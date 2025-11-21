ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసు-గవర్నర్ ఆదేశాలు.. నన్ను అరెస్ట్ చేసే సీన్ లేదు: కేటీఆర్
గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ తనపై విచారణకు అనుమతిస్తూ ఇచ్చిన ఆదేశాలపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందించారు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోతుందని అన్నారు. ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసులో ఏమీ లేదని కేటీఆర్ తెలిపారు. ప్రభుత్వం తనను అరెస్టు చేయడానికి ధైర్యం చేయదని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విషయం గురించి కూడా కేటీఆర్ మాట్లాడారు. దానం నాగేందర్ను రాజీనామా చేయిస్తామని తన పార్టీ సభ్యులకు సమాచారం అందించారని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. బదులుగా ప్రభుత్వం కడియం శ్రీహరిని రక్షించడానికి లొసుగులను కనుగొనడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ కేసులో రూ.50 కోట్ల విలువైన ఎలక్టోరల్ బాండ్లకు బదులుగా కంపెనీలకు కాంట్రాక్టులు ఇచ్చినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు నెలల క్రితం గవర్నర్ను సంప్రదించినప్పటికీ, గురువారం మాత్రమే అనుమతి లభించింది. ఏదైనా డిటెక్టర్ పరీక్షకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని కేటీఆర్ పునరావృతం చేశారు.
ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసును లొట్ట పీసు కేసుగా అభివర్ణించారు. అరెస్టు తెలంగాణ పౌరులలో తన పట్ల సానుభూతిని కలిగించగలదనే నమ్మకంపై కేటీఆర్ ఆధారపడుతున్నారని, ఇది స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్కి సహాయపడవచ్చునని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.