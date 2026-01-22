గురువారం, 22 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 22 జనవరి 2026 (19:33 IST)

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

Papaya
బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు.
పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి.
బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు.
బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు.
బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది. సులభంగా రక్తస్రావం, గాయాలకి దారితీస్తుంది.
పులియబెట్టిన బొప్పాయి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది, ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రమాదకరం.
 

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది?

తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు, ఎక్కడెక్కడ ఆగుతుంది?తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా మరో అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు పరుగులు పెట్టనుంది. ఇది కేరళ తిరువనంతపురం-చర్లపల్లి మార్గంలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ రైలు కేరళ, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది. సాధారణ పౌరులకు, విద్యార్థులు, నిపుణులు, వ్యాపారులకు మార్గమధ్యంలో ఉన్న ప్రధాన ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, తీర్థయాత్ర కేంద్రాలను కలుపుతూ, ఆర్థికంగా మరియు వేగవంతమైన ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. తిరువనంతపురం నార్త్-చర్లపల్లి-తిరువనంతపురం నార్త్ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు 17042/17041 నంబర్‌తో నడుస్తుంది. ఈ రైలు కొల్లాం, చెంగన్నూర్, కొట్టాయం, ఎర్నాకులం టౌన్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.

ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావుల

ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి : జగన్ వెన్నులో వణుకు .. మంత్రి పయ్యావులఏపీ మద్యం స్కామ్‌లో వైకాపా మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారుల వద్దకు విచారణకు వెళ్లి ఏం చెప్పారోనంటూ వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ, వెన్నులో వణుకు పుడుతోందని ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. మద్యం స్కామ్‌లో ఈడీ ముందుకు విజయసాయి రెడ్డి వెళ్లిన విషయం తెల్సిందే.

దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్

దీపక్ ఆత్మహత్య: వ్యూస్ కోసం కావాలనే అలా చేసిందా? మహిళ షిమ్జితా అరెస్ట్కేరళలో బస్సు ప్రయాణంలో దీపక్ అనే వ్యక్తి తనను అనుచితంగా తాకాడంటూ 35 ఏళ్ల షిమ్జితా ముస్తఫా ఓ సెల్ఫీ వీడియో తీసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ పోస్ట్ కాస్తా వైరల్ కావడంతో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న దీపక్ అవమానభారంతో గత ఆదివారం నాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన జరిగిన కొద్ది నిమిషాల్లో ముస్తఫా తన సోషల్ మీడియా పేజీ నుంచి సదరు వీడియోను తొలగించింది. ఆ తర్వాత మరో వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ తను చేసినదాన్ని సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసింది. ఐతే దీపక్ ఆత్మహత్యపై కేరళ మానవ హక్కుల కమీషన్ స్పందించింది.

తమిళ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ గుర్తు విజిల్, ఖుషీలో ఫ్యాన్స్

తమిళ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీ గుర్తు విజిల్, ఖుషీలో ఫ్యాన్స్తమిళ రాజకీయాల్లో మరో ప్రాంతీయ పార్టీ టీవీకె తమిళ నటుడు విజయ్ సారథ్యంలో ఆవిర్భవించిన సంగతి తెలిసిందే. తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు టీవీకే చీఫ్ విజయ్ తమకు ఎన్నికల గుర్తు కేటాయించాలని ఎన్నికల సంఘానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. గురువారం నాడు విజయ్ పార్టీకి విజిల్ గుర్తును కేటాయిస్తూ ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దీనితో విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే తమిళ దర్శకుడు అట్లీ దర్శకత్వంలో విజయ్ హీరోగా వచ్చిన బిగిల్ తెలుగులో విజిల్ అనే పేరుతో విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టింది.

ఆ జీతాలపై ఆధారపడటానికి వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అంత పేదవాళ్లు కాదు

ఆ జీతాలపై ఆధారపడటానికి వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు అంత పేదవాళ్లు కాదుఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రతిపక్షం సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఒకవైపు వైఎస్ జగన్ అసెంబ్లీకి హాజరు కావడం లేదు. మరోవైపు ఆయన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా సౌకర్యవంతంగా సమావేశాలకు గైర్హాజరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, అసెంబ్లీకి హాజరుకాని ఎమ్మెల్యేల జీతాలు తగ్గించాలనే ఆలోచనను అసెంబ్లీ స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు ప్రతిపాదించారు.

Watch More Videos

తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే చిత్ర రాజం గొల్ల రామవ్వ

తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే చిత్ర రాజం గొల్ల రామవ్వతాళ్ళూరి రామేశ్వరి టైటిల్ పాత్ర పోషించిన "గొల్ల రామవ్వ" తెలుగువారి గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని... ఈ చిత్ర ట్రైలర్ ఆవిష్కరణ వేడుకలో పాల్గొన్న ముఖ్య అతిధులు పేర్కొన్నారు. స్వర్గీయ భారత ప్రధాని పి.వి.నరసింహారావు రాసిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాటగాథకు దృశ్యరూపంగా ముళ్లపూడి వరా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ రోమాంఛిత వీరగాథను...

VD 14: రౌడీ ఫ్యాన్స్ ఆకలి తీర్చేలా వీడీ 14 సినిమా ఉంటుంది - రాహుల్ సంకృత్యన్

VD 14: రౌడీ ఫ్యాన్స్ ఆకలి తీర్చేలా వీడీ 14 సినిమా ఉంటుంది - రాహుల్ సంకృత్యన్హీరో విజయ్ దేవరకొండ, దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యన్ లది సూపర్ హిట్ కాంబినేషన్. వీరు కలిసి చేసిన టాక్సీవాలా సినిమా ఘనవిజయం సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ క్రేజీ కాంబోలో వీడీ 14 సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సారి తమ హీరో విజయ్ దేవరకొండ కు మంచి హిట్ మూవీ ఇవ్వాలంటూ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా డైరెక్టర్ రాహుల్ కు రిక్వెస్ట్స్ పంపుతున్నారు.

Anil Ravipudi: చిరంజీవి తో మరో సినిమా - రాజమౌళితో కంపారిజన్ లేదు : అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: చిరంజీవి తో మరో సినిమా - రాజమౌళితో కంపారిజన్ లేదు : అనిల్ రావిపూడిమెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి ల ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్టర్ ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’. విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో అలరించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయిక నటించారు. శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని ప్రజెంట్ చేశారు. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం మెగా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకొని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.

Yamini ER: ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామిని ఈఆర్ హీరోయిన్ గా ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ

Yamini ER: ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామిని ఈఆర్ హీరోయిన్ గా ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ మూవీప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తున్నారు టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి. ఆయన గతంలో రూపొందించిన ఉత్తర, ఆర్టిస్ట్ మూవీస్ మంచి ఫిలింమేకర్ గా పేరు తీసుకొచ్చాయి. ప్రస్తుతం తన మూడో చిత్రంగా యామినీ ఈఆర్ తో హీరోయిన్ సెంట్రిక్ మూవీ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా షగ్నశ్రీ వేణున్ దర్శకురాలిగా హలో ఇట్స్ మీ చిత్రం

వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా షగ్నశ్రీ వేణున్ దర్శకురాలిగా హలో ఇట్స్ మీ చిత్రంప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల చిత్రంతో హీరోయిన్ గా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న షగ్నశ్రీ వేణున్ దర్శకురాలిగా మారి రూపొందిస్తున్న సినిమా "హలో ఇట్స్ మీ". ఈ సినిమాలో వరుణ్ సందేశ్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. షగ్నశ్రీ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. దర్శన్ మదమంచి మరో హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్ 2 ఎస్ సినిమాస్, శ్సాస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్స్ పై వీఎస్ కే సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ చివరి దశలో ఉన్న ఈ సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఈవెంట్ లో లాంఛ్ చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com