సోమవారం, 17 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 17 నవంబరు 2025 (19:24 IST)

ఐబొమ్మ నిర్వాహుకుడు రవి తెలివి దేశానికి ఉపయోగించాలి : నటుడు శివాజీ

shivaji
చిత్రపరిశ్రమను పట్టిపీడిస్తున్న పైరసీపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు పైచేయి సాధించారు. ఈ పైరసీకి మూలకారకుడుగా ఉన్న ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడు ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు అరెస్టు చేసిన జైలుకు తరలించారు. ఇలాంటి వ్యక్తిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ పలువురు సినీ ప్రముఖులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, నటుడు శివాజీ మాత్రం మరోలా స్పందించారు. ఇమ్మడి రవి తెలివితేటలు చూసి ఆశ్చర్యపోయినట్టు చెప్పారు. రవి ఇకనైనా మారాలని హితవు పలికారు.
 
ఐబొమ్మ ద్వారా తాను చాలామందికి ఉపయోగపడుతున్నానని రవి భావించివుండొచ్చని, కానీ, అది ఎంతో మందిని ఇబ్బంది పెట్టిందని అన్నారు. మనకంటూ కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయన్నారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ నడుచుకోవాలన్నారు. రవిలో ఇప్పటికైనా మార్పు రావాలని శివాజీ ఆకాంక్షించారు. సినిమాను థియేటర్‌లో చూసే అనుభూతి మరెక్కడా రాదన్నారు. 
 
ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే చౌకైనది ఏదైనా ఉందంటే అది సినిమా మాత్రమేనని చెప్పారు. మూడు గంటల సినిమా నచ్చితే జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుందని, ఇందుకు ఉదాహరణే సీనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన మిస్సమ్మ, పాతాళభైరవి వంటి చిత్రాలన్నారు. ఇప్పటికైనా పైరసీని ప్రోత్సహించకుండా, సినిమాను థియేటర్‌లో చూడాలని శివాజీ విజ్ఞప్తి చేశారు. 

సౌదీ బస్సు ప్రమాదం.. 45మంది మృతి.. ప్రాణాలతో మిగిలిన ఒకే ఒక వ్యక్తి

సౌదీ బస్సు ప్రమాదం.. 45మంది మృతి.. ప్రాణాలతో మిగిలిన ఒకే ఒక వ్యక్తిసౌదీ అరేబియాలోని మదీనా సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్‌కు చెందిన 45 మంది భారతీయ యాత్రికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మక్కా నుండి మదీనాకు యాత్రికులను తీసుకెళ్తున్న బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొనడంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. 46 మందితో వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదంలో మంటలు చెలరేగి, ఘోర ప్రాణనష్టానికి దారితీసింది. ఈ ఘటనలో ఒకే ఒక్క వ్యక్తి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.

వెస్ట్ బెంగాల్ రాజ్‌భవన్‌లో పేలుడు పదార్థాలు నిల్వ చేశారా?

వెస్ట్ బెంగాల్ రాజ్‌భవన్‌లో పేలుడు పదార్థాలు నిల్వ చేశారా?వెస్ట్ బెంగాల్ రాజ్‌భవన్‌లో పేలుడు పదార్థాలను భారీగా నిల్వ చేశారంటూ ప్రచారం సాగింది. ఈ విషయంపై టీఎంసీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఇవి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వీటిని తీవ్రంగా పరిగణించిన గవర్నర్ సీవీ ఆనంద్ బోస్ సోమవారం రాజ్‌భవన్‌ భద్రతా సిబ్బందితో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేయించారు.

Rayalaseema: రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న టీడీపీ.. ధ్వజమెత్తిన వైకాపా

Rayalaseema: రాయలసీమను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న టీడీపీ.. ధ్వజమెత్తిన వైకాపాముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎల్లప్పుడూ రాయలసీమ ప్రయోజనాలను విస్మరించారని.. శ్రీ బాగ్ ఒప్పందాన్ని గౌరవించకపోవడంతో ఈ ప్రాంతానికి నిధులు, నీరు అందలేదని వైఎస్‌ఆర్‌సిపి ఆరోపించింది. తాడేపల్లిలో మీడియాతో మాట్లాడిన మాజీ మంత్రి సాకే శైలజానాథ్, శ్రీ బాగ్ ఒప్పందంపై 87 సంవత్సరాల క్రితం సంతకం చేశారని, అయినప్పటికీ టిడిపి ఎటువంటి ఆందోళన చూపలేదన్నారు.

అలాంటి గర్ల్ కావాలంటే గంటకు రూ. 7500, సెక్స్ రాకెట్ పైన పోలీసుల దాడి

అలాంటి గర్ల్ కావాలంటే గంటకు రూ. 7500, సెక్స్ రాకెట్ పైన పోలీసుల దాడిస్పా సెంటర్ ముసుగులో బలవంతంగా వ్యభిచారం చేయిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. మైనర్ బాలికలు కావాలంటే గంటకు రూ. 7500 చెల్లించాలంటే ఫోన్ ద్వారా విటులకు వల వేస్తున్న స్పా సెంటర్ బృందాన్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఢిల్లీ రోహిణిలోని మంగళం ప్యాలెస్ మాల్ క్రిస్టల్ బ్యూటీ స్పాలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు మెరుపుదాడి చేసారు. ఈ తనిఖీల్లో ఆరుగురు మైనర్ గర్ల్స్, ఐదుగురురు మహిళలను పోలీసులు రక్షించారు.

సౌదీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతులంతా హైదరాబాదీయులే : హజ్ కమిటీ వెల్లడి

సౌదీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతులంతా హైదరాబాదీయులే : హజ్ కమిటీ వెల్లడిసౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో 45 మంది ప్రాణాల కోల్పోయారు. వీరంతా హైదరాబాదీయులేనని హజ్ కమిటీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. పవిత్ర ఉమ్రా యాత్రకు వెళ్ళిన వీరి ప్రయాణం విషాదాంతంగా ముగిసింది. మృతుల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది ఉండటం మరింతగా కలిచివేస్తోంది. ఈ దుర్ఘటనతో హైదరాబాద్ నగరంలోని మృతుల కుటుంబాల్లో తీరని విషాదం అలుముకుంది.

Watch More Videos

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?

ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను అరికట్టే 5 మూలికలు, ఏంటవి?శీతాకాలంలో చాలామంది శ్వాసకోశ సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. మూలికల యొక్క వైద్యం లక్షణాలు సాధారణ శ్వాసకోశ సమస్యలకు చికిత్స చేస్తాయి. హానికరమైన టాక్సిన్స్, కాలుష్య కారకాల నుండి ఊపిరితిత్తులను రక్షిస్తాయి. మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రధానంగా 5 రకాల మూలికలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. అల్లం శ్వాసకోశ కండరాలను సడలించడం, ఊపిరితిత్తుల పనితీరును మెరుగుపరిచే సమ్మేళనాలను కలిగి ఉంటుంది. పుదీన ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. పసుపు ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరచడంలో సహాయపడే శోథ నిరోధక, యాంటీఆక్సిడెంట్ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది.

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమం

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమంప్రపంచ డయాబెటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి తమ మూడవ భారీ ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమంగా ‘డయాబెటిక్ రెటినోపతి పేషెంట్ సమ్మిట్’ను పంజగుట్ట మరియు గచ్చిబౌలి కేంద్రాలలో నిర్వహించింది. ఈసారి కార్యక్రమం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, చండీగఢ్, శ్రీనగర్, త్రివేండ్రం సహా భారతదేశం అంతటా అనేక నగరాల్లో విస్తృతంగా జరిగిన బహుళ-స్థాన ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఉచిత కంటి సంప్రదింపుల ఆఫర్‌ను నవంబర్ 30, 2025 వరకు ఆసుపత్రి పొడిగించింది.

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com