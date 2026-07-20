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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (18:18 IST)

JioStar.. ఒకేసారి ఆరు వెర్షన్లలో బిగ్ బాస్.. ప్రకటించిన జియోస్టార్

Bigg Boss Season
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (18:18 IST)
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భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన రియాలిటీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఫ్రాంచైజీ అయిన బిగ్ బాస్‌ను, సెప్టెంబర్ 2026 నుండి హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఒకేసారి ఆరు వెర్షన్లలో ప్రారంభించనున్నట్లు జియోస్టార్ సోమవారం ప్రకటించింది. 
 
పండుగ సీజన్‌లో ఈ షోలు జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్‌వర్క్‌లో ప్రసారం కానుండగా, జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమ్ కానున్నాయి. ఆయా ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో ఈ ఫ్రాంచైజీతో ఇప్పటికే అనుబంధం ఉన్న ప్రముఖులు సల్మాన్ ఖాన్, విజయ్ సేతుపతి, అక్కినేని నాగార్జున, కిచ్చా సుదీప్, మోహన్‌లాల్.. ఈ ఆరు వెర్షన్లకు వ్యాఖ్యాతలుగా (హోస్ట్‌లుగా) వ్యవహరించనున్నారు.
 
అలాగే, బంగ్లా వెర్షన్‌ను హోస్ట్ చేయడానికి భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ ఈ ఫ్రాంచైజీలో చేరనున్నారు. ఈ మైలురాయిని పురస్కరించుకుని, జియోస్టార్ ఇండియాస్ బిగ్ రియాలిటీ అనే కాఫీ టేబుల్ పుస్తకాన్ని కూడా ఆవిష్కరించింది. ఈ పుస్తకం, ఈ ఫ్రాంచైజీ రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణం, ప్రేక్షకుల భాగస్వామ్యం, ప్రకటనకర్తలు, ప్రజా సంస్కృతిపై దాని ప్రభావాన్ని వివరిస్తుంది. 
 
జియోస్టార్ ప్రకారం, ఈ ఫ్రాంచైజీ 2025లో 50 కోట్లకు పైగా వీక్షకులను చేరుకుంది. 438 బిలియన్ల వీక్షణ నిమిషాలను సృష్టించింది. దాని ఆరు భాషా ఎడిషన్లలో భాగస్వామ్యంలో ఏటా 47 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది. గత సంవత్సరం 46 విభాగాలకు చెందిన 625కు పైగా బ్రాండ్లు ఈ షోతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాయని, ఉత్పత్తి ఆవిష్కరణలు, బ్రాండ్ అవగాహన, వినియోగదారుల భాగస్వామ్యం కోసం దాని విస్తృత బహుభాషా ప్రేక్షకుల బేస్‌ను ఉపయోగించుకున్నాయని కంపెనీ తెలిపింది. 
 
2025లో 9.32 బిలియన్లకు పైగా ప్రేక్షకుల ఓట్లు, 43 మిలియన్ల లైవ్ చాట్‌లు, 1.7 బిలియన్ల సోషల్ మీడియా ఎంగేజ్‌మెంట్‌లు నమోదవ్వడంతో, డిజిటల్ రంగంలో బలమైన భాగస్వామ్యం ఉందని కూడా కంపెనీ హైలైట్ చేసింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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