అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో అన్నప్రసాద సముదాయం, ఆధునిక వంటగది
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) తిరుమలలో అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అదనపు అన్నప్రసాద సముదాయం, ఆధునిక వంటగదిని నిర్మిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.100 కోట్ల నుండి రూ.120 కోట్ల వరకు విరాళం ఇవ్వడానికి రిలయన్స్ ముందుకొచ్చిన నేపథ్యంలో, క్రమంగా పెరుగుతున్న యాత్రికుల కోసం ఉచిత భోజన సేవలను బలోపేతం చేయడానికి ట్రస్ట్ బోర్డు ఈ పనులను ఆమోదించిందని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రవిచంద్రతో కలిసి శనివారం తిరుమలలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, కొత్త సౌకర్యాలు అన్నప్రసాదం తయారీ, పంపిణీలో పరిశుభ్రత, సామర్థ్యం, భద్రతను మెరుగుపరుస్తూ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయని అన్నారు. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలు, బోర్డు సబ్-కమిటీ సిఫార్సులకు అనుగుణంగా, డిజిటల్ తరగతి గదులు, అదనపు హాస్టల్ బ్లాక్లు, వంటగది ఆధునీకరణ, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలతో సహా టిటిడి విద్యా సంస్థలలో అప్గ్రేడ్ల కోసం బోర్డు రూ.118.89 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
భక్తుల కానుకలను సులభతరం చేయడానికి, ట్రస్ట్ బోర్డు శ్రీవారి ముడుపు పత్రం పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ చొరవ కింద, భక్తులు తిరుమలలోని కౌంటర్లలో యుపిఐ ద్వారా ప్రసాద చెల్లింపులు చేయవచ్చు. దీని వలన నగదు లేదా నాణేలు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇతర నిర్ణయాలతో పాటు, పెరుగుతున్న నిర్మాణ వ్యయాల దృష్ట్యా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ మార్గదర్శకాలలో మార్పులను బోర్డు ఆమోదించింది, ఒంటిమిట్టలో 108 అడుగుల జాంబవంతుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి డ్రై ఐలాండ్ నిర్మాణానికి రూ. 20.17 కోట్లు మంజూరు చేసింది.