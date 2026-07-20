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JioStar.. ఒకేసారి ఆరు వెర్షన్లలో బిగ్ బాస్.. ప్రకటించిన జియోస్టార్
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీ అయిన బిగ్ బాస్ను, సెప్టెంబర్ 2026 నుండి హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఒకేసారి ఆరు వెర్షన్లలో ప్రారంభించనున్నట్లు జియోస్టార్ సోమవారం ప్రకటించింది.
పండుగ సీజన్లో ఈ షోలు జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్లో ప్రసారం కానుండగా, జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమ్ కానున్నాయి. ఆయా ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో ఈ ఫ్రాంచైజీతో ఇప్పటికే అనుబంధం ఉన్న ప్రముఖులు సల్మాన్ ఖాన్, విజయ్ సేతుపతి, అక్కినేని నాగార్జున, కిచ్చా సుదీప్, మోహన్లాల్.. ఈ ఆరు వెర్షన్లకు వ్యాఖ్యాతలుగా (హోస్ట్లుగా) వ్యవహరించనున్నారు.
అలాగే, బంగ్లా వెర్షన్ను హోస్ట్ చేయడానికి భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ ఈ ఫ్రాంచైజీలో చేరనున్నారు. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, జియోస్టార్ ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ అనే కాఫీ టేబుల్ పుస్తకాన్ని కూడా ఆవిష్కరించింది. ఈ పుస్తకం, ఈ ఫ్రాంచైజీ రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణం, ప్రేక్షకుల భాగస్వామ్యం, ప్రకటనకర్తలు, ప్రజా సంస్కృతిపై దాని ప్రభావాన్ని వివరిస్తుంది.
జియోస్టార్ ప్రకారం, ఈ ఫ్రాంచైజీ 2025లో 50 కోట్లకు పైగా వీక్షకులను చేరుకుంది. 438 బిలియన్ల వీక్షణ నిమిషాలను సృష్టించింది. దాని ఆరు భాషా ఎడిషన్లలో భాగస్వామ్యంలో ఏటా 47 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. గత సంవత్సరం 46 విభాగాలకు చెందిన 625కు పైగా బ్రాండ్లు ఈ షోతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాయని, ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలు, బ్రాండ్ అవగాహన, వినియోగదారుల భాగస్వామ్యం కోసం దాని విస్తృత బహుభాషా ప్రేక్షకుల బేస్ను ఉపయోగించుకున్నాయని కంపెనీ తెలిపింది.
2025లో 9.32 బిలియన్లకు పైగా ప్రేక్షకుల ఓట్లు, 43 మిలియన్ల లైవ్ చాట్లు, 1.7 బిలియన్ల సోషల్ మీడియా ఎంగేజ్మెంట్లు నమోదవ్వడంతో, డిజిటల్ రంగంలో బలమైన భాగస్వామ్యం ఉందని కూడా కంపెనీ హైలైట్ చేసింది.
శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో M4M 2 మూవీ సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు
శాన్ఫ్రాన్సిస్కో (కాలిఫోర్నియా): అమెరికాలో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతున్న సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'M4M (మోటివ్ ఫర్ మర్డర్)' మూవీ 60 రోజుల విజయోత్సవాన్ని జూలై 18, 2026న శాన్ఫ్రాన్సిస్కో బే ఏరియాలోని సినీ లౌంజ్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో దర్శక-నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల, హీరోయిన్ Jo Sharma కలిసి 'M4M-2' సీక్వెల్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు.
Sitara: ఎప్పటికీ చిన్నారి తార.. సితార అంటూ మహేష్ బాబు ఆప్యాయంగా ముద్దుపెట్టారు.
జూలై 20న, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు తన కుమార్తె సితార ఘట్టమనేని 14వ పుట్టినరోజును ఒక హృద్యమైన ఫోటో మరియు 'ఎప్పటికీ నా చిన్ని తార... నువ్వు ఎంత పెరిగినా సరే' అనే క్యాప్షన్తో జరుపుకున్నారు. పండుగ వాతావరణంలో నవ్వుతున్న ఆ టీనేజర్ ఫోటోకు, అభిమానులు పాత పుట్టినరోజుల కుటుంబ త్రోబ్యాక్లు, ఎడిట్లు మరియు క్లిప్లను పంచుకోవడంతో దాదాపు 29,000 లైక్లు వచ్చాయి.
Vijay Deverakonda: రౌడీ జనార్థన మూవీ యాక్షన్ సన్నివేశాల చిత్రీకరణ
స్టార్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవికిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది.
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RC17: రామ్ చరణ్, సుకుమార్ RC17 యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా సిద్ధమవుతోంది !
రామ్ చరణ్, సుకుమార్ల కలయిక ఎట్టకేలకు రూపుదిద్దుకుంటోంది. కల్ట్ బ్లాక్బస్టర్ 'రంగస్థలం' అందించిన తర్వాత, ఈ ద్వయం 'RC17' కోసం మరోసారి రాబోతున్నారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, తుది స్క్రిప్ట్ ఖరారైంది. చిత్ర నిర్మాతలు అతి త్వరలో ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఘనంగా ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ భారీ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించనుండగా, నవంబర్లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.