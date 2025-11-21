Hyderabad: హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య కొత్త హై-స్పీడ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్
హైదరాబాద్-బెంగళూరు మధ్య కొత్త హై-స్పీడ్ గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ప్రణాళిక దశలో ఉంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాల గుండా వెళుతుంది. ఎన్హెచ్-44కి సమాంతరంగా నడిచే కారిడార్ కోసం ఒక డీపీఆర్ సిద్ధం చేయబడుతోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పుడు మూడు అలైన్మెంట్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. కేంద్ర రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ అలైన్మెంట్ ఆమోద కమిటీ ఒక మార్గాన్ని ఎంపిక చేస్తుంది. ఆమోదం నిర్మాణం కోసం తుది ప్రణాళికను నిర్ణయిస్తుంది. ఎన్హెచ్-44లో ప్రస్తుత హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు డ్రైవ్ 8 నుండి 9 గంటలు పడుతుంది.
కొత్త కారిడార్ దీనిని 5 గంటలకు తగ్గిస్తుంది, వాహనాలు 120 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి. ఇది సుదూర రోడ్డు ప్రయాణాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. అధికారులు మొదట ఎన్హెచ్-44ని విస్తరించాలని అనుకున్నారు కానీ దట్టమైన నివాస ప్రాంతాల కారణంగా ఆ ఆలోచనను విరమించుకున్నారు.
అంతరాయం కలగకుండా ఉండటానికి కొత్త కారిడార్ బదులుగా ఆరు లేన్లతో నిర్మించబడుతుంది. ఇది సజావుగా ఇంటర్-సిటీ కనెక్షన్ను అందించడానికి రూపొందించబడింది. కారిడార్లో పరిమిత ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్లు ఉంటాయి. ఇది జాతీయ రహదారులతో కలుస్తుంది. ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్లు జోడించబడతాయి.
ఇది దాదాపు 4 నుండి 5 అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది. అధునాతన ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వ్యవస్థతో నడుస్తుంది. ఒక కన్సల్టెన్సీ మూడు అలైన్మెంట్ ఎంపికలను సిద్ధం చేస్తోంది. 100 మీటర్ల వెడల్పు వరకు భూమిని సేకరించబడుతుంది.
అంచనా వ్యయం ఏపీలో రూ.13 కోట్లు, అయితే అలైన్మెంట్ ఆమోదించబడిన తర్వాత తుది మొత్తాన్ని నిర్ధారిస్తారు. కన్సల్టెన్సీ డీపీఆర్ సమర్పించడానికి ఎన్హెచ్ఏఐ ఫిబ్రవరి 2026 గడువును నిర్ణయించింది. ఈ గడువు ప్రాజెక్ట్ను అమలు వైపు తరలించడంలో మొదటి ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.