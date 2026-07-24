  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. Woman crushed between 2 government buses
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (09:30 IST)

రెండు ఆర్టీసీ బస్సుల మధ్య నలిగిపోయిన మహిళ మృతి

Woman
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (09:30 IST)
google-news
Woman
యూపీలోని 32 ఏళ్ల మహిళ దారుణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. బస్టాండ్‌లో డ్రైవర్ల బాధ్యతా రాహిత్యం కారణంగా.. రెండు ఆర్టీసీ బస్సుల మధ్య ఇరుక్కుపోయి ప్రాణాలు విడిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఖేతుయ్ గ్రామానికి చెందిన నేహా సింగ్ అనే మహిళ ఒక ప్రైవేట్ ఫార్మా కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తోంది. 
 
బుధవారం రోజున కంపెనీ అధికారిక మీటింగ్ కోసం ఉన్నావ్‌లోని బాంగర్‌మౌ వెళ్లేందుకు ఆమె హర్దోయ్ బస్టాండ్‌కు చేరుకుంది. నేహా సింగ్ బస్సు ఎక్కడం కోసం నడుచుకుంటూ వెళుతున్న సమయంలో హర్దోయ్, కన్నౌజ్ డిపోలకు చెందిన ఇద్దరు డ్రైవర్లు అజాగ్రత్తగా ఒకేసారి బస్సులను ముందుకు తీశారు. 
 
దీంతో ఊహించని విధంగా ఆ రెండు బస్సుల ముందు భాగాల మధ్య నేహా తీవ్రంగా నలిగిపోయి తీవ్రగాయాలపాలైంది. ఈ ఘటనలో మహిళ తీవ్రగాయాలతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సస్పెండ్ చేశారనీ రైలుకింద పడి తాహసీల్దారు ఆత్మహత్య

Sakshi Madolkar : శ్రీ విష్ణు సరసన హీరోయిన్ గా సాక్షి మడోల్కర్

Sakshi Madolkar : శ్రీ విష్ణు సరసన హీరోయిన్ గా సాక్షి మడోల్కర్ఈ చిత్రం షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ అప్డేట్‌ను షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో సాక్షి మడోల్కర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఆమెకు టీమ్‌లోకి వెల్‌కమ్ చెబుతూ విడుదల చేసిన వీడియోలో షూటింగ్ స్పాట్‌లోని ఫన్ వైబ్‌ను చూపించారు. టీమ్ మొత్తం సరదాగా గడిపిన మూమెంట్స్‌తో ఈ వీడియో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది.

Kalyanram: తొలి షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకున్నవెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రం

Kalyanram: తొలి షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకున్నవెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్, అనిల్ రావిపూడి చిత్రందర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈసారి విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కాంబిానేషన్ లో సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ ఏడెకరాలసెట్లో విజయవంతంగా మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తి చేశారు. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి.

Chennai Love Story review :గుండెల్ని పిండే ప్రేమకథగా కిరణ్ అబ్బవరం....చెన్నై లవ్ స్టోరీ రివ్యూ

Chennai Love Story review :గుండెల్ని పిండే ప్రేమకథగా కిరణ్ అబ్బవరం....చెన్నై లవ్ స్టోరీ రివ్యూనివి (శ్రీ గౌరీప్రియ), అజయ్ (త్రిగుణ్) మూడేళ్ళుగా ప్రేమించుకుంటారు. సరిగ్గా వివాహంరోజు పెళ్లి తనకిష్టంలేదని అజయ్ వెళ్ళిపోతాడు. ఈ షాక్ గురించి తేరుకోలేని నివి అక్కడ దేవదాసుగా మారిపోతుంది. ఆ బాధతోనే తన స్నేహితులతోపాటు చెన్నైకి వచ్చేస్తుంది. అక్కడ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి. చెన్నై బీచ్ లో స్నేహితులతో పార్టీ చేసుకుంటుండగా, అక్కడ స్టీవెన్ శంకర్ (కిరణ్ అబ్బవరం) ఎంట్రీ జరుగుతుంది. అతనో అనాధ. డైరెక్టర్ కావాలని కథలు చెప్పడానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లను కలవడానికి వస్తాడు. అక్కడ నివి స్నేహితులతో ఏర్పడిన పరిచయం అతనిని వారిరూమ్ లో ఆశ్రయం పొందేలా చేస్తుంది.

Namit Malhotra :ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన రామాయణ ట్రైలర్ వాయిదా పడింది.

Namit Malhotra :ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన రామాయణ ట్రైలర్ వాయిదా పడింది.ఈ రోజు విడుదల కావాల్సిన రామాయణ ట్రైలర్ వాయిదా పడింది. దీనికి సంబంధించిన కొత్త గ్లోబల్ ట్రైలర్ విడుదల తేదీని త్వరలోనే ప్రకటిస్తారు. ఈ రోజు మా "రామాయణ" చిత్రానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రామాయణాన్ని తీసుకెళ్లాలన్న మా కల, సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌తో భాగస్వామ్యం ద్వారా నిజమైంది. ఈ పరిణామం దృష్ట్యా, మా ట్రైలర్‌ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొంత తరువాత తేదీన విడుదల చేయనున్నామని నమిత్ మల్హోత్రా ప్రకటించారు.

విజయ్ నటించిన జననాయగన్‌ను తల్లితో కలిసి వీక్షించిన త్రిష

విజయ్ నటించిన జననాయగన్‌ను తల్లితో కలిసి వీక్షించిన త్రిషనటి త్రిష కృష్ణన్ గురువారం మధ్యాహ్నం తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్‌తో కలిసి చెన్నైలోని ఒక థియేటర్‌లో నటుడు విజయ్ నటించిన 'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని వీక్షించారు. సినిమా పూర్తయ్యాక, త్రిష తన తల్లితో కలిసి థియేటర్ నుండి బయటకు వస్తూ కనిపించారు. సినిమాపై తన అభిప్రాయం గురించి అడిగినప్పుడు, ఉమా కృష్ణన్ స్పందిస్తూ, "చాలా అద్భుతమైన సినిమా. మేము చాలా సంతోషంగా గడిపాము, సినిమాను నిజంగా ఆస్వాదించాము" అని చెప్పారు.