల్లవారేసరికి విగతజీవులుగా తల్లీబిడ్డలుఏపీలోని నంద్యాలలో దారుణం జరిగింది. నంద్యాల పట్టణంలోని ఎన్జీవో కాలనీలో ఓ తల్లి తన ఇద్దరు బిడ్డలను హత్య చేసి తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. రాత్రి భర్తతో గొడవపడిన ఆమె.. తెల్లవారేసరికి విగతవీవులుగా మారారు. మృతులను మల్లిక (26), ఇషాన్ సాయి (2), పరిమిత (7)లుగా గుర్తించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

నా ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగింది : కంగనా రనౌత్

నా ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగింది : కంగనా రనౌత్ముంబై మహానగరంలో తన ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగిందని బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ అన్నారు. మహారాష్ట్రంలో బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌కు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఠాక్రే కుటుంబ సుధీర్ఘ ఆధిపత్యాన్ని తెరపడింది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత శివసేన (యూబీటీ) అధికారాన్ని కోల్పోయింది. శుక్రవారం వెలువడిన బీఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సారథ్యంలోని మహాయుతి కూటమి ఘన విజయం సాధించింది.

Green Ammonia Plant: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు..

Green Ammonia Plant: కాకినాడలో గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్టు..కాకినాడలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద గ్రీన్ అమ్మోనియా ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ మరో పెద్ద పెట్టుబడిని సొంతం చేసుకుంది. దీనిని రాష్ట్రానికి ఒక చారిత్రాత్మక విజయంగా ఐటీ-మానవ వనరుల మంత్రి నారా లోకేష్ అభివర్ణించారు. ఏఎం గ్రీన్ కాకినాడలో 1.5 ఎంపీటీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియా ఎగుమతి టెర్మినల్‌ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ 7.5 జీడబ్ల్యూ పునరుత్పాదక శక్తితో పాటు 1 జీడబ్ల్యూ పంప్డ్ హైడ్రో స్టోరేజ్‌తో శక్తినిస్తుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రకమైన అతిపెద్దదిగా మారుతుంది.

రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో 15 కాసుల బంగారం, గోదారి జిల్లాల్లో గూస్‌బంప్స్

రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో 15 కాసుల బంగారం, గోదారి జిల్లాల్లో గూస్‌బంప్స్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గోదావరి జిల్లాల్లో కోడిపుంజులు నగలు ధరించాయి. పందెంలో గెలిచిన కోడిపుంజుల మెడల్లో భారీగా బంగారు ఆభరణాలు వేయడం కనబడింది. పందెంలో గెలిచిన రాజమండ్రి రమేష్ కోడిపుంజు మెడలో ఏకంగా 15 కాసుల బంగారపు గొలుసును వేసి ఊరేగించారు. మొత్తమ్మీద కోడిపందేల్లో వందల కోట్లు చేతులు మారినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో కోడిపందేలు జోరుగా సాగాయి. సంక్రాంతి పండుగ రెండో రోజైన గురువారం తాడేపల్లి గూడెం పరధిలో జరిగిన ఓ భారీ కోడిపందెం ప్రతి ఒక్కరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ ఒక్క కోడిపందెంలోనే ఓ వ్యక్తి ఏకంగా రూ.1.53 కోట్లు గెలుచుకున్నాడు.

Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్

Nara Lokesh: క్రికెట్ ఆడిన నారా లోకేష్.. ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ క్రికెట్‌ను ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. ఈ ఆటను పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారు. భారత క్రికెట్ జట్టు ఆడే కీలకమైన మ్యాచ్‌లకు ఆయన తరచుగా హాజరవుతూ, స్టేడియాల్లో ప్రత్యక్షంగా ఉత్కంఠభరితమైన క్రికెట్ మ్యాచ్‌లను చూసే అవకాశాన్ని ఎప్పుడూ వదులు కోరు. అయితే, నారా లోకేష్‌కు శారీరక స్థాయిలో కూడా ఈ ఆటపై బలమైన మక్కువ ఉందని తెలుసుకోవచ్చు. తాజాగా శుక్రవారం స్టేడియంలో ఆయన చేతిలో క్రికెట్ బ్యాట్‌తో కనిపించారు. మైదానంలో కొన్ని షాట్లు ఆడుతూ కనిపించారు.

మిల్కీ బ్యూటీని అవమానించిన ఆ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎవరు?

మిల్కీ బ్యూటీని అవమానించిన ఆ కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎవరు?తెలుగు చిత్రపరిశ్రమలో మిల్కీబ్యూటీగా గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా. ఆమె తాజాగా ఓ సంచలన విషయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. ఓ దక్షిణాది స్టార్ తనను తీవ్రంగా అవమానించారంటూ ఆరోపణలు చేశారు. తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె తన కెరీర్‌లో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాన్ని బయటపెట్టింది.

Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణు

Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణుసంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా భారతదేశం అంతటా ఔత్సాహిక ఫిల్మ్ మేకర్లను, కొత్త ప్రతిభను కనుగొని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ - సీజన్ 1ను ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. రియాలిటీ ఫార్మాట్‌గా రూపొందించబడిన ఈ పోటీ ఆశావహులైన మేకర్లు గరిష్టంగా 10 నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ ఫిల్మ్‌లను సమర్పించమని ఆహ్వానించింది. ఇవి పూర్తిగా కథ చెప్పడం, దర్శకత్వ దృష్టిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

Sharwa: సంక్రాంతికి శర్వా వస్తే అన్ని బాగుంటాయని మరోసారి రుజువైంది : హీరో శర్వా

Sharwa: సంక్రాంతికి శర్వా వస్తే అన్ని బాగుంటాయని మరోసారి రుజువైంది : హీరో శర్వారామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్‌తో కలిసి అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు. సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. జనవరి 14న విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచి హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సంక్రాంతి విన్నర్ మీట్ నిర్వహించారు.

Peddi: 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ తో రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన పెద్ది చికిరి చికిరి సాంగ్

Peddi: 200 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ తో రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన పెద్ది చికిరి చికిరి సాంగ్సంక్రాంతి పండుగకు పెద్ది చిత్రం సంబరాలు రెట్టింపు అయ్యాయి, ఎందుకంటే చికిరిచికిరి మరో భారీ మైలురాయిని చేరుకుంది. చార్ట్‌బస్టర్ చికిరిచికిరి పాట 200 మిలియన్లకు పైగా వీక్షణలు, 2 మిలియన్లకు పైగా లైక్‌లు, యూట్యూబ్‌లో 870 వేలకు పైగా షార్ట్స్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 300 వేలకు పైగా రీల్స్ మరియు మ్యూజిక్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో 60 మిలియన్లకు పైగా స్ట్రీమ్స్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ ను విడుదలచేసింది.

Sprit: స్పిరిట్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా

Sprit: స్పిరిట్ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన సందీప్ రెడ్డి వంగారెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న స్పిరిట్' మూవీ మార్చి 5, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుందని ప్రకటించారు. ప్రభాస్ తన కెరీర్‌లోనే మోస్ట్ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ లో కనిపించబోతున్నారు. మేకర్స్ న్యూ ఇయర్ కి పవర్ ఫుల్ ఫస్ట్ లుక్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రభాస్‌ను రా, ఫిల్టర్ చేయని అవతార్‌లో ప్రజెంట్ చేసిన ఈ పోస్టర్ వైరల్ గా మారింది.
