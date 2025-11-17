సోమవారం, 17 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 17 నవంబరు 2025 (22:21 IST)

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

Migraine
హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. నీరు లేకుండానే తీసుకునేలా సౌకర్యవంతమైన వినియోగానికి అనుగుణంగా రూపొందించిన 75 mg నోటి ద్వారా విచ్ఛిన్నమయ్యే టాబ్లెట్ రూపంలో రిమెజెపాంట్ అందుబాటులో ఉంది.
 
భారతీయ రోగులకు సకాలంలో, వేగవంతమైన నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందించడం ద్వారా రిమెజెపాంట్ సమగ్ర మైగ్రేన్ సంరక్షణలో కొత్త ప్రమాణాన్ని స్థాపిస్తుంది. మైగ్రేన్ పాథోఫిజియాలజీలో కీలకమైన పాత్ర పోషించే కాల్సిటోనిన్ జన్యు-సంబంధిత పెప్టైడ్(CGRP)ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా, ఈ ఔషధం త్వరితగతిన, ప్రభావవంతమైన ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది.
 
శ్రీమతి మీనాక్షి నెవాటియా, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ఫైజర్ లిమిటెడ్, ఇండియా ఇలా అన్నారు, రిమెజెపాంట్‌ను భారతదేశానికి తీసుకురావడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. మైగ్రేన్‌తో జీవిస్తున్న రోగుల జీవితాల్లో ఈ చికిత్స కలిగించే ప్రభావం చాల గొప్పది. ఇది నొప్పిని మరింత సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి, త్వరగా కోలుకుని సాధారణ కార్యకలాపాలకు తిరిగి చేరడానికి సహాయపడుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము. ఫైజర్‌లో రోగుల జీవితాలను మార్చే ఆవిష్కరణలను అందించడం మా లక్ష్యం. రిమెజెపాంట్ ప్రారంభంతో ఆ దిశగా మేము కీలకమైన ముందడుగు వేస్తున్నాము.
 
CGRP రిసెప్టర్‌ను నిరోధించడం ద్వారా పనిచేసే రిమెజెపాంట్, ప్రభావవంతమైన మైగ్రేన్ చికిత్సగా వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. అనుకూలమైన భద్రతా ప్రొఫైల్ తో కూడిన ఈ ఔషధం, రోగులు వేగంగా కోలుకుని తమ దైనందిన కార్యకలాపాలకు తిరిగి చేరుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది.
 
భారతదేశంలో మైగ్రేన్ ఒక గణనీయమైన సవాలుగా ఉంది, సుమారు 213 మిలియన్ల మందిని ప్రభావితం చేస్తూ, సంవత్సరానికి సగటున 17.3 పనిదినాల మేరకు ఉత్పాదకతను దెబ్బతీస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఫైజర్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ కొత్త చికిత్స ఆధునిక చికిత్సా ఎంపికల లోటును పూరించడానికి, మైగ్రేన్ నియంత్రణలో వినూత్న పరిష్కారాల కోసం ఉన్న దీర్ఘకాల వైద్య అవసరాన్ని తీర్చడానికి కీలక ముందడుగుగా నిలుస్తుంది.

బోరబండలో వంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్న హిజ్రాలు, ఎందుకు?

బోరబండలో వంటిపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్న హిజ్రాలు, ఎందుకు?ఈమధ్య హిజ్రాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తరచూ వార్తల్లోకి ఎక్కుతున్నారు. ఇటీవలే ఓ బిల్డింగు నిర్మించుకున్న యజమానితో గొడవపడి అతడిని దారుణంగా కొట్టడంతో అతడు కేసు పెట్టాడు. ఐతే ఇప్పుడు తమపైనే మరో హిజ్రా తప్పుడు కేసులు పెట్టి వేధిస్తుందంటూ 50 మందికి పైగా హిజ్రాలు హైదరాబాద్ బోరబండలో రోడ్డుపై నిరసనకు దిగారు. వారి నిరసనలను అదుపు చేసేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఇంతలో తమకు న్యాయం చేయాలంటూ ముగ్గురు హిజ్రాలు ఒంటిపై పెట్రోలు పోసుకున్నారు. వారిని పోలీసులు సముదాయిస్తుండగానే గుబుక్కున అగ్గిపుల్ల గీసుకుని అంటించుకున్నారు.

ఢిల్లీ ఎర్రకోట కారు బాంబు కేసు : సహ కుట్రదారు జసిర్ అరెస్టు

ఢిల్లీ ఎర్రకోట కారు బాంబు కేసు : సహ కుట్రదారు జసిర్ అరెస్టుఢిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు కేసులో ప్రధాన నిందితుడు డాక్టర్ ఉమర్‌ నబీకి సాంకేతికంగా సహకారం అందించిన మరో నిందితుడు జసిర్ బిలాల్‌ను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్.ఐ.ఏ వెల్లడించింది.

Telangana deep freeze: తెలంగాణ ప్రజలను వణికిస్తున్న చలి-పులి

Telangana deep freeze: తెలంగాణ ప్రజలను వణికిస్తున్న చలి-పులితెలంగాణ అంతటా తీవ్రమైన శీతాకాలం ప్రారంభమైంది. హైదరాబాద్ జిల్లాలు, శివార్లలోని అనేక ప్రదేశాలలో ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌లో నమోదవుతున్నాయి. ఇంకా పొడి, చల్లని గాలులు కొనసాగుతాయని, మరింత తీవ్రమవుతాయని, సోమవారం హైదరాబాద్‌లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అంచనా ప్రకారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 2 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుండి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు తగ్గుతాయని సూచించింది.

కర్నాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమా? హస్తినలో మకాం వేసిన సిద్ధూ - డీకే

కర్నాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమా? హస్తినలో మకాం వేసిన సిద్ధూ - డీకేకర్నాటకలో ముఖ్యమంత్రి మార్పు తథ్యమంటూ జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌లు హస్తినలో మకాం వేసివున్నారు. వారిద్దరూ కలిసి ఢిల్లీలోని కర్నాటక భవన్‌కు వెళ్లారు. రాష్ట్రంలో నాయకత్వం మార్పుపై విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ సిద్ధరామయ్య, డీకేలు ఢిల్లీలో కనిపించడం ఇపుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

భార్య, కవల పిల్లలు మృతి.. ఇక బతకలేను.. ఉరేసుకున్న వ్యక్తి.. ఎక్కడ?

భార్య, కవల పిల్లలు మృతి.. ఇక బతకలేను.. ఉరేసుకున్న వ్యక్తి.. ఎక్కడ?గర్భవతిగా ఉన్న తన భార్యను, పుట్టబోయే కవల పిల్లలను కోల్పోయినందుకు కలత చెందిన ఒక వ్యక్తి సోమవారం శంషాబాద్‌లోని తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. శంషాబాద్ నివాసితులు అయిన ప్రైవేట్ ఉద్యోగి ఎం విజయ్ (40), అతని భార్య శ్రావ్య ఈ సంవత్సరం తమ కవల పిల్లలను ఆశించారు. శ్రావ్యకు ఎనిమిదో నెల గడుస్తుండగా విషాదం చోటుచేసుకుంది.

Watch More Videos

ఐబొమ్మ నిర్వాహుకుడు రవి తెలివి దేశానికి ఉపయోగించాలి : నటుడు శివాజీ

ఐబొమ్మ నిర్వాహుకుడు రవి తెలివి దేశానికి ఉపయోగించాలి : నటుడు శివాజీచిత్రపరిశ్రమను పట్టిపీడిస్తున్న పైరసీపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు పైచేయి సాధించారు. ఈ పైరసీకి మూలకారకుడుగా ఉన్న ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన జైలుకు తరలించారు. ఇలాంటి వ్యక్తిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ పలువురు సినీ ప్రముఖులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, నటుడు శివాజీ మాత్రం మరోలా స్పందించారు. ఇమ్మడి రవి తెలివితేటలు చూసి ఆశ్చర్యపోయినట్టు చెప్పారు. రవి ఇకనైనా మారాలని హితవు పలికారు.

ఇనికా ప్రొడక్షన్స్ లో ఇండియన్ అనిమేషన్ సినిమా కికీ & కోకో

ఇనికా ప్రొడక్షన్స్ లో ఇండియన్ అనిమేషన్ సినిమా కికీ & కోకోఇటీవల అనిమేషన్ చిత్రాలు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఆపాదిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా బాలల చిత్రాలు నిర్మించడానికి ఎవరు ముందుకు రావడంలేదు. కాని వారికి అర్ధమయ్యేలా వినోదాత్మకంగా చిత్రాలు అందిస్తే తప్పక ఆదరిస్తారు. ఇండియన్ స్క్రీన్ పై లయన్ కింగ్, అలాద్దిన్, వంటి కొన్ని అనిమేషన్ చిత్రాలు విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందుతూ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాలు సాధిస్తున్నాయి.

జయకృష్ణ ఘట్టమనేని సినిమాలో హీరోయిన్ గా రషా తడాని

జయకృష్ణ ఘట్టమనేని సినిమాలో హీరోయిన్ గా రషా తడానిసూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, దివంగత రమేష్ బాబు కుమారుడు, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు, జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని హీరోగా లాంచ్ అవుతున్నారు. RX 100, మంగళవారం వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల విజనరీ ఫిల్మ్ మేకర్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో జయకృష్ణ వెండితెర అరంగేట్రం చేయబోతున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ను వైజయంతి మూవీస్‌ అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. చందమామ కథలు బ్యానర్‌పై పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్నారు.

Balakrishna: అఖండ 2: తాండవం నుంచి జాజికాయ సాంగ్ చిత్రీకరణ

Balakrishna: అఖండ 2: తాండవం నుంచి జాజికాయ సాంగ్ చిత్రీకరణనందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను పవర్ ఫుల్ కొలాబరేషన్ లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ డివైన్ యాక్షన్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'అఖండ 2: తాండవం'. రామ్ ఆచంట, గోపీచంద్ ఆచంట ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎం తేజస్విని నందమూరి సగర్వంగా చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ తాండవం అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ తో భారీ అంచనాలు సృష్టించాయి.

Nag Aswin: కొత్తవారితో సింగీతం శ్రీనివాసరావు, నాగ్ అశ్విన్‌ సినిమా !

Nag Aswin: కొత్తవారితో సింగీతం శ్రీనివాసరావు, నాగ్ అశ్విన్‌ సినిమా !సింగీతం శ్రీనివాసరావు, నాగ్ అశ్విన్‌ లు వైవిధ్యమైన దర్శకులు. సింగీతం దర్శకుడిగా పలు విజయవంతమైన సినిమాలు చేశారు. ఆదిత్య 369 వంటి టైం ట్రావల్ సినిమా ట్రెండ్ సెట్టర్ అయింది. కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకున్న ఆయన మరలా మరో సినిమాకు నడుం కట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక నాగ్ అశ్విన్ .. మహానటి, కల్కి వంటి సినిమాలతో తెలుగు సినిమా రంగంలోనే సరికొత్త పోకడలకు మార్గం వేశారు. ఇప్పుడు వీరిద్దరి కలయికలో ఓ చిత్రం సన్నాహాలు జరుపుకుంటోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com