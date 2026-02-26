గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (19:40 IST)

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి.
బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.
బాదంలోని విటమిన్ B2, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చి మిమ్మల్ని చురుకుగా, శక్తివంతంగా ఉంచుతాయి.
బాదం గింజలు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగించటంతో అవి బరువు నిర్వహణకు మద్దతునిస్తాయి.
బాదంను సమతుల్య ఆహారంలో చేర్చినప్పుడు మొత్తం LDL కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తాయని తేలింది.
బాదముులు తింటుంటే గుండె ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడంలో, హృదయ సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో దోహదపడతాయి.
కార్బోహైడ్రేట్ అధికంగా ఉండే ఆహారాల నుండి రక్తంలో చక్కెర పెరుగుదలను తగ్గించడంలో బాదం సహాయపడుతుంది.
సమతుల్య ఆహారంలో బాదంపప్పును క్రమం తప్పకుండా చేర్చుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

బుక్ చేసిన టిక్కెట్ 48 గంటల్లో రద్దు చేస్తే అదనపు చార్జీలు అక్కర్లేదు

బుక్ చేసిన టిక్కెట్ 48 గంటల్లో రద్దు చేస్తే అదనపు చార్జీలు అక్కర్లేదువిమాన టిక్కెట్ల రీఫండ్‌కు సంబంధించి ఎయిర్‌లైన్స్ నిబంధలను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సవరించింది. టిక్కెట్ బుక్ చేసిన 48 గంటల్లో రద్దు చేసుకుంటే ప్రయాణికులు అదనపు చార్జీలు చెల్లించనక్కర్లేదని తెలిపింది. టిక్కెట్‌లో మార్పులను సైతం ఉచితంగా చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. అయితే, దీనికి కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయని పేర్కొంది.

వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. బాలుడి ఆత్మహత్య

వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. బాలుడి ఆత్మహత్యస్మార్ట్ ఫోన్లకు చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అతుక్కుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు స్మార్ట్ ఫోన్ల పుణ్యంతో వీడియో గేమ్‌లకు అతుక్కుపోతున్నారు. వీడియోలు, వీడియో గేమ్స్ చూసేందుకు గంటల పాటు వెచ్చిస్తున్నారు. వారిని నియంత్రించడం ప్రస్తుతం చాలామంది తల్లిదండ్రులకు కష్టమైపోతోంది. తాజాగా వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులకు ఓ బాలుడు విషాదాన్ని మిగిల్చాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జూబ్లీహిల్స్‌లో 12 ఏళ్ల బాలుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

హైదరాబాద్‌లో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లా?

హైదరాబాద్‌లో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లా?హైదరాబాద్ నగరంలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లు అంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు.

డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నిబంధనలు కఠినతరం : అశ్విని వైష్ణవ్

డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నిబంధనలు కఠినతరం : అశ్విని వైష్ణవ్డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనంతో పాటు పారదర్శకత పెంచేందుకు నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేస్తామని కేంద్ర రైల్వే, సమాచార ప్రసార శాఖామంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇదే విషయంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్‌లను తమ ఆదాయాన్ని కంటెంట్ సృష్టించేవారితో న్యాయబద్ధంగా పంచుకోవాలని సూచించారు.

Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్

Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ జిల్లాలో ఒక దొంగ బాబా ఏడేళ్ల బాలికతో అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు చూపించే వీడియో వైరల్ కావడంతో అతనిపై లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. షాపూర్‌లోని ఒక మందిరానికి చెందిన మల్లికార్జున ముత్తవగా గుర్తించబడిన నిందితుడు ఆ చిన్నారిని తన ఒడిలో పట్టుకుని తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.

SSRajamouli: వారణాసితో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఇలా వున్నాయంటున్న రాజమౌళి

SSRajamouli: వారణాసితో భారీ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఇలా వున్నాయంటున్న రాజమౌళిరాజమౌళి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. తన సినిమా ప్రమోషన్లు అన్నీ చాలా సింపుల్ గా సోషల్ మీడియాలో పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా చిన్నపాటి వీడియోలను చూపిస్తూ అభిమానులను సిని ప్రియులను ఉత్సాహపరుస్తుంటారు. ఇటీవలే ప్రియాంక చోప్రా వారణాసిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యాలు చేసింది. డాన్స్ పరంగా, యాక్షన్ పరంగా ఏది కంఫర్టబుల్ అంటూ బాలీవుడ్ లో ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు వారణాసిలో చేస్తున్న యాక్షన్ సీన్స్ చాలా బాగా నచ్చాయని దర్శకుడు రాజమౌళి తీసుకుంటున్న కేర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అంటూ వెల్లడించింది.

అనిల్ రావిపూడి తదుపరి ప్రాజెక్టుపై ప్రకటన.. హీరోలు ఎవరంటే...

అనిల్ రావిపూడి తదుపరి ప్రాజెక్టుపై ప్రకటన.. హీరోలు ఎవరంటే...ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తన తదుపరి ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు. ప్రతి యేటా సంక్రాంతికి ఒక చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తూ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాలను తన ఖాతాలో వేసుకుంటూ సక్సెస్ ఫుల్ దర్శకుడుగా పేరుగాంచిన అనిల్ రావిపూడి ఈ సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను అందుకున్నారు. గురువారం తన తదుపరి ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు.

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడి

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడిపటాస్ చిత్రంతో దర్శకునిగా పరిచయం చేసిన అనిల్ రావిపూడిని కథానాయకుడు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ మరోసారి నటించబోతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాతో సక్సెస్ కొట్టి నిర్మాతలకూ, అభిమానులకూ ఖుషీ చేసిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తదుపరి సినిమా వెంకటేష్ తో అని ప్రకటించాడు. అయితే నేడు అందులో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా వున్నారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ ఓ చిన్న వీడియో కూడా చేశాడు దర్శకుడు.

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)టాలీవుడ్ లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఇక సాయంత్రం వీరిద్దరి వివాహం కొడవ పద్దతిలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్‌స్టాలో వీరి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంకా విజయ్ చేసిన ఇన్ ‌స్టా పోస్టు కూడా వైరల్ అవుతోంది. "ఒకరోజు, నేను ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా పక్కన ఉంటే నా రోజు బాగుండేదని నాకు అనిపించే విధంగా ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా ఎదురుగా కూర్చుంటే నా భోజనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండేది.

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణువిష్ణు విన్యాసం కథ డైరెక్టర్ మారుతి చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ, చాలా మంచి క్యారెక్టర్. ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు. కథ విన్న వెంటనే మొదలుపెట్టా. -డైరెక్టర్ మారుతి సినిమాని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు. చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్. ఎడిటింగ్ మీద కూడా చాలా మంచి గ్రిప్ ఉంది. అలాగే సినిమాలో మంచి అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం కూడా ప్లస్సు అయ్యింది.అని చిత్ర కథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు అన్నారు.
