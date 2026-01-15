ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే
నూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది.
కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది. మంచి నిద్ర పొందడం, హైడ్రేటెడ్గా ఉండటం నుండి క్రమంతప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వరకు, ఆమె సందేశం పరిపూర్ణత కంటే స్థిరత్వంపై కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఆమె తన ఉదయం దినచర్యలో భాగమైన ఒక సాధారణ అలవాటును కూడా వెల్లడించింది. ఆ అలవాటు... కొన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో రోజును ప్రారంభించడం. శక్తి యొక్క సహజ వనరు అది. రోజంతా ఆమె ఉత్సాహంగా ఉండటంలో బాదం ఆమెకు సహాయపడుతుంది, అయితే వాటి ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ ఇ చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే యాంటీ-ఏజింగ్ లక్షణాలను అందిస్తాయని చూపబడింది.
అందరికీ తగినట్లుగా, భరోసా ఇచ్చేలా ఉన్న ఈ రీల్ ఆత్మీయ, వ్యక్తిగత సందేశంతో ముగుస్తుంది, అనన్య అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, మరింత దయగల, మరింత బుద్ధిపూర్వక సంవత్సరానికి నాంది పలుకుతుంది.