Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టి

కథ వినకుండా చేసిన
సినిమా అఖండ2. అంటే కొద్దిగానే చెప్పాడు బోయయపాటి. సరైనేడు చేసిన అనుభవంతో బోయపాటిపై పూర్తి నమ్మకం వుంది. అప్పట్లో ఆయన ఏం చెప్పారో. ఆడియన్స్ కూడా అదే చూపించారు. దాంతో అఖండ 2కు ఏమి మాట్లాడకుండా నమ్మేశాను. అయితే అజ్నాతవాసి సినిమాను కథ వినకుండా చేసేశాను. కానీ ఏదో మిస్ అయి సినిమా పొందలేకపోయిందని.. ఆది పినిశెట్టి అన్నారు.
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం అఖండ 2. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ మీద ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పణలో రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించిన ఈ మూవీని డిసెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా శనివారం నాడు విలక్షణ నటుడు ఆది పినిశెట్టి మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆయన ఈ చిత్రం గురించి చెప్పిన సంగతులివే..
బోయపాటి శ్రీను తో రెండో సారి పని చేస్తున్నారు కదా? ఏం తేడా గమనించారు?
బోయపాటి శ్రీను గారి దర్శకత్వంలో నేను ‘సరైనోడు’ చిత్రంలో వైరం ధనుష్ అనే పాత్రను పోషించాను. అందులోని పాత్రకి ‘అఖండ 2’లో నేను పోషించిన కారెక్టర్కు చాలా తేడా ఉంటుంది. ఇలాంటి పాత్రను పోషించడం నాకు కూడా కొత్తే. ఆడియెన్స్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందా? అని నేను కూడా ఎదురుచూస్తున్నాను. మంత్రతంత్రాల చుట్టూ తిరిగే పాత్రలు నేను చేయలేదు.
‘అఖండ 2’ కథను బోయపాటి గారు మీకు ఎప్పుడు చెప్పారు?
మంత్రతంత్రాల చుట్టూ తిరిగే పాత్రలు నేను చేయలేదు. నేను కథ వినకుండా ఓకే చేసిన మొదటి చిత్రం ‘అఖండ 2’. బోయపాటి గారి మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ఆయన సత్తా ఏంటో నాకు తెలుసు. బాలయ్య గారికి ఎదురుగా అంటే సరిపోతానా? అని అడిగాను. పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు అని ఆయన అన్నారు. సెట్కి వెళ్లిన తరువాతే నాకు ఆ వాతావరణం, కథ తెలిసింది.
అఖండ 2 లో మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?
బోయపాటి గారు నా పాత్రను వివరించిన తరువాత చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. వైరం ధనుష్ లాంటి పాత్రలు అయితే సొంతంగా ఊహించుకుని చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇందులో పోషించిన పాత్ర మాత్రం నాకు ఓ ప్రయోగం లాంటిదే. ఇందులోని ప్రతీ పాత్ర చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆడియెన్స్ ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తారో చూడాలి.
సరైనోడు చేశాక అల్లు అర్జున్ తో రాపో పెరిగిందా?
లేదంటి. షూటింగ్ లోనూ హలోహాయ్. అనే రెండు మాటలే మాట్లాడేవారు. సినిమా విజయవంతం అయింది. ఎప్పుడూ నేను ఆయనకు ఫోన్ చేయలేదు. బయట ఎయిర్ పోర్ట్ లో కనబడితే కూడా హాలో హాయ్ అనే అంటాడు. మా ఇద్దరి మధ్య పెద్ద రాపే లేదు. ఎందుకంటే. నేను నా డ్యూటీ చేశాను అంతే అనుకున్నా.
బోయపాటి గారు మీకు ఏమైనా రిఫరెన్స్లు ఇచ్చారా?
బోయపాటి గారు నాకు ముందే కొన్ని రిఫరెన్స్లు ఇచ్చారు. ఇలానే ఉండాలి.. ఇలానే కనిపించాలి.. ఇలానే ప్రవర్తించాలి అని ఆయన ముందే చెప్పారు. చాలా లుక్ టెస్ట్ల తరువాత ఫైనల్గా ఇప్పుడు సినిమాలో మీరు చూస్తున్న లుక్ ఫైనల్ అయింది.
బాలయ్య గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియెన్స్ గురించి చెప్పండి?
బాలయ్య గారి గురించి బయట చాలా వింటుంటాం. కానీ సెట్లో ఆయన ఎనర్జీ వేరేలా ఉంటుంది. ఆయన ఉంటే సెట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తాయి. మా నాన్న గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియెన్స్ని కూడా నాతో పంచుకున్నారు. ఆయన ఎనర్జీని మ్యాచ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఆయనకు ప్రతి నాయకుడిగా నేను సరిపోతానా? అని అడిగాను. కానీ నన్ను బోయపాటి గారు నమ్మారు.
*రెండో సారి బోయపాటి గారితో పని చేశారు కదా?.. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆయనలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా?*
బోయపాటి గారితో ‘సరైనోడు’కి పని చేశాను. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆయనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎప్పుడూ సెట్కి ఆన్ టైం వస్తారు. ఎంతో క్రమశిక్షణ గల దర్శకుడు. ఆయనలోని వర్క్ ఎథిక్స్ మరేతర దర్శకుడిలోనూ చూడలేదు. ఎక్కడా ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా షూట్ చేస్తుంటారు.
*‘అఖండ 2’లో ఎలాంటి అంశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి? ఏ మూమెంట్స్కి ఆడియెన్స్ ఎగ్జైట్ అవుతారు?*
‘అఖండ’ కంటే ‘అఖండ తాండవం’లో హై మూమెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. బాలయ్య యాక్షన్, బోయపాటి మేకింగ్, తమన్ మ్యూజిక్, ఎలివేషన్స్ని చూస్తే పదివేల వాట్స్ కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది. వావ్ అనిపించేలా, ఆశ్చర్యపోయేలా ఎన్నో అంశాల్ని చూపించబోతోన్నారు. అదే ‘అఖండ 2’ ప్లస్ పాయింట్.
‘అఖండ 2’ చిత్రీకరణ సమయంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి?
‘అఖండ తాండవం’లో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా రెండు మేజర్ సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి. ఓ సీక్వెన్స్ను ఎండాకాలంలో 15 రోజుల పాటు నిర్విరామంగా షూటింగ్ చేశాం. మద్యాహ్నం వరకు చాలా మంది ఎండదెబ్బకు పడిపోయారు. కానీ బాలయ్య మాత్రం ఆ ఎండలోనే అలా నిల్చుండేవారు. కనీసం గొడుగు కూడా పట్టుకుని ఉండేవారు కాదు. సినిమా పట్ల ఆయనకు ఉండే ప్రేమ, పిచ్చి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది.
తమన్ సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం గురించి చెప్పండి?
తమన్ మామూలుగా కొడితేనే బాక్సులు బద్దలు అవుతుంటాయి. ఇక బాలయ్య గారు తమన్ ఏ రేంజ్లో కొడతారో చెప్పాల్సిన పని లేదు. నా సీన్లకు కూడా ఈ సారి మ్యూజిక్ అదిరిపోతుంది. తమన్ తన ఆర్ఆర్తో అదరగొట్టబోతోన్నారు. నేను కూడా స్క్రీన్ మీద ఆ మ్యాజిక్ను చూడాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, నిర్మాతలైన రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట గురించి చెప్పండి?*
ఎన్నో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఇంత భారీ బడ్జెట్తో సినిమాను నిర్మించడం మామూలు విషయం కాదు. 14 రీల్స్ మాత్రం ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ మూవీని గొప్పగా నిర్మించింది. ఎవ్వరికీ ఎప్పుడు కూడా పేమెంట్స్ విషయంలో ఆలస్యం చేయలేదు. ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట వంటి నిర్మాతలతో మళ్లీ మళ్లీ పని చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
*బాలయ్య గారిలో మీరు పర్సనల్గా చూసిన క్వాలిటీ ఏంటి?*
బాలయ్య గారితో మా నాన్న గారు పని చేశారు. బాలయ్య గారు ముక్కు సూటి మనిషి అని మా నాన్న చెబుతుంటారు. లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు ఇంకోటి మాట్లాడే మనస్తత్వం కాదు. అలాంటి క్వాలిటీ చాలా అరుదుగా ఉంటుంది.
*‘అఖండ 2’ రిజల్ట్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు భావిస్తున్నారు?*
‘అఖండ తాండవం’ చాలా బాగా వచ్చింది. ఆడియెన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ఇక ప్రేక్షకులు ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తారో అని వెయిటింగ్ చేస్తున్నాను.
*భవిష్యత్తు ప్రాజెక్ట్లు ఏంటి?*
‘థండర్’ అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామాని తమిళ, తెలుగు భాషల్లో చేస్తున్నాను. ‘మరకతమణి’ సీక్వెల్ చేస్తున్నాను. కార్తీతో కలిసి ‘మార్షల్’ మూవీని కూడా చేస్తున్నాను.