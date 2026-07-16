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శ్రీనివాసమంగాపురంలో జూలై 17 నుండి వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలు
శ్రీనివాసమంగాపురంలోని శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జూలై 17 నుండి 19 వరకు జరగనున్న వార్షిక సాక్షాత్కార వైభవోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఉత్సవాలకు ముందు, గురువారం నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో 'కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం' నిర్వహించారు. సుప్రభాత సేవతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమాల్లో తోమాల సేవ, కొలువు మరియు పంచాంగ శ్రవణం వంటి సేవలు జరిగాయి.
Lord Srinivasa
ఉదయం 6 గంటల నుండి 11:30 గంటల వరకు ఈ శుద్ధి కార్యక్రమం కొనసాగింది. ఈ సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణం మరియు పూజా సామాగ్రిని పవిత్ర జలంతో పాటు గంధం, పసుపు, కస్తూరి మరియు కుంకుమతో కూడిన పవిత్ర మూలికా మిశ్రమంతో శుభ్రం చేశారు. మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుండి భక్తులకు దర్శనానికి అనుమతి కల్పించారు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో, శుక్రవారం నాడు పెద్ద శేష వాహనంపై, శనివారం హనుమంత వాహనంపై మరియు ఆదివారం గరుడ వాహనంపై స్వామివారిని నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగిస్తారు.
ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా తిరుపతికి చెందిన భక్తుడు నరసింహులు ఆలయానికి తెరలను విరాళంగా అందించారు. ఆలయ స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వరలక్ష్మి, అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గోపీనాథ్, అర్చకులు, అధికారులు, సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
పూరీలో రథయాత్ర.. భారీ సంఖ్యలో భక్తులు.. తొక్కిసలాట.. ఆస్పత్రిలో 120 మంది
ఒడిశాలోని పూరీలో మంగళవారం జరిగిన రథయాత్ర సందర్భంగా, భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరావడంతో గ్రాండ్ రోడ్ (బడా దండ) వద్ద తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితి నెలకొందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ భారీ రద్దీ కారణంగా ఊరేగింపు మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడి, పలు చోట్ల కదలిక పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో భక్తులలో ఆందోళన మొదలైంది. విపరీతమైన రద్దీ, ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసే వాతావరణం కారణంగా 120 మందికి పైగా భక్తులు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులందరికీ బొట్టు తప్పనిసరి చేస్తాం : కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే హిందూ విద్యార్థులందరికీ బొట్టు (సిందూరం) తప్పనిసరి చేస్తామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. సైదాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో హిందూ విద్యార్థులకు కల్మా, సురా ఫతేహా చదవాలని హోంవర్క్ ఇచ్చారన్న వివాదంపై ఆయన స్పందించారు. హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను పాటించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
డిమాండ్లు నెరవేర్చారో సరేసరి లేదంటే ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ : పీఓకే నేతలు..
పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ (పీఓకే)లో కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు కీలక మలుపు తిరిగాయి. పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి కొనసాగిస్తున్న ‘జాయింట్ అవామీ యాక్షన్ కమిటీ' (జేఏఏసీ) తన లాంగ్ మార్చ్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. అయితే తమ డిమాండ్లపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం అంటూ ఇస్లామాబాద్కు హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసింది.. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ... నారా లోకేష్
గత ప్రభుత్వం రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేసిందని, యువతకు ఉపాధి కల్పించడంలో విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ మంత్రి నారా లోకేష్ మంగళవారం వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. వైకాపా హిట్ అండ్ రన్ పార్టీ అని ఫైర్ అయ్యారు. కడప జిల్లాలోని చిన్నకోమర్ల వద్ద ఉన్న డాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్ విస్తరణకు శంకుస్థాపన చేసిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తమ ఐదేళ్ల పాలనలో ఈ ప్రాంతానికి ఒక్క భారీ పరిశ్రమను కూడా తీసుకురాలేదని లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం నేతన్నకు భరోసా
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆగస్టు 7న చేనేత కార్మికుల కోసం 'నేతన్నకు భరోసా' పథకాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైందని చేనేత, జౌళి శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ పథకానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 54,000 మంది అర్హులైన చేనేత కార్మికులు దీని ద్వారా లబ్ధి పొందుతారని వారు పేర్కొన్నారు.
ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ
16-07-2026 గురువారం ఫలితాలు - పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి
గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా?
కుమార్తె గర్భం ధరించిన తర్వాత ఆమె తల్లిదండ్రులు ఏం చేయకూడదు, ఏం చేయాలని అనే దానిపై ఎన్నో సందేహాలు వుంటుంటాయి. వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. గర్భిణీ స్త్రీ తండ్రి దేవునికి కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చా అనేది. గర్భిణి స్త్రీ తండ్రి దేవుడికి నిశ్చింతగా కొబ్బరికాయ కొట్టవచ్చు. దీనివల్ల గర్భిణికి కానీ, కడుపులోని బిడ్డకు కానీ ఎలాంటి దోషం చుట్టుకోదు. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గర్భధారణ సమయంలో కొబ్బరికాయ కొట్టడానికి సంబంధించి కొన్ని నమ్మకాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. వాటి గురించిన స్పష్టత తెలుసుకుందాము. సాధారణంగా సమాజంలో ఉన్న నమ్మకం ప్రకారం,
15-07-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి...
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి ప్రారంభం.. వారాహి దేవిని పూజిస్తే...?
ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రి అనేది ఆషాఢ మాసంలో శుక్ల పక్షంలో జరుపుకునే తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర పండుగ . విస్తృతంగా జరుపుకునే శరదృతు, చైత్ర నవరాత్రుల వలె కాకుండా, గుప్త నవరాత్రి అంతగా ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఆషాఢ గుప్త నవరాత్రులు అపారమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, దివ్యశక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా దుర్గాదేవి వరాహ అవతారానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఉగ్రమైన, రక్షక దేవత అయిన వరాహి దేవిని పూజిస్తారు.