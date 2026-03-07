ఆ వంటగది వీడియోలో తప్పు లేనప్పుడు నా కేక్ కటింగులో తప్పు లేదే: దువ్వాడ శ్రీనివాస్
తితిదే చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడుపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు. తిరుమలలో కేక్ కట్ చేయకూడదన్న నిబంధన వున్నట్లయితే అది నాకు తెలియదనీ, ఒకవేళ అది తప్పయితే స్వామివారికి భక్తుడిగా క్షమాపణలు చెబుతున్నానని అన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... ఇటీవల వంటగదిలో వున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో కనిపించిన వీడియోలో ఎలాంటి తప్పు లేదని ఆయన అన్నారనీ, ఆయనకు అందులో ఎలాంటి తప్పు కనిపించనప్పుడు నాకు కూడా కేక్ కట్ చేయడంలో ఏ తప్పు కనిపించడంలేదని అన్నారు. పైగా ఆ కేకు ఎగ్ లెస్ కేక్ అని బిల్లు ఇదిగోనంటూ చూపించారు దువ్వాడ శ్రీనివాస్. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను దువ్వాడ శ్రీనివాస్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు.
అసలేం జరిగింది?
బిగ్ బాస్ రన్నరప్ తనూజ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన తిరుమలలో కేక్ కటింగ్తో బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడంపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురిపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. దీనిపై దువ్వాడ శ్రీనివాస్ వివరణ ఇచ్చారు. తిరుమలలో బర్త్ డే సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసిన విషయాన్ని శ్రీనివాస్, మాధురిలు ధ్రువీకరించారు. అయితే ఈ విషయంలో తనూజకు ఎలాంటి సంబంధం లేదన్నారు.
ఎగ్లెస్ కేక్ను మాత్రమే కట్ చేశామని.. తిరుమలకు తనూజ కోరిక మేరకే తీసుకెళ్లామన్నారు. అయితే తనూజ పుట్టిన రోజు కావడంతో కేక్ కట్ చేశామని.. కేక్ కట్ చేయకూడదనే విషయం తనకు తెలియదని.. తెలిస్తే ఇలాంటి పనులు చేసి వివాదాల్లో ఇరుక్కునేవాళ్లం కాదన్నారు. దీనికి రాజకీయ రంగు పులిమి కాంట్రావర్సీల్లోకి లాగొద్దని కోరారు. నేను తిరుమల శ్రీవారి పరమ భక్తుడిని. తిరుమలలో మేము ఎలాంటి అపచారం చేయలేదు. ఇది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్లో భాగంగానే చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేస్తున్నారు. కేసులకు భయపడేది లేదు. లీగల్గా ఎదుర్కొంటాం అని దువ్వాడ శ్రీనివాస్ స్పష్టం చేశారు.