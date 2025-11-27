కేటీఆర్ ఐరన్ లెగ్.. అందుకే కవిత పార్టీ నుంచి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది.. కడియం శ్రీహరి
బీఆర్ఎస్ నుంచి ఫిరాయించి ఇప్పుడు అధికారికంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలని యోచిస్తున్న ఘన్పూర్ స్టేషన్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి, కేటీఆర్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాంగ్రెస్ బ్యానర్తో మీడియా ముందుకొచ్చిన ఆయన రాజీనామా చేయమని సవాలు చేసిన కేటీఆర్పై విమర్శలు గుప్పించారు.
తన తండ్రి పేరు లేదా రాజకీయ మద్దతును ఉపయోగించకుండా తాను తన కెరీర్ను నిర్మించుకున్నానని కడియం శ్రీహరి అన్నారు. ఇతర పార్టీల నుండి 36 మంది ఎమ్మెల్యేలు గతంలో బీఆర్ఎస్లో చేరారని మీకు గుర్తుంది. వారిలో ఇద్దరు కేసీఆర్ పాలనలో మంత్రులు కూడా అయ్యారని శ్రీహరి ఎత్తి చూపారు.
కేటీఆర్కు సామర్థ్యం లేకపోవడం వల్ల సొంత సోదరి కవితను దూరం చేసుకున్నారని కడియం పేర్కొన్నారు. కేటీఆర్ నాయకత్వ నైపుణ్యాలపై హరీష్ రావు ప్రైవేట్గా నిరాశ వ్యక్తం చేశారని కూడా ఆయన ఆరోపించారు. కేటీఆర్ను ఐరన్ లెగ్ అని పిలిచి, కవిత పార్టీని విడిచిపెట్టడానికి ఇదే కారణమని కడియం అన్నారు.
కేసీఆర్ లేకుండా మీ గుర్తింపు ఏమిటని కడియం కేటీఆర్ను అడిగారు. కడియం ఇంకా అధికారికంగా కాంగ్రెస్లో చేరనప్పటికీ, ఆయన ఇప్పటికే ఆ పార్టీ బ్యానర్ కింద కూర్చున్నట్లు మీరు చూస్తున్నారు. కేసీఆర్ అనారోగ్యం BRSను బలహీనపరిచిందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ, మాజీ పార్టీ సభ్యులు నాయకత్వానికి వ్యతిరేకంగా బహిరంగంగా మాట్లాడుతున్నారు.