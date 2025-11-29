శనివారం, 29 నవంబరు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (18:43 IST)

Aadi Pinisetty: బాలయ్య ముక్కు సూటి మనిషి, అల్లు అర్జున్ తో హలో హాయ్ అంతే.. : ఆది పినిశెట్టి

Aadi Pinisetty
Aadi Pinisetty
కథ వినకుండా చేసిన సినిమా అఖండ2. అంటే కొద్దిగానే చెప్పాడు బోయయపాటి. సరైనేడు చేసిన అనుభవంతో బోయపాటిపై పూర్తి నమ్మకం వుంది. అప్పట్లో ఆయన ఏం చెప్పారో. ఆడియన్స్ కూడా అదే చూపించారు. దాంతో అఖండ 2కు ఏమి మాట్లాడకుండా నమ్మేశాను. అయితే అజ్నాతవాసి సినిమాను కథ వినకుండా చేసేశాను. కానీ ఏదో మిస్ అయి సినిమా పొందలేకపోయిందని.. ఆది పినిశెట్టి అన్నారు.
 
నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన చిత్రం అఖండ 2. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్ మీద ఎం తేజస్విని నందమూరి సమర్పణలో రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మించిన ఈ మూవీని డిసెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా శనివారం నాడు విలక్షణ నటుడు ఆది పినిశెట్టి మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆయన ఈ చిత్రం గురించి చెప్పిన సంగతులివే..
 
బోయపాటి శ్రీను తో రెండో సారి పని చేస్తున్నారు కదా? ఏం తేడా గమనించారు?
బోయపాటి శ్రీను గారి దర్శకత్వంలో నేను ‘సరైనోడు’ చిత్రంలో వైరం ధనుష్ అనే పాత్రను పోషించాను. అందులోని పాత్రకి ‘అఖండ 2’లో నేను పోషించిన కారెక్టర్‌కు చాలా తేడా ఉంటుంది. ఇలాంటి పాత్రను పోషించడం నాకు కూడా కొత్తే. ఆడియెన్స్ నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందా? అని నేను కూడా ఎదురుచూస్తున్నాను. మంత్రతంత్రాల చుట్టూ తిరిగే పాత్రలు నేను చేయలేదు.
 
‘అఖండ 2’ కథను బోయపాటి గారు మీకు ఎప్పుడు చెప్పారు?
మంత్రతంత్రాల చుట్టూ తిరిగే పాత్రలు నేను చేయలేదు. నేను కథ వినకుండా ఓకే చేసిన మొదటి చిత్రం ‘అఖండ 2’.  బోయపాటి గారి మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ఆయన సత్తా ఏంటో నాకు తెలుసు. బాలయ్య గారికి ఎదురుగా అంటే సరిపోతానా? అని అడిగాను. పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉంటారు అని ఆయన అన్నారు. సెట్‌కి వెళ్లిన తరువాతే నాకు  ఆ వాతావరణం, కథ తెలిసింది.
 
అఖండ 2 లో మీ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది?
బోయపాటి గారు నా పాత్రను వివరించిన తరువాత చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. వైరం ధనుష్ లాంటి పాత్రలు అయితే సొంతంగా ఊహించుకుని చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇందులో పోషించిన పాత్ర మాత్రం నాకు ఓ ప్రయోగం లాంటిదే. ఇందులోని ప్రతీ పాత్ర చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. ఆడియెన్స్ ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తారో చూడాలి.
 
సరైనోడు చేశాక అల్లు అర్జున్ తో రాపో పెరిగిందా?
లేదంటి. షూటింగ్ లోనూ హలోహాయ్. అనే రెండు మాటలే మాట్లాడేవారు. సినిమా విజయవంతం అయింది. ఎప్పుడూ నేను ఆయనకు ఫోన్ చేయలేదు. బయట ఎయిర్ పోర్ట్ లో కనబడితే కూడా హాలో హాయ్ అనే అంటాడు. మా ఇద్దరి మధ్య పెద్ద రాపే లేదు. ఎందుకంటే. నేను నా డ్యూటీ చేశాను అంతే అనుకున్నా.
 
బోయపాటి గారు మీకు ఏమైనా రిఫరెన్స్‌లు ఇచ్చారా?
బోయపాటి గారు నాకు ముందే కొన్ని రిఫరెన్స్‌లు ఇచ్చారు. ఇలానే ఉండాలి.. ఇలానే కనిపించాలి.. ఇలానే ప్రవర్తించాలి అని ఆయన ముందే చెప్పారు. చాలా లుక్ టెస్ట్‌‌ల తరువాత ఫైనల్‌గా ఇప్పుడు సినిమాలో మీరు చూస్తున్న లుక్ ఫైనల్ అయింది.
 
బాలయ్య గారితో వర్క్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ గురించి చెప్పండి?
బాలయ్య గారి గురించి బయట చాలా వింటుంటాం. కానీ సెట్‌లో ఆయన ఎనర్జీ వేరేలా ఉంటుంది. ఆయన ఉంటే సెట్‌లో పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తాయి. మా నాన్న గారితో వర్క్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ని కూడా నాతో పంచుకున్నారు. ఆయన ఎనర్జీని మ్యాచ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఆయనకు ప్రతి నాయకుడిగా నేను సరిపోతానా? అని అడిగాను. కానీ నన్ను బోయపాటి గారు నమ్మారు.
 
*రెండో సారి బోయపాటి గారితో పని చేశారు కదా?.. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆయనలో ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా?*
బోయపాటి గారితో ‘సరైనోడు’కి పని చేశాను. అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆయనలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎప్పుడూ సెట్‌కి ఆన్ టైం వస్తారు. ఎంతో క్రమశిక్షణ గల దర్శకుడు. ఆయనలోని వర్క్ ఎథిక్స్ మరేతర దర్శకుడిలోనూ చూడలేదు. ఎక్కడా ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా షూట్ చేస్తుంటారు.
 
*‘అఖండ 2’లో ఎలాంటి అంశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి? ఏ మూమెంట్స్‌కి ఆడియెన్స్ ఎగ్జైట్ అవుతారు?*
‘అఖండ’ కంటే ‘అఖండ తాండవం’లో హై మూమెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. బాలయ్య యాక్షన్, బోయపాటి మేకింగ్, తమన్ మ్యూజిక్, ఎలివేషన్స్‌ని చూస్తే పదివేల వాట్స్ కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది. వావ్ అనిపించేలా, ఆశ్చర్యపోయేలా ఎన్నో అంశాల్ని చూపించబోతోన్నారు. అదే ‘అఖండ 2’ ప్లస్ పాయింట్.
 
‘అఖండ 2’ చిత్రీకరణ సమయంలో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి?
‘అఖండ తాండవం’లో భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా రెండు మేజర్ సీక్వెన్స్‌లు ఉంటాయి. ఓ సీక్వెన్స్‌ను ఎండాకాలంలో 15 రోజుల పాటు నిర్విరామంగా షూటింగ్ చేశాం. మద్యాహ్నం వరకు చాలా మంది ఎండదెబ్బకు పడిపోయారు. కానీ బాలయ్య మాత్రం ఆ ఎండలోనే అలా నిల్చుండేవారు. కనీసం గొడుగు కూడా పట్టుకుని ఉండేవారు కాదు. సినిమా పట్ల ఆయనకు ఉండే ప్రేమ, పిచ్చి నాకు అప్పుడు అర్థమైంది.
 
తమన్ సంగీతం, నేపథ్య సంగీతం గురించి చెప్పండి?
తమన్ మామూలుగా కొడితేనే బాక్సులు బద్దలు అవుతుంటాయి. ఇక బాలయ్య గారు తమన్ ఏ రేంజ్‌లో కొడతారో చెప్పాల్సిన పని లేదు. నా సీన్లకు కూడా ఈ సారి మ్యూజిక్ అదిరిపోతుంది. తమన్ తన ఆర్ఆర్‌తో అదరగొట్టబోతోన్నారు. నేను కూడా స్క్రీన్ మీద ఆ మ్యాజిక్‌ను చూడాలని ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను.
 
ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, నిర్మాతలైన రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట గురించి చెప్పండి?*
ఎన్నో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఇంత భారీ బడ్జెట్‌తో సినిమాను నిర్మించడం మామూలు విషయం కాదు. 14 రీల్స్ మాత్రం ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఈ మూవీని గొప్పగా నిర్మించింది. ఎవ్వరికీ ఎప్పుడు కూడా పేమెంట్స్ విషయంలో ఆలస్యం చేయలేదు. ఇలాంటి ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట వంటి నిర్మాతలతో మళ్లీ మళ్లీ పని చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
*బాలయ్య గారిలో మీరు పర్సనల్‌గా చూసిన క్వాలిటీ ఏంటి?*
బాలయ్య గారితో మా నాన్న గారు పని చేశారు. బాలయ్య గారు ముక్కు సూటి మనిషి అని మా నాన్న చెబుతుంటారు. లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు ఇంకోటి మాట్లాడే మనస్తత్వం కాదు. అలాంటి క్వాలిటీ చాలా అరుదుగా ఉంటుంది.
 
*‘అఖండ 2’ రిజల్ట్ ఎలా ఉండబోతోందని మీరు భావిస్తున్నారు?*
‘అఖండ తాండవం’ చాలా బాగా వచ్చింది. ఆడియెన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ఇక ప్రేక్షకులు ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తారో అని వెయిటింగ్ చేస్తున్నాను.
 
*భవిష్యత్తు ప్రాజెక్ట్‌లు ఏంటి?*
‘థండర్’ అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామాని తమిళ, తెలుగు భాషల్లో చేస్తున్నాను. ‘మరకతమణి’ సీక్వెల్ చేస్తున్నాను. కార్తీతో కలిసి ‘మార్షల్’ మూవీని కూడా చేస్తున్నాను.

3 జోన్ల వృద్ధికి అన్నీ సిద్ధం.. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి-చంద్రబాబు

3 జోన్ల వృద్ధికి అన్నీ సిద్ధం.. గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే పోలవరం పూర్తి-చంద్రబాబురాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. సమతుల్య వృద్ధిని నిర్ధారించడానికి మూడు జోన్‌లను ఏర్పాటు చేస్తామని మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన వివరించారు. అన్ని ప్రాంతాల సమాన అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించామని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. అమరావతి రైతులు అమరావతి ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అసోసియేషన్ కింద ఐక్యమై ఒక జెఎసిని ఏర్పాటు చేయాలని చంద్రబాబు కోరారు. ప్రభుత్వం వారిని క్రమం తప్పకుండా కలుస్తుందని, వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తుందని ఆయన అన్నారు.

Nara Brahmani: హిందూపూర్ వస్తే మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్టుంది: నారా బ్రాహ్మణి

Nara Brahmani: హిందూపూర్ వస్తే మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్టుంది: నారా బ్రాహ్మణిహిందూపూర్ సందర్శించడం తన మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందని నారా బ్రాహ్మణి అన్నారు. హెరిటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈడీ, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ భార్య చిలమత్తూరు, లేపాక్షి, హిందూపూర్ మండలాలను సందర్భంగా పర్యటించారు. చిలమత్తూరులో, ఆమె జూనియర్ కళాశాలలోని విద్యార్థులతో సంభాషించారు. లేపాక్షిలోని కుర్లపల్లి, హిందూపూర్‌లోని పూలకుంటలో కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాలలో అభ్యాస సౌకర్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా ఆమె ఉన్నారు. లేపాక్షిలోని నవోదయలో సోలార్ గీజర్‌లను కూడా ఆమె సమీక్షించారు. హెరిటేజ్ వాటిని అందించిందని చెప్పారు.

అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్

అమరావతిలో రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా జరుగుతోంది.. వైఎస్ షర్మిల ఫైర్అమరావతి కోసం మరో 20,000 ఎకరాలు సేకరించాలనే ఏపీ ప్రభుత్వ తాజా ప్రణాళికలపై ఏపీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల రెడ్డి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. మరిన్ని భూమిని కోరే ముందు, గత దశాబ్దంలో రైతుల నుండి, ప్రభుత్వ భూముల నుండి ఇప్పటికే తీసుకున్న 54,000 ఎకరాలకు ఏమి జరిగిందో ప్రభుత్వం వివరించాలని షర్మిల అన్నారు. 29,000 మంది రైతులు తమకు ఇచ్చిన హామీలను నమ్మి మొదటి దశలో 34,000 ఎకరాలు అప్పగించారని షర్మిల గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వ భూములతో సహా మొత్తం 54,000 ఎకరాలకు పెరిగింది. అయినప్పటికీ, 11 సంవత్సరాల తర్వాత, రాజధాని ప్రాంతంలో దాదాపుగా అభివృద్ధి కనిపించడం లేదు.

అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్

అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధాని.. రూ.7,500 కోట్ల రుణం కోసం కంఫర్ట్ లెటర్అమరావతిని గ్రీన్‌ఫీల్డ్ రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడానికి రూ.7,500 కోట్ల రుణం పొందేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీకి ప్రభుత్వ హామీ, కంఫర్ట్ లెటర్‌ను అందించిందని ఒక అధికారి తెలిపారు. నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ (ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ) నుండి హామీ, రుణానికి కంఫర్ట్ లెటర్‌ను క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) తన సొంత వనరుల నుండి రుణ సేవల బాధ్యతలను తీర్చడం, ఇతరుల నుండి అందించడం వంటి షరతులతో వచ్చిందని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎస్ సురేష్ కుమార్ తెలిపారు.

cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరిక

cyclone ditwah live, శ్రీలంకను ముంచేసింది, 120 మంది మృతి, చెన్నై-కోస్తాంధ్రలకు హెచ్చరికదిత్వా తుఫాన్ (cyclone ditwah) శ్రీలంకను దారుణంగా నష్టపరిచింది. ఇప్పటివరకూ దిత్వా ధాటికి ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి సంఖ్య 120 మంది. కాగా తుఫానులో కనిపించకుండా పోయినవారి సంఖ్య 130కి పైగా వున్నట్లు శ్రీలంక అధికారులు వెల్లడించారు. దిత్వా తుఫాను ధాటికి శ్రీలంకలో మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం వున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ తుఫాన్ ప్రభావానికి సుమారు 4 లక్షల మంది లోనయ్యారనీ, 44 వేల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు శ్రీలంక అధికారులు తెలిపారు. శ్రీలంక లోని కండై జిల్లాలో 51 మంది మృతి చెందగా 70 మంది దాకా కనిపించకుండా పోయినట్లు సమాచారం. శ్రీలంక ఇంతటి భారీ విధ్వంసం సృష్టించిన దిత్వా ఇప్పుడు తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపుకి దూసుకువస్తోంది.

