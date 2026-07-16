17-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. పరిస్థితులు అనుగుణంగా మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రాబడిపై దృష్టి పెడతారు. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని ఓ కంట కనిపెట్టండి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు.
మిధునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. పట్టుదలతో శ్రమించిన గాని పనులు కావు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి సంపాదిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత అంతంత మాత్రమే. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. పెద్దలను సంప్రదించండి. వాయిదా పడిన పనులు ఎట్టకేలకు పూర్తిచేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. మీ సమర్ధతను తక్కువ అంచనా వేసుకోవద్దు. కొన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. స్థిరాస్థి ధనం అందుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఆటంకాలెదురైనా ఆందోళన చెందవద్దు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రణాళికాబద్ధంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. లౌక్యంగా పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అనుకున్న లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ కృషి ప్రశంసనీయమవుతుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఖర్చులు అధిరం. ప్రయోజనకరం. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. కొన్ని విషయాలు చూసీచూడనట్టు వదిలేయండి. సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కొంతమేరకు అనుకూలమే. కొన్ని సమస్యలు తొలగుతాయి. సమయస్ఫూర్తితో మెలుగుతారు. పనులు సావకాశమవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరానికి ఆత్మీయులు సాయం చేస్తారు. సంతానం చదువులపై దృష్టిపెడతారు. ఆత్మీయులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. వ్యవహారంలో తొందరపాటు తగదు. ఆచితూచి అడుగేయండి. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. సాయం ఆశించి భంగపడతారు. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
విశేషమైన కార్యసిద్ధి ఉంది. పట్టుదలతో శ్రమించి లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా రాబట్టుకోవాలి. పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి. ఉత్సాహంగా శ్రమించండి. పనులు మధ్యలో ఆపివేయవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. ఖర్చులు అధికం. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. కీలక వ్యవహారంలో అప్రమత్తతంగా ఉండాలి.
మైనర్ బాలికను పార్కుకు తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేసిన కామాంధుడు...
హైదరాబాద్ నగరంలోని సనత్ నగర్లో ఓ దారుణం జరిగింది. మైనర్ బాలికను ఓ వ్యక్తి నమ్మించి పార్కుకు తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి తెగబడ్డాడు. ఈ దారుణ ఘటన సనత్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. బుధవారం ఉదయం బాలిక పాఠశాలకు వెళ్తుండగా షాబాజ్ అనే వ్యక్తి ఆమెను వెంబడించి బైక్ ఎక్కించుకున్నాడు. అనంతరం సనత్నగర్లోని ఓ పార్క్లోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు సనత్నగర్ పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను పరామర్శించిన రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్
కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించున్న రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రివర్యులు పవన్ కల్యాణ్ గారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ గారు పరామర్శించారు. గవర్నర్ గారు గురువారం ఉదయం హైదరాబాద్ లోని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నివాసానికి విచ్చేశారు. ఆయనతో మాట్లాడి శస్త్ర చికిత్స అనంతరం ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. వైద్య నిపుణుల సూచనలు పాటించాలని చెప్పారు. త్వరగా కోలుకుని, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో విధుల్లోకి రావాలని ఆకాంక్షించారు.
ముద్రగడకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలను అడ్డుకోవడం దుర్మార్గపు చర్య : జ్యోతుల నెహ్రూ
కాపు ఉద్యమ నేత, మాజీ మంత్రి ముద్రగడ పద్మనాభం రెండు రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. ఆయన అంత్యక్రియలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించాలని భావించింది. అయితే, వైకాపా నేతలు మాత్రం ఆ అంత్యక్రియల్లో అతిగా ప్రవర్తించారు. దీనిపై జగ్గంపేటకు చెందిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే జ్యోతుల నెహ్రూ స్పందించారు. ముద్రగడ పద్మనాభం అంత్యక్రియల సమయంలో వైకాపా నాయకులు అనుసరించిన తీరు అత్యంత హేయమని, ప్రభుత్వ లాంఛనాలను అడ్డుకోవడం దుర్మార్గపు చర్యగా ఆయన అభివర్ణించారు.
co-living తంటా, ప్రియుడి ఇంటికి వెళ్లిన యువతి, పెళ్లి చేసేసిన పెద్దలు
co-living, సహజీవనం... ఇది ఇప్పుడు కామన్ అయ్యింది. ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై తదితర నగరాలకు వెళ్లే యువతీయువకులు తమ సేఫ్టీ దృష్ట్యా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇల్లు తీసుకుని అక్కడ కలిసే వుంటున్నారు. ఐతే ఈ సమయంలో ఎవరికివారు దూరం పాటించేవారు కొంతమంది వుంటే... ఒకరికొకరు దగ్గరై ప్రేమలో పడుతున్నవారు కూడా వుంటున్నారు. ఇలా ప్రేమలో కూరుకుపోయినవారు ఒక్కోసారి పెద్దలకు చెప్పలేక చాటుమాటుగా తమ ప్రేమ కలాపాలు సాగిస్తున్నారు. ఇట్లాంటి ఘటనే పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో జరిగింది. పలనాడు జిల్లా సత్తెనపల్లికి చెందిన ఓ యువజంట గత కొన్ని నెలలుగా ప్రేమలో వున్నారు.
విఫలమైన ప్రేమ ... ఉరేసుకున్న యువతి ... మృతదేహానికి తాళి కట్టాలంటూ డిమాండ్
ఏపీలోని గుంటూరుకు చెందిన ఓ యువతి ప్రేమ విఫలంకావడంతో ముంబైలో ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రియుడు పెళ్లికి నిరాకరించడమే ఆమె బలవన్మరణానికి కారణమని మృతురాలి బంధువులు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, మృతదేహంలో ప్రేమికుడి ఇంటి ముందు ఆందోళనకు దిగారు. పైగా, మృతదేహానికే తాళి కట్టాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో, ఆలయ పరిపాలన, వార్షిక లెక్కల ప్రక్రియకు లాంఛనప్రాయ ప్రారంభాన్ని సూచించే ఆణివార ఆస్థానం అనే సంప్రదాయ ఉత్సవం శుక్రవారం నాడు జరగనుంది. సౌరమానం ప్రకారం దక్షిణాయన ఆరంభాన్ని సూచించే కర్కాటక సంక్రాంతి రోజున ప్రతి ఏటా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. తమిళ మాసమైన 'ఆణి' లోని చివరి రోజున ఈ వేడుక జరగడం వల్ల దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ సంప్రదాయం తిరుమల ఆలయ నిర్వహణ మహంతుల చేతుల్లో ఉన్న కాలం నాటిది.
శ్రీనివాసమంగాపురంలో జూలై 17 నుండి వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు
శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జూలై 17 నుండి 19 వరకు జరగనున్న వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఉత్సవాలకు ముందు, గురువారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో 'కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం' నిర్వహించారు. సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాల్లో తోమాల సేవ, కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం వంటి సేవలు జరిగాయి.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ
16-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం,