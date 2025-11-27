గురువారం, 27 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 27 నవంబరు 2025 (22:53 IST)

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

Almonds
శీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.
 
ఈ వంటకాలు మొక్కల ప్రోటీన్, సహజంగా లభించే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వుల పోషకమైన మిశ్రమాన్ని అందిస్తాయి, అయితే కాలిఫోర్నియా బాదంలో ఉండే గొప్ప ఫైబర్ కంటెంట్ ఫైబర్‌మాక్సింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది, జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, ఎక్కువ కాలం కడుపు నిండుగా ఉందనే భావన కలిగిస్తుంది. ఈ వంటకాలను పరిశీలిస్తే... 
 
రోస్టెడ్ గోబీ- బాదం సూప్
4 కప్పులకు - కావలసిన పదార్ధాలు:
10మి.లీ(మిల్లీ లీటర్) - వెజిటేబుల్ నూనె 
5 నుండి 6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, తరిగినవి
45 గ్రా(గ్రాములు)-ఉల్లిపాయలు, తరిగినవి
20 గ్రా-లీక్స్, తరిగినవి
10 గ్రా-సెలెరీ
200 గ్రా- కాలీఫ్లవర్
1/4 కప్పు -పాలు
50 గ్రాముల-  బాదం
100మిల్లి లీటరు -వెజిటబుల్ స్టాక్ (అవసరాన్ని బట్టి కొద్దిగా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉపయోగించవచ్చు)
20 గ్రాముల-పర్మేసన్ చీజ్, తురిమినది 
రుచికి ఉప్పు
రుచికి నల్ల మిరియాలు పిండిచేసినవి
 
విధానం:
ఓవెన్‌ను 160 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ముందుగా వేడి చేయండి.
పార్చ్‌మెంట్‌తో కప్పబడిన బేకింగ్ ట్రేలో, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, లీక్స్, సెలెరీ, కాలీఫ్లవర్, బాదం జోడించండి. కొంచెం నూనె వేసి బాగా కలిపి 15 నుండి 18 నిమిషాలు బేక్ చేయండి. 
మిశ్రమాన్ని చల్లబరిచి, మెత్తని పేస్ట్ లాగా కలపండి.
సూప్‌ను పాలతో కలిపి ఒక కుండలో వేసి మీడియం మంట మీద వేడి చేయండి.
అవసరమైతే స్థిరత్వాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి స్టాక్ జోడించండి.
రుచికి చీజ్, ఉప్పు మరియు మిరియాలు వేసి, మసాలాను సర్దుబాటు చేయండి.
వేడిగా ఉన్నప్పుడే వడ్డించండి.
 
పోషక విశ్లేషణ:
కేలరీలు -675 కిలో కేలరీలు
ప్రోటీన్- 25.4 గ్రా
మొత్తం కొవ్వు -52.6 గ్రా
సంతృప్త -11.9 గ్రా
మోనోశాచురేటెడ్ -26.8 గ్రా
పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ -10.8 గ్రా
కార్బోహైడ్రేట్లు -24.5 గ్రా
ఫైబర్ -15.8 గ్రా
కొలెస్ట్రాల్ -17.2 గ్రా
సోడియం- 1014 మి.గ్రా
కాల్షియం -538.2 మి.గ్రా
మెగ్నీషియం -240.5 మి.గ్రా
పొటాషియం -1378 మి.గ్రా
విటమిన్ -ఇ 13.6 మి.గ్రా
 
బాదం మరియు స్ప్రౌట్ టిక్కీ చాట్
తయారీ సమయం: 30 నిమిషాలు
నలుగురి కోసం  పదార్థాల పరిమాణం
 
టిక్కీ కోసం:
బాదం పిండి -¼ కప్పు (25 గ్రాములు)
పనీర్ (ముక్కలు చేసినవి)- ½ కప్పు (60 గ్రాములు)
మొలకలు - ½ కప్పు (135 గ్రాములు)
క్యారెట్ (సన్నగా తురిమినవి) -¼ కప్పు (15 గ్రాములు)
ఉల్లిపాయ (సన్నగా తురిమినది) -2 టేబుల్ స్పూన్లు (18 గ్రాములు)
కాప్సికమ్ (సన్నగా తురిమినది) -2 టేబుల్ స్పూన్లు (15 గ్రాములు)
పచ్చిమిర్చి (సన్నగా తురిమినది) -1 టేబుల్ స్పూన్ (3 గ్రాములు)
అల్లం (సన్నగా తురిమినది) 1 -టీస్పూన్ (3 గ్రాములు)
పుదీనా ఆకులు -2 టేబుల్ స్పూన్లు (10 గ్రాములు)
నిమ్మరసం- 2 టీస్పూన్లు (4.2 గ్రాములు)
జీలకర్ర పొడి- ½ టీస్పూన్ (1 గ్రాము)
నల్ల మిరియాల పొడి- ¼ టీస్పూన్ (0.8 గ్రాము)
పెరి పెరి మసాలా -½ టీస్పూన్ (0.7 గ్రాము)
గరం మసాలా- ½ టీస్పూన్ (0.9 గ్రాము)
ఉప్పు -2 టీస్పూన్లు (6 గ్రాములు)
నెయ్యి (పాన్ మీద రాయటానికి ) -1 టేబుల్ స్పూన్ (15 గ్రాములు)
 
చాట్ తయారీకి:
తక్కువ కొవ్వు గల సాదా పెరుగు - 1 కప్పు (250 గ్రాములు)
పచ్చిమిర్చి చట్నీ -2 టేబుల్ స్పూన్లు (20 గ్రాములు)
చింతపండు చట్నీ -2 టేబుల్ స్పూన్లు (20 గ్రాములు)
చాట్ మసాలా -1 టీస్పూన్ (0.5 గ్రాములు)
మిరప పొడి- 1/4 టీస్పూన్ (0.5 గ్రాములు)
దానిమ్మ గింజలు -1/4 కప్పు (30 గ్రాములు)
వేయించిన బాదం (అలంకరణ కోసం)- 2 టేబుల్ స్పూన్లు (6 గ్రాములు)
కొత్తిమీర -2 టేబుల్ స్పూన్లు (4 గ్రాములు)
చక్కెర 1 -టీస్పూన్ (4 గ్రాములు)
ఉప్పు - ½ టీస్పూన్ (3 గ్రాములు)
 
విధానం:
మొలకలను గ్రైండింగ్ జార్‌లో అల్లం, పచ్చిమిర్చి మరియు పుదీనా ఆకులతో కలిపి ఉంచండి
నీరు లేకుండా రుబ్బుకోవాలి
మొలకలు మిశ్రమాన్ని ఒక గిన్నెలో వేసి, ఉల్లిపాయ, క్యాప్సికమ్ మరియు క్యారెట్ వేయాలి
ఉప్పు మరియు నిమ్మరసంతో పాటు అన్ని పొడి మసాలా దినుసులు వేయాలి
బాగా కలిపి మీడియం సైజు టిక్కీ తయారు చేసుకోవాలి
పాన్‌లో నెయ్యి రాసి, పాన్ వేడెక్కిన తర్వాత దానిపై టిక్కీ వేయాలి
రెండు వైపులా బంగారు రంగులోకి మారే వరకు తక్కువ మంట మీద వేయించి , అవసరమైన విధంగా తిప్పుతూ ఉండాలి
టిక్కీలు చాట్ తయారీకి సిద్ధంగా ఉన్నాయి
పెరుగును చక్కెర మరియు ఉప్పుతో కొట్టి, సర్వింగ్ ప్లేట్‌లో పోయాలి
ప్లేట్ మధ్యలో 2 టిక్కీలు ఉంచండి
చింతపండు, పచ్చి చట్నీ, దానిమ్మ, కారం పొడి, కాల్చిన జీలకర్ర పొడి, కాల్చిన బాదం మరియు కొత్తిమీరతో అలంకరించండి
ఇప్పుడు ఇది వడ్డించడానికి సిద్ధంగా ఉంది
 
పోషక విశ్లేషణ:
కేలరీలు- 883 కిలో కేలరీలు
ప్రోటీన్ -48 గ్రా
మొత్తం కొవ్వు - 40 గ్రా
సంతృప్త కొవ్వు - 13.8 గ్రా
మోనోశాచురేటెడ్- 16.9 గ్రా
పాలీఅన్‌శాచురేటెడ్ -6.3 గ్రా
కార్బోహైడ్రేట్లు -77 గ్రా
ఫైబర్- 29.2 గ్రా
కొలెస్ట్రాల్ -15.2 మి.గ్రా
సోడియం -4489.4 మి.గ్రా
కాల్షియం -810.8 మి.గ్రా
మెగ్నీషియం -371.8 మి.గ్రా
పొటాషియం -2322.8 మి.గ్రా
విటమిన్ ఇ -8.7 మి.గ్రా

సైక్లోన్ దిత్వా వచ్చేస్తోంది.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. శనివారం నాటికి..

సైక్లోన్ దిత్వా వచ్చేస్తోంది.. తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. శనివారం నాటికి..నైరుతి బంగాళాఖాతం దానికి ఆనుకుని ఉన్న శ్రీలంక తీరంలో ఏర్పడిన వాతావరణ వ్యవస్థ గురువారం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. గురువారం సాయంత్రం నాటికి ఇది తుఫానుగా మారుతుందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు. ప్రాంతీయ వాతావరణ కేంద్రం (ఆర్ఎంసీ) ప్రకారం, ఈ వ్యవస్థ శనివారం నాటికి నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక తీరప్రాంతం మీదుగా వాయువ్య దిశగా ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరం వైపు కదులుతుందని భావిస్తున్నారు.

కేటీఆర్ ఐరన్ లెగ్.. అందుకే కవిత పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది.. కడియం శ్రీహరి

కేటీఆర్ ఐరన్ లెగ్.. అందుకే కవిత పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది.. కడియం శ్రీహరిబీఆర్ఎస్ నుంచి ఫిరాయించి ఇప్పుడు అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని యోచిస్తున్న ఘన్‌పూర్ స్టేషన్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, కేటీఆర్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ బ్యానర్‌తో మీడియా ముందుకొచ్చిన ఆయన రాజీనామా చేయమని సవాలు చేసిన కేటీఆర్‌‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. తన తండ్రి పేరు లేదా రాజకీయ మద్దతును ఉపయోగించకుండా తాను తన కెరీర్‌ను నిర్మించుకున్నానని కడియం శ్రీహరి అన్నారు. ఇతర పార్టీల నుండి 36 మంది ఎమ్మెల్యేలు గతంలో బీఆర్ఎస్‌లో చేరారని మీకు గుర్తుంది. వారిలో ఇద్దరు కేసీఆర్ పాలనలో మంత్రులు కూడా అయ్యారని శ్రీహరి ఎత్తి చూపారు.

మైండ్‌లెస్ మాటలు మాట్లాడేవారు ఉపముఖ్యమంత్రులవుతున్నారు: జగదీష్ రెడ్డి (video)

మైండ్‌లెస్ మాటలు మాట్లాడేవారు ఉపముఖ్యమంత్రులవుతున్నారు: జగదీష్ రెడ్డి (video)కోనసీమ కొబ్బరిచెట్లకు దిష్టి తగిలిందంటూ తాజాగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే, మాజీమంత్రి జగదీష్ రెడ్డి స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... ఆంధ్రోళ్లే తెలంగాణలోని హైదరబాదును చూసేందుకు వస్తుంటారు. మా దిష్టి కాదు, ఇన్నేండ్లు వారి దిష్టే మా తెలంగాణకు తగిలింది. మైండ్ లెస్ మాటలు మాట్లాడేవారు కూడా ఉపముఖ్యమంత్రులవుతున్నారు. అలాంటివారు చేసే వ్యాఖ్యలపై మనం ఏం చేస్తాం అంటూ చెప్పారు. ఇటీవల డిప్యూటీ సీఎం పవన్ మాట్లాడుతూ... కోనసీమ కొబ్బరిచెట్లు మొండేలతో వున్నాయంటే ఎంతోమంది దిష్టి తగలడమే అన్నారు.

ఆరోగ్యానికే కాదు.. పెళ్ళిళ్లకు కూడా ఇన్సూరెన్స్.... ఎట్టెట్టా?

ఆరోగ్యానికే కాదు.. పెళ్ళిళ్లకు కూడా ఇన్సూరెన్స్.... ఎట్టెట్టా?ప్రస్తుతం ఆరోగ్య బీమా, వాహనాల బీమా, ప్రాపర్టీ బీమా, జీవిత బీమా వంటి ఇన్సూరెన్స్‌ల పేర్లు వినివుంటాం. ఇపుడు కొత్తగా మ్యారేజ్‌‍ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి కారణం ఇపుడు పెళ్లి ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో పాటు ఇది ఒక స్టేటస్ సింబల్‌గా మారిపోయిది. గతంలో వివాహం అంటే రెండు వేర్వేరు జీవితాలు, కుటుంబాలు ఒక్కటయ్యే సంప్రదాయం. కానీ, ఇపుడు ఆ పెళ్లి నిర్వచనమే మారిపోయింది. పెళ్లి అనే సంప్రదాయాన్ని ఘనంగా గొప్పగా చేయాలనే ముసుగులో దాన్ని ఓ స్టేటస్ సింబల్‌గా మార్చేశారు.

Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ వద్ద విచారణ

Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ వద్ద విచారణతెలంగాణలో చాలాకాలం తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు తిరిగి వార్తల్లోకి వచ్చింది. పోలీసులు కేసీఆర్ మాజీ ఓఎస్డీ రాజశేఖర్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్‌లో విచారణ జరిగి రెండు గంటల పాటు కొనసాగింది. కొత్తగా నియమితులైన పోలీస్ కమిషనర్ వీసీ సజ్జనార్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుకు సంబంధించి సీనియర్ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

Watch More Videos

ఇకపై చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్‌కు విదేశీ విరాళాలు

ఇకపై చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్‌కు విదేశీ విరాళాలుసినీ నటుడు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి నిర్వహిస్తున్న చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్టుకు కేంద్రం శుభవార్త చెప్పింది. ఇక నుంచి ఈ ట్రస్టుకు విదేశీ విరాళాలు స్వీకరించేందుకు కేంద్రం హోం శాఖ అనుమతి ఇచ్చింది. విదేశీ విరాళాలు స్వీకరించేందుకు ట్రస్టుకు వీలు కల్పించినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.

Naveen Polishetty : భీమవరం బల్మా గీతంతో గాయకుడిగా అదరగొట్టిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి

Naveen Polishetty : భీమవరం బల్మా గీతంతో గాయకుడిగా అదరగొట్టిన నవీన్‌ పొలిశెట్టిమాస్ ప్రేక్షకులతో పాటు, యువత మెచ్చేలా 'భీమవరం బల్మా' గీతం ఉంది. ఈ పాటతో మొదటిసారి గాయకుడిగా మారిన నవీన్‌ పొలిశెట్టి, తొలి ప్రయత్నంలోనే ఆకట్టుకున్నారు. వినోదాన్ని పంచడంలోనే కాదు, పాటను ఆలపించడంలోనూ దిట్ట అనిపించుకున్నారు. ఇక కథానాయిక మీనాక్షి చౌదరితో కలిసి ఈ పాటలో ఆయన చేసిన నృత్య ప్రదర్శన కట్టిపడేసింది. ఇద్దరి జోడి చక్కగా కుదిరి, పాటకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చారు.

Manoj: కంటెంట్ బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు : మంచు మనోజ్

Manoj: కంటెంట్ బాగుంటే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు : మంచు మనోజ్అవినాశ్ తిరువీధుల హీరోగా, దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న సినిమా వానర. సిమ్రాన్ చౌదరి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. నందు ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. శంతను పత్తి సమర్పణలో సిల్వర్ స్క్రీన్ సినిమాస్ బ్యానర్ పై అవినాశ్ బుయానీ, ఆలపాటి రాజా, సి.అంకిత్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిమాధవ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్న మైథలాజికల్ రూరల్ డ్రామా కథతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకునేందుకు రాబోతోంది.

అశ్విని దత్ ప్రజెంట్స్ లో జయకృష్ణ ఘట్టమనేని చిత్రం శ్రీనివాస మంగాపురం

అశ్విని దత్ ప్రజెంట్స్ లో జయకృష్ణ ఘట్టమనేని చిత్రం శ్రీనివాస మంగాపురంసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, దివంగత రమేష్ బాబు కుమారుడు, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు, జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా గ్రాండ్‌గా లాంచ్ అవుతున్నారు. RX 100, మంగళవారం వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల విజనరీ ఫిల్మ్ మేకర్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో జయకృష్ణ వెండితెర అరంగేట్రం చేయబోతున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ను వైజయంతి మూవీస్‌ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు.

యాంకర్ శివజ్యోతి ఆధార్ కార్డును టిటిడి బ్లాక్ చేసిందా? (video)

యాంకర్ శివజ్యోతి ఆధార్ కార్డును టిటిడి బ్లాక్ చేసిందా? (video)యాంకర్ శివజ్యోతి తిరుమల శ్రీవారి అన్నప్రసాదంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. తిరుమలలో కాస్ట్లీ ప్రసాదాన్ని అడుక్కుంటున్నాం, రిచ్చెస్ట్ బిచ్చగాళ్లం అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఆమెపై ట్రోల్స్ పడ్డాయి. ఈ వ్యవహారానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేందుకు ఆమె నేరుగా క్షమాపణలు చెబుతూ ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు. ఐనప్పటికీ చాలామంది సంతృప్తి చెందలేదు. ఇదిలావుండగానే తితిదే యాంకర్ శివజ్యోతిపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. శివజ్యోతి తిరుమల వేంకటేశ్వరుడిని దర్శించుకునే వీలు లేకుండా ఆమె ఆధార్ కార్డును బ్లాక్ చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com