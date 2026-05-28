విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ సత్తాపై ఆధారపడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ AI ఆశలు
విజయవాడ: ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త సాంకేతికతను అందుకునే ఆంధ్రప్రదేశ్.. ఇప్పుడు తన తదుపరి తరానికి డిజిటల్ కేంద్రంగా అత్యంత వేగంగా రూపుదిద్దుకుంటుంది. గూగుల్ 15 బిలియన్ డాలర్ల ఏఐ డేటా సెంటర్ని విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీంతోపాటు పలు దేశీయ పెట్టుబడులతో కూడిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి క్యూ కడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర నాయకులు సాంకేతికత ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింతగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. అయితే, ఇదే సమయంలో ఎనర్జీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు.
ఈ ఏఐ, డేటా-సెంటర్ సౌకర్యాలకు 24/7 నాణ్యమైన విద్యుత్ అవసరం, దానికి అత్యంత పటిష్టమైన ప్రసార వ్యవస్థ కావాలి. రాబోయే రోజుల్లో, ఆంధ్ర గ్రిడ్ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పరీక్షకు గురికానుంది. విద్యుత్ ప్రసార వ్యవస్థ విఫలమైతే, ఒక్క క్షణం అంతరాయం కూడా ఈ హై-టెక్ ప్రాజెక్టులను దెబ్బతీయగలదు.
డేటా సెంటర్లకు ప్రత్యేకమైన, నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా, అతి తక్కువ ప్రసార నష్టాలతో అవసరం, అని ఒక డేటా సెంటర్ మౌలిక సదుపాయాల నిపుణుడు అన్నారు. ఈ కేంద్రాలు భారీ సర్వర్ క్లస్టర్లను, కూలింగ్ సిస్టమ్లను నిరంతరం నిర్వహిస్తాయి, వోల్టేజ్ హెచ్చుతగ్గులకు ఏమాత్రం ఆస్కారం ఉండదు. క్షణకాలం వోల్టేజ్ తగ్గినా కార్యకలాపాలు నిలిచిపోవచ్చు, దీనివల్ల లక్షల్లో నష్టాలు సంభవిస్తాయి. వాస్తవానికి, ఒక ఏఐ క్యాంపస్ ఒక నగరంలా పనిచేస్తుంది, దీని విద్యుత్ డిమాండ్ ఒక పెద్ద పారిశ్రామిక జోన్తో సమానంగా ఉంటుంది, అని ఆ నిపుణుడు జోడించారు.
ఈ సవాలు యొక్క తీవ్రత ఇప్పటికే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. గూగుల్ ప్రతిపాదించిన ప్లాంట్, రాబోయే ఉక్కు కర్మాగారంతో కలిసి ఏటా సుమారు 6,000 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను వినియోగించవచ్చని రాష్ట్ర అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్ ప్రస్తుతం ఉన్న సుమారు 17 గిగావాట్ల నుండి 2035-36 నాటికి 44.5 గిగావాట్లకు పెరగవచ్చని కేంద్ర విద్యుత్ అథారిటీ అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ భారీ పెరుగుదల, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే ట్రాన్స్ మిషన్ వ్యవస్థను నిర్మించాల్సిన అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతోంది.
ఏ వ్యవస్థలో అయినా విశ్వసనీయత అనేది రాజీపడలేని అంశమని నిపుణులు నొక్కి చెబుతున్నారు. ట్రాన్స్ మిషన్ మౌలిక సదుపాయాలు ఒక కీలకమైన బలహీనమైన అంశంగా మిగిలిపోతున్నాయి, ఇది తరచుగా డేటా సెంటర్ల వంటి అధిక డిమాండ్ ఉన్న క్లస్టర్లకు విద్యుత్ సరఫరాను ఆలస్యం చేస్తోంది, అని ఇంధన నిపుణుడు సద్దాఫ్ ఆలం అన్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులను సాపేక్షంగా త్వరగా ప్రారంభించగలిగినప్పటికీ, భూసేకరణ సవాళ్లు మరియు ముఖ్యంగా అటవీ, మార్గ హక్కులకు సంబంధించిన నియంత్రణ అనుమతుల కారణంగా ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్లు మరియు సబ్స్టేషన్లకు ఎక్కువ సమయం పడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఈ లోపాలను పరిష్కరించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున ట్రాన్స్మిషన్ అప్గ్రేడ్ని ప్రారంభించింది. 55 ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాజెక్టుల కోసం దాదాపు ₹9,300 కోట్లు కేటాయించింది. వీటి ద్వారా 8,853 MVA ట్రాన్స్ మిషన్ సామర్థ్యం, 1,500 కిలోమీటర్లకు పైగా ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్లు అదనంగా చేరతాయని అంచనా. అయితే, అదే సమయంలో అమలు వేగం చాలా కీలకమని పరిశ్రమ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వేగంగా మారుతున్న డిమాండ్కు అనుగుణంగా నిధులు, అనుమతులు, కేంద్ర ఏజెన్సీలతో సమన్వయం వంటివి ఉండాలి.
ఇప్పుడున్న ఏఐ యుగంలో పని నిలిచిపోవడం అనేది ఏమాత్రం భరించలేనిదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డేటా సెంటర్ల విషయంలో ముందంజలో ఉండేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక అరుదైన నిర్మాణాత్మక అవకాశం ఉంది, కానీ విద్యుత్ లభ్యత, ప్రసార సంసిద్ధత ఎంత వేగంగా విస్తరిస్తాయనేదే కీలక ఘట్టం. అనంతపురంలో ఒక సౌర ప్రాజెక్టు వచ్చినా, విశాఖపట్నం వంటి లోడ్ సెంటర్లకు ప్రసార అనుసంధానం ఆలస్యమైతే, అది విద్యుత్ కోతలకు దారితీయవచ్చు లేదా వినియోగదారులు ఖరీదైన ప్రత్యామ్నాయాలపై ఆధారపడేలా బలవంతం చేయవచ్చు, అని సద్దాఫ్ ఆలం వివరించారు. రాష్ట్రానికి ఈ విషయం తెలుసు, కానీ ఉత్పత్తి, ప్రసార విస్తరణను సమన్వయం చేయడంలోనే అసలు సవాలు ఉంది అని ఆయన అన్నారు.
ఇక్కడ ఒక విస్తృతమైన అవకాశం కూడా ఉంది. ఒక పటిష్టమైన ప్రసార వ్యవస్థ పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని సజావుగా అనుసంధానించడానికి, పారిశ్రామిక వృద్ధికి తోడ్పడటానికి, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా టారిఫ్లను స్థిరీకరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. భారతదేశ డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అగ్రగామిగా నిలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఒక రాష్ట్రానికి, ఇది కేవలం మౌలిక సదుపాయాల ఉన్నతీకరణ మాత్రమే కాదు, ఒక వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి కూడా.
బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే కథతో ది రెడ్ బ్యాగ్ అనే చిత్రం రూపొందుతోంది. హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మాత. రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. రీసెంట్గా రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. వడ్డే నవీన్తో కలిసి కథ స్క్రీన్ ప్లేలో ఈయన భాగమయ్యారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేస్తున్నారు.
ఈమధ్య తెలుగులో సినిమా కథలు పురాణాలు, ఇతిహాసాలను బేస్ చేసుకుని వస్తున్నాయి. అందులో అగ్ర సంస్థలు నిర్మిస్తుంటే ఆ స్థాయికి చేరాలనే మధ్యతరగతి సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఏది చేసినా ప్రేక్షకుడికి థ్రిల్ కలిగించేట్లు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అలాంటి కోవలో శ్రద్ధాదాస్, రవివర్మ తదితరులు నటించిన త్రిశూల మూవీగా ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. చాగంటి ప్రొడక్షన్ పై నేడే థియేటర్లలో విడుదలయింది మరి మూవీ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.