బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు.
 
చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం (ఆక్సలేట్ కారణంగా) వంటివి పెరగవచ్చు. నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే అవి సులభంగా జీర్ణమవుతాయి, పోషకాలు శరీరానికి బాగా అందుతాయి.
 
బాదం పప్పుల ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము
బాదంలో ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు (మోనోశాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్), విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, కాల్షియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. బాదంలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మరియు ఇతర పోషకాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
 
రిబోఫ్లేవిన్, ఎల్-కార్నిటైన్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
బాదంలో ప్రోటీన్ మరియు ఫైబర్ అధికంగా ఉండటం వలన, కొద్ది మొత్తంలో తిన్నా కడుపు నిండిన భావన ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. ఇది అతిగా తినడాన్ని తగ్గించి, బరువు తగ్గడానికి లేదా నియంత్రణలో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
 
ఫైబర్ మరియు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. బాదంలో కాల్షియం మరియు మెగ్నీషియం ఉండటం వలన ఎముకలు బలంగా తయారవడానికి దోహదపడుతుంది. బాదంలో ఉండే విటమిన్ ఇ (యాంటీఆక్సిడెంట్) చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మరియు మెరుపును పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే పోషకాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
 
ఐతే ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు (ఉదాహరణకు, కిడ్నీ సమస్యలు, ఊబకాయం) ఉంటే లేదా గర్భిణీ స్త్రీలు అయితే, ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలో తెలుసుకోవడానికి వైద్యుడిని లేదా పోషకాహార నిపుణుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

