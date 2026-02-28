శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (16:11 IST)

TTD: రూ. 5,456 కోట్ల వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆమోదించిన టీటీడీ

Tirumala
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలక మండలి రూ. 5,456 కోట్ల వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆమోదించింది. ఇందులో కీలక ఖర్చులు,  అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తుంది. శ్రీవారి ఆదాయ వనరులు, వ్యయ కేటాయింపులు, సౌకర్యాలు, భద్రతను పెంపొందించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రధాన నిర్ణయాలను బడ్జెట్ వివరిస్తుంది. 
 
శ్రీవారి ఆదాయం సుమారు రూ. 5,456 కోట్లు కాగా, ఇందులో హుండీ వసూళ్ల ద్వారా రూ. 1,880 కోట్లు, వడ్డీ ద్వారా రూ. 1,205 కోట్లు, ప్రసాదం అమ్మకాల ద్వారా రూ. 650 కోట్లు, దర్శన టిక్కెట్ల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 310 కోట్లు, సేవా టిక్కెట్ల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 135 కోట్లు, తలనీల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 175 కోట్లు ఉన్నాయి.
 
వ్యయ కేటాయింపుల్లో ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాల కోసం రూ. 1,859 కోట్లు, ముడిసరుకు కొనుగోళ్లకు రూ. 974 కోట్లు, ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లకు రూ. 700 కోట్లు, ఇంజనీరింగ్ పనులకు రూ. 475 కోట్లు ఉన్నాయి. పాలక మండలి అనేక కీలక నిర్ణయాలను కూడా ఆమోదించింది. వీటిలో విద్యా సంస్థల అభివృద్ధికి రూ. 118.8 కోట్లు, శ్రీవారి ముడుపు పథకం ప్రారంభం, రూ. 120 కోట్ల అన్నప్రసాద సముదాయ నిర్మాణం ఉన్నాయి. 
 
ఆలయ నిర్మాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కోసం నియమాలను సడలించారు. ఒంటిమిట్టలో 108 అడుగుల జాంబవంతుడి విగ్రహాన్ని నిర్మించడానికి రూ. 20.8 కోట్లు కేటాయించారు. కోయంబత్తూర్, గౌహతి, బెళగావి, పాట్నాలో ఆలయాలను నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి.
 
అదనపు కార్యక్రమాలలో వకుళామాత ఆలయంలో అక్షరాస్యత కార్యక్రమం, ఒంటిమిట్టలో వివాహానికి హాజరైన వారికి ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదం మరియు అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ వద్ద బ్యాగేజ్ స్కానర్ల కోసం రూ. 8 కోట్లు ఖర్చు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. సేవా సిబ్బందిని ప్రోత్సహించడానికి, 51 మంది ఆలయ సేవకులను పూజారులుగా పదోన్నతి పొందుతారు.
 
పార్వతీపురంలో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి రూ. 14 కోట్లు కేటాయించబడతాయి. అంతేకాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా టిటిడి ఆస్తులలో భద్రతను పర్యవేక్షించడానికి తిరుపతిలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ. 10 కోట్లు కేటాయించారు. తిరుమలలో రీల్స్‌ను అనుచితంగా చిత్రీకరించే వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. 
 
ఈ సమగ్ర బడ్జెట్‌తో, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు, మెరుగైన భద్రత, ఈ ప్రాంతమంతా వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం టీటీడీ లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.

Watch More Videos

విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలై

విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలైతమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై, నటుడు, రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య నమోదైన చట్టపరమైన సమస్యను రాజకీయం చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసును సంబంధిత వ్యక్తులకు, కోర్టులకు వదిలేయడం ఉత్తమమని ఆయన అన్నారు. విజయ్ భార్యకు సంబంధించిన పిటిషన్ డిసెంబర్‌లో చెంగల్పట్టు కోర్టులో దాఖలైందని, ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిందని వచ్చిన వార్తలను అన్నామలై విలేకరులతో ప్రస్తావించారు.

ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం: అమెరికా మిత్రపక్ష దేశాలపై ఇరాన్ బాంబులు

ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభం: అమెరికా మిత్రపక్ష దేశాలపై ఇరాన్ బాంబులుఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది. తమ దేశ రక్షణ కోసం ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయక తప్పడంలేదంటూ ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. దీనితో ఇరాన్ ప్రతిదాడులను మొదలుపెట్టింది. అమెరికా మిత్రదేశాలలో వున్న అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. బహ్రెయిన్ దేశంలోని అమెరికా నావికాదళ కేంద్రంపై, యూఏఇలోని అల్-డఫ్రా సైనిక స్థావరం, కువైట్ దేశంలోని అలీ అల్ సలేమ్ ఎయిర్ బేస్ పైన, జోర్డాన్, ఖతార్ దేశాలలో వున్న అమెరికా స్థావరాలపై ఇరాన్ వైమానిక దాడులు చేస్తుంది. అబుదాబిలో బాంబు పేలుళ్ల శబ్దంతో ప్రజలంతా భీతావహులై ఇళ్ల నుంచి బైటకు రావడంలేదు.

నన్ను ట్రోల్ చేస్తే ఆ హీరోయిన్ ఎవరో చెప్పేస్తా: ఫ్యాన్స్‌కి విజయ్ భార్య సంగీత వార్నింగ్?!!

నన్ను ట్రోల్ చేస్తే ఆ హీరోయిన్ ఎవరో చెప్పేస్తా: ఫ్యాన్స్‌కి విజయ్ భార్య సంగీత వార్నింగ్?!!సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చాక, ఒక మాట అంటే చాలు అది కాస్తా 100 మాటల్లా మారిపోతోంది. తమిళ నటుడు విజయ్- అతడి భార్య సంగీత విడాకుల వ్యవహారం నడుస్తోంది. దీనిపై ఆమె కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేసారు. విడాకులు కోరుతున్నట్లు ఆమె తెలియజేయడంతో తమిళనాడులో ఇది కాస్తా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఐతే ఇప్పుడిప్పుడే తమిళనాడులో రాజకీయ శక్తిగా ఎదుగుతున్న విజయ్ కి తన భార్య విడాకులు పెద్ద తలనొప్పిగా మారినట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. విజయ్ భార్య విడాకులు కోరుతూ పిటీషన్ వేయడంపై విజయ్ ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో సంగీతను ట్రోల్ చేస్తున్నారట. దీనిపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం.

ది కేరళ స్టోరీ 2-గోస్ బియాండ్ విడుదలపై రెండు వారాల పాటు స్టే

ది కేరళ స్టోరీ 2-గోస్ బియాండ్ విడుదలపై రెండు వారాల పాటు స్టేది కేరళ స్టోరీ 2-గోస్ బియాండ్ సినిమా విడుదలను 15 రోజుల పాటు నిలిపివేస్తూ సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వుపై కేరళ హైకోర్టు శుక్రవారం రెండు వారాల పాటు స్టే విధించింది. సినిమా విడుదలపై స్టే విధించిన కొన్ని గంటల తర్వాత, గురువారం రాత్రి చిత్ర నిర్మాత విపుల్ అమృత్‌లాల్ షా దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌పై న్యాయమూర్తులు సుశ్రుత్ అరవింద్ ధర్మాధికారి, పివి బాలకృష్ణన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

ఆయేషా మీరా కేసు కొట్టివేయడంపై ఆమె తల్లిదండ్రులు సీరియస్- సీఎంకు విజ్ఞప్తి

ఆయేషా మీరా కేసు కొట్టివేయడంపై ఆమె తల్లిదండ్రులు సీరియస్- సీఎంకు విజ్ఞప్తిసీబీఐ కోర్టు ఈ కేసును ఆధారాలు లేవని పేర్కొంటూ దివంగత ఆయేషా మీరా తల్లి షంషాద్ బేగం కేసును కొట్టివేయడంపై సర్వత్రా వ్యతిరేకత వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ కేసులో ఆధారాలు లేవడం కేసును క్లోజ్ చేయడంపై ఆయేషా తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇదేనా న్యాయమా? సీబీఐ కోర్టు ఆధారాలు లేవని చెప్పి కేసును ముగించింది. ఎఫ్ఐఆర్‌లో నా కుమార్తె వయస్సు 17 ఏళ్ల వయసులో 19 ఏళ్లుగా తప్పుగా పేర్కొనబడింది. నేరం కనమరుగైంది. న్యాయం రాజకీయ నాయకులు మరియు ధనవంతులకు మాత్రమేనా? సామాన్య ప్రజలకు న్యాయం లేదా? అని ఆమె భావోద్వేగంగా ప్రశ్నించారు.

Baba Vanga predictions: ఆ నాలుగు రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుందట..

Baba Vanga predictions: ఆ నాలుగు రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుందట..బాబా వంగా జ్యోతిష్యం గురించి అందరికీ తెలిసిందే. బాబా వంగా తన అంచనాల ప్రకారం త్వరలో నాలుగు రాశుల వారు కోటీశ్వరులు అవ్వడం ఖాయం అని ఆమె జోస్యం చెప్తోంది. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు త్వరలో కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని తెలుస్తోంది. ఆర్థికపరంగా ముందడుగు వేస్తారని బాబా వంగా జోస్యం చెప్తోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించడమే కాకుండా, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందని వంగా జోస్యం తెలియజేసింది. అనుకున్న పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి.

25-02-06 బుధవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్య తొలగుతుంది

25-02-06 బుధవారం ఫలితాలు - రుణ సమస్య తొలగుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వం శుభదాయకం. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడవు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సకాలంలో సమలు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త

24-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు

24-02- 2026 మంగళవారం ఫలితాలు - అపజయాలకు కుంగిపోవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఖర్చులు అధికం. వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. పత్రాలు జాగ్రత్త. కొత్త యత్నాలు మొదలెడతారు. పనులు ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం చేపట్టిన పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.

23-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు అధికం.. పొదుపు ధనం స్వీకరిస్తారు...

23-02-2026 సోమవారం ఫలితాలు : ఖర్చులు అధికం.. పొదుపు ధనం స్వీకరిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. పరిస్థితులకు తగినట్లుగా మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రాబడిపై దృష్టి పెడతారు. అవసరాలు అతికష్టంమ్మీద నెరవేరుతాయి. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.

22-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి.. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు...

22-02-2026 ఆదివారం ఫలితాలు : రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి.. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. మొండిధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com