తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పాలక మండలి రూ. 5,456 కోట్ల వార్షిక బడ్జెట్ను ఆమోదించింది. ఇందులో కీలక ఖర్చులు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తుంది. శ్రీవారి ఆదాయ వనరులు, వ్యయ కేటాయింపులు, సౌకర్యాలు, భద్రతను పెంపొందించడానికి ఉద్దేశించిన ప్రధాన నిర్ణయాలను బడ్జెట్ వివరిస్తుంది.
శ్రీవారి ఆదాయం సుమారు రూ. 5,456 కోట్లు కాగా, ఇందులో హుండీ వసూళ్ల ద్వారా రూ. 1,880 కోట్లు, వడ్డీ ద్వారా రూ. 1,205 కోట్లు, ప్రసాదం అమ్మకాల ద్వారా రూ. 650 కోట్లు, దర్శన టిక్కెట్ల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 310 కోట్లు, సేవా టిక్కెట్ల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 135 కోట్లు, తలనీల అమ్మకాల ద్వారా రూ. 175 కోట్లు ఉన్నాయి.
వ్యయ కేటాయింపుల్లో ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాల కోసం రూ. 1,859 కోట్లు, ముడిసరుకు కొనుగోళ్లకు రూ. 974 కోట్లు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకు రూ. 700 కోట్లు, ఇంజనీరింగ్ పనులకు రూ. 475 కోట్లు ఉన్నాయి. పాలక మండలి అనేక కీలక నిర్ణయాలను కూడా ఆమోదించింది. వీటిలో విద్యా సంస్థల అభివృద్ధికి రూ. 118.8 కోట్లు, శ్రీవారి ముడుపు పథకం ప్రారంభం, రూ. 120 కోట్ల అన్నప్రసాద సముదాయ నిర్మాణం ఉన్నాయి.
ఆలయ నిర్మాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కోసం నియమాలను సడలించారు. ఒంటిమిట్టలో 108 అడుగుల జాంబవంతుడి విగ్రహాన్ని నిర్మించడానికి రూ. 20.8 కోట్లు కేటాయించారు. కోయంబత్తూర్, గౌహతి, బెళగావి, పాట్నాలో ఆలయాలను నిర్మించడానికి ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయి.
అదనపు కార్యక్రమాలలో వకుళామాత ఆలయంలో అక్షరాస్యత కార్యక్రమం, ఒంటిమిట్టలో వివాహానికి హాజరైన వారికి ఉచిత లడ్డూ ప్రసాదం మరియు అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ వద్ద బ్యాగేజ్ స్కానర్ల కోసం రూ. 8 కోట్లు ఖర్చు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి. సేవా సిబ్బందిని ప్రోత్సహించడానికి, 51 మంది ఆలయ సేవకులను పూజారులుగా పదోన్నతి పొందుతారు.
పార్వతీపురంలో వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి రూ. 14 కోట్లు కేటాయించబడతాయి. అంతేకాకుండా, దేశవ్యాప్తంగా టిటిడి ఆస్తులలో భద్రతను పర్యవేక్షించడానికి తిరుపతిలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి రూ. 10 కోట్లు కేటాయించారు. తిరుమలలో రీల్స్ను అనుచితంగా చిత్రీకరించే వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు.
ఈ సమగ్ర బడ్జెట్తో, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు, మెరుగైన భద్రత, ఈ ప్రాంతమంతా వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం టీటీడీ లక్ష్యమని అధికారులు తెలిపారు.