ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయేల్ సంయుక్త దాడులు.. అరబ్ వణుకుతోంది.. 8 దేశాలపై..?
ఇరాన్పై అమెరికా ఇజ్రాయేల్ దాడులు జరుగుతున్నాయి. అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ శనివారం ఇరాన్ అంతటా లక్ష్యాలపై పెద్ద దాడిని ప్రారంభించాయి. దాడుల సమయంలో ఇరానియన్లు రక్షణ పొందాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరారు. కానీ ఈ దాడులు పూర్తి చేసినప్పుడు.. ప్రభుత్వాన్ని పౌరులే స్వాధీనం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో, ట్రంప్ ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉందని, అమెరికాను చేరుకోవడానికి క్షిపణులను అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోందని పేర్కొన్నారు. దాడిలో మొదటి దాడులు టెహ్రాన్ డౌన్టౌన్లోని ఇరాన్ 86 ఏళ్ల సుప్రీం నాయకుడు అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ నివాసం ఉన్న కాంపౌండ్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు కనిపించాయి. ఆ సమయంలో ఆయన అక్కడ ఉన్నారో లేదో వెంటనే స్పష్టంగా తెలియలేదు. ఇరాన్ రాజధాని నుండి పొగలు ఎగసిపడుతున్నట్లు కనిపించాయి.
అంతేగాకుండా ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ దాడులు విజృంభించాయి. శనివారం గల్ఫ్ అంతటా ఇరానియన్ దాడులతో విధ్వంసం సృష్టించింది. మనామా, అబుదాబిలోని యుఎస్ స్థావరాల నుండి పొగలు ఎగరడంతో క్షిపణులు నిర్మలమైన ఎడారి ఆకాశంలో దూసుకుపోయాయి. దుబాయ్లోని ఎత్తైన భవనాల కిటికీలను పెద్ద శబ్దాలు కదిలించాయి.
ఖతార్లో, పడిపోతున్న క్షిపణి నివాస ప్రాంతంలోకి దూసుకెళ్లి, వీధిని తాకినప్పుడు అగ్నిగోళంగా పేలడంతో డజన్ల కొద్దీ ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రాజధాని అబుదాబిలో, నిశ్శబ్దంగా తిరుగుతున్న గోల్ఫ్ క్రీడాకారులు డజన్ల కొద్దీ క్షిపణులు తలపైకి ఎగురుతున్నట్లు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
ఇరాన్ లక్ష్యంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు జరుగుతుండగా, ఇరాన్ సైన్యం ప్రతిదాడులు చేస్తోంది. ఎనిమిది దేశాలు లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఇజ్రాయెల్, కువైట్, బహ్రెయిన్, ఖతార్, యూఏఈ సహా మరికొన్ని దేశాలపై మిస్సైళ్ల దాడి జరుగుతుంది.
ఇరాన్లోని 30 ప్రాంతాలపై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్త దాడులు జరుపుతుంది. ఇరాన్ అగ్ర నేతలు ఖమేనీ, మసౌద్ లక్ష్యంగా ఈ అటాక్ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే సురక్షిత స్థావరానికి ఖమేనీ చేరుకున్నారు.
ఈ దాడులపై అమెరికన్ నివాసి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. చాలా భయానకంగా ఖతార్ రాజధాని దోహాలో క్షిపణి దాడులు జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. ఆమె ఇంటికి కారులో వెళుతుండగా రెండు పేలుళ్లు జరిగాయి. అక్కడ ఆమెకు మరిన్ని శబ్దాలు వినిపించాయి. ఖతార్ వణుకుతోంది. ఖతార్లో 20 సంవత్సరాలు నివసించిన తర్వాత అస్థిరత గురించి తాను ఆగ్రహంగా ఉన్నానని ఆమె చెప్పింది. ఆమె టీనేజ్ కుమారులు, మనం ఇంటికి తిరిగి వెళ్లగలమా అని తనను అడుగుతున్నారని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.