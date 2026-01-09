శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (16:00 IST)

Leopard: శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో చిరుతపులి.. భక్తుల్లో భయం భయం

తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్లే శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలో ఒక చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు కొంతసేపు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. భక్తుల బృందం ఒకటి చిరుతపులిని గమనించి కేకలు వేసింది. సిబ్బంది వెంటనే ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అధికారులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చిరుతపులి ఆచూకీ కోసం గాలించారు. వారు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్న చిరుతపులి పాదముద్రలను పరిశీలించారు. 
 
అటవీ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఒక పందిని వేటాడేందుకు  వెళ్తున్న చిరుతపులి అనుకోకుండా శ్రీవారి మెట్టు నడక మార్గంలోని 434వ మెట్టు వద్దకు చేరుకోవడంతో భక్తులలో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. అప్రమత్త చర్యలు తీసుకున్నామని.. భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా మా బృందాలు ఆ ప్రాంతంలో గస్తీ నిర్వహిస్తున్నాయని తిరుపతి జిల్లా అటవీ అధికారి వి. సాయిబాబా తెలిపారు.
 
భక్తులు రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించడానికి బదులుగా, అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు అనే రెండు సాంప్రదాయ మార్గాల ద్వారా నడుచుకుంటూ తిరుమలకు చేరుకుంటారు.

Varahi Puja: కృష్ణపక్ష పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజిస్తే..?

Varahi Puja: కృష్ణపక్ష పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజిస్తే..?కృష్ణపక్ష పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజించడం సర్వశుభాలను ఇస్తుంది. పంచమి రోజున వారాహి దేవి పూజ అనుకున్న కార్యాలను పూర్తి చేస్తుంది. వారాహి దేవి పూజ శత్రుబాధను తొలిస్తుంది. రుణ విముక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. వారాహి దేవిని పూజించడం ద్వారా నరదిష్టి వుండదు. ఇంకా మాంత్రిక శక్తులు దరిచేరవు. జీవితంలో కొన్ని సందర్భాల్లో సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి.

07-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు...

07-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు - స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లక్ష్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సాయం ఆశించవద్దు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. స్వయంకృషితో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు.

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?

Lambodara Sankashti Chaturthi: లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026.. లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే?లంబోదర సంకష్టహర చతుర్థి 2026ని మంగళవారం జరుపుకుంటారు. జనవరి 6వ తేదీన సంకష్టహర చతుర్థిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు 2026లో మొదటి సంకష్ట చతుర్థి. ఈ రోజున లంబోదరుడిని ప్రార్థిస్తే సంకటాలు తొలగిపోతాయి. ఈ రోజున ఉపవాసం వుండేవారికి కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. లంబోదర సంకష్టి వ్రతాన్ని శ్రద్ధగా ఆచరించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని, సంకల్పం బలపడుతుందని, విజయం, స్థిరత్వం చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. ముద్గల పురాణం వంటి ప్రాచీన గ్రంథాలలో వినాయకుడి లంబోదర రూపాన్ని వర్ణించారు.

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...

06-01-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?

గోరింటాకు చెట్టుకు సీతమ్మకు ఏంటి సంబంధం.. గోరింటాకు చెట్టును పూజిస్తే?సాధారణంగా శ్రీ రామనవమికి ముందు రోజు అశోకాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు గోరింటాకు వృక్షాన్ని పూజించడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఇలా అశోకాష్టమి రోజున గోరింటాకు చెట్టును పూజించడం ద్వారా ఈతిబాధలు తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. కుటుంబ సంక్షేమం చేకూరుతుంది. ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయి. గోరింటాకు, అశోక వృక్షం అని పిలవబడే ఈ చెట్టును అశోకాష్టమి రోజునే కాకుండా మంగళవారం, శుక్రవారాల్లో పూజిస్తే సమస్త దోషాలు తొలగిపోతాయి. రామాయణంలో సీతమ్మ తల్లి రావణుని చెరలో అశోకవనంలో వున్న సందర్భంలో అశోక వృక్షాన్ని పూజించినట్లు విశ్వాసం.
