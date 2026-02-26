వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?
మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి.
బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.
బాదంలోని విటమిన్ B2, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చి మిమ్మల్ని చురుకుగా, శక్తివంతంగా ఉంచుతాయి.
బాదం గింజలు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించటంతో అవి బరువు నిర్వహణకు మద్దతునిస్తాయి.
బాదంను సమతుల్య ఆహారంలో చేర్చినప్పుడు మొత్తం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయని తేలింది.
బాదముులు తింటుంటే గుండె ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడంలో, హృదయ సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో దోహదపడతాయి.
కార్బోహైడ్రేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాల నుండి రక్తంలో చక్కెర పెరుగుదలను తగ్గించడంలో బాదం సహాయపడుతుంది.
సమతుల్య ఆహారంలో బాదంపప్పును క్రమం తప్పకుండా చేర్చుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.