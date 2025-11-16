గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో రూ. 70 కోట్ల పెట్టుబడికి అవగాహన ఒప్పందం
విశాఖపట్నం: భారతదేశపు అతిపెద్ద వైవిధ్యభరితమైన ఆగ్రి-ఫుడ్ వ్యాపారాలలో ఒకటైన గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్ (Godrej Agrovet) ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒక నాన్-బైండింగ్ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. ఈ అవగాహన ఒప్పందం కింద, కంపెనీ తన పాడి వ్యాపారంలో పాడి ప్రాసెసింగ్, విలువ-జోడించిన ఉత్పత్తుల సామర్థ్యాలను విస్తరించడానికి, ఆయిల్ పామ్ రైతులకు ఏకైక పరిష్కార కేంద్రాలైన కొత్త సమాధాన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడానికి 70 కోట్ల రూపాయలను పెట్టుబడిగా పెట్టనుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ ఎండీ & సీఈఓ సునీల్ కటారియా, గొద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్-కార్పొరేట్ అఫైర్స్ రాకేశ్ స్వామి సమక్షంలో ఈ ఎంవోయూ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, మన ప్రాంత రైతులు అభివృద్ధి చెందాలంటే ఆగ్రి-ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడం చాలా అవసరం. దీనికి అనుగుణంగా, శక్తివంతమైన, నమ్మదగిన భాగస్వామి అయిన గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ భాగస్వామ్యం మా వ్యవసాయ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, ఆర్థిక వృద్ధిని నడిపిస్తూనే సమాజంలోని ప్రజలకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని సృష్టిస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను అని పేర్కొన్నారు.
గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ సీఈఓ-ఎండీ సునీల్ కటారియా మాట్లాడుతూ.. వ్యాపారాలకు మద్దతు ఇచ్చి, సమాజాన్ని అభివృద్ధి చేసే పర్యావరణ వ్యవస్థను ప్రోత్సహిస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము అని పేర్కొన్నారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ.... నేటి అవగాహన ఒప్పందం (MoU) మా ఆగ్రి-ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేయాలనే మరియు రైతులకు సాధికారత కల్పించాలనే మా ఉద్దేశానికి నిదర్శనం. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో బలమైన ఆవిష్కరణల చరిత్రతో, భారతదేశ పోషకాహార ముఖచిత్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లడం, వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధికి తోడ్పడటం మా లక్ష్యంగా మిగిలింది.
గొద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ పూర్తిగా యాజమాన్య బాధ్యతలు వహించే అనుబంధ సంస్థ అయిన క్రీమ్లైన్ డెయిరీ ప్రొడక్ట్స్ లిమిటెడ్, ఇది గొద్రేజ్ జెర్సీ(Godrej Jersey) అనే బ్రాండ్ పేరుతో ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తుంది, మూడు దశల్లో పాడి ప్రాసెసింగ్, విలువ-జోడించిన ఉత్పత్తుల సామర్థ్యాలను విస్తరించనుంది. కంపెనీ ఆయిల్ పామ్ వ్యాపారం, ఇది భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఆయిల్ పామ్ ప్రాసెసర్, పంట మొత్తం జీవితచక్రం కోసం నేరుగా రైతులతో కలిసి పనిచేస్తుంద. ఐదు కొత్త సమాధాన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనుంది. సమాధాన్ అనేది ఆయిల్ పామ్ రైతులకు విషయ పరిజ్ఞానం, పనిముట్లు, సేవలు, పరిష్కారాల యొక్క సమగ్ర ప్యాకేజీని అందించే ఒకే చోట లభించే పరిష్కార కేంద్రం.
గొద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్ గ్రూప్ ప్రెసిడెంట్- కార్పొరేట్ అఫైర్స్, రాకేశ్ స్వామి మాట్లాడుతూ, గొద్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్నకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక కీలకమైన రాష్ట్రం. ఇది మా అన్ని రంగాల వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేయడం అనేది రాష్ట్రంలో వ్యాపారం చేసే వేగం మరియు భాగస్వామ్య-ఆధారిత విధానానికి అద్దం పడుతోంది. ముఖ్యంగా దాని సరళీకృత ఆమోద ప్రక్రియ, పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలమైన విధానాల ద్వారా ఇది స్పష్టమవుతోంది. మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ వృద్ధి పయనానికి తోడ్పడాలని ఎదురుచూస్తున్నాము. వినియోగదారు, రియల్ ఎస్టేట్, ఫైనాన్స్ వ్యాపారాలలో కూడా మా గ్రూప్ అడుగుజాడలను విస్తరించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము అని వివరించారు.