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  4. Radiologist booked for sexually assaulting woman during scan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (18:35 IST)

కడుపు నొప్పితో స్కాన్ కోసం వెళ్తే.. వేధించిన డాక్టర్.. వీడియో తీసి?

Radiologist
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (18:35 IST)
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Radiologist
కడుపు నొప్పితో స్కాన్ కోసం వెళ్తే.. ఆమెకు లైంగిక వేధింపులు తప్పలేదు. బెంగళూరు వెలుపల ఉన్న అనేకల్ ప్రాంతంలో కడుపు నొప్పితో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె స్కానింగ్ కోసం స్థానిక రేడియాలజిస్ట్‌ను సంప్రదించగా, చికిత్స పేరుతో ఆ డాక్టర్ ఆమెను లైంగికంగా వేధించినట్టు తెలిసింది. 
 
వైద్యం చేయాల్సిన వైద్యుడు అసభ్యంగా ప్రవర్తించడమే కాక బెదిరింపులకు కూడా దిగాడు. స్కానింగ్ ప్రారంభమైన కాసేపటికే ఆ డాక్టర్ ఆమెను అనవసరంగా తాకడం ప్రారంభించాడని.. ఆపై అభ్యంతరకరంగా తాకాడు. 
 
దీనిపై బాధితురాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో దీనిని ఎవరికైనా చెబితే ప్రాణాలు తీస్తానని బెదిరించినట్లు ఆమె ఫిర్యాదులో తెలిపింది. డాక్టర్ ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చిన బాధితురాలు ఆ సంఘటనను తన మొబైల్ ఫోన్‌లో రికార్డ్ చేసి ఉంచింది. ఈ వీడియో ఆధారంగా ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అయితే పోలీసులు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేపట్టలేదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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