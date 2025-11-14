శనివారం, 15 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (21:35 IST)

డయాబెటిక్ రెటినోపతిపై డాక్టర్ అగర్వాల్స్ కంటి ఆసుపత్రి అవగాహన కార్యక్రమం

Eye test
ప్రపంచ డయాబెటిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి తమ మూడవ భారీ ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమంగా ‘డయాబెటిక్ రెటినోపతి పేషెంట్ సమ్మిట్’ను పంజగుట్ట మరియు గచ్చిబౌలి కేంద్రాలలో నిర్వహించింది. ఈసారి కార్యక్రమం హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, చండీగఢ్, శ్రీనగర్, త్రివేండ్రం సహా భారతదేశం అంతటా అనేక నగరాల్లో విస్తృతంగా జరిగిన బహుళ-స్థాన ప్రజా అవగాహన కార్యక్రమం. డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఉచిత కంటి సంప్రదింపుల ఆఫర్‌ను నవంబర్ 30, 2025 వరకు ఆసుపత్రి పొడిగించింది. అదనంగా, ఈ సమయంలో అన్ని ఇతర రోగులకు కన్సల్టేషన్ ఫీజుపై 50% తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రికి కాల్ చేయవచ్చు.
 
భారతదేశంలో సుమారు 3 మిలియన్ డయాబెటిస్ రోగులు డయాబెటిక్ రెటినోపతితో బాధపడుతున్నట్లు అంచనా. దీన్ని పెంచుతున్న ప్రధాన కారణాల్లో బలహీన గ్లైసెమిక్ నియంత్రణ ఒకటి. దీర్ఘకాలం అధిక రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కంటి రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తాయి, అవి ఉబ్బడం, రక్తస్రావం అవ్వడం వంటి మార్పులకు దారి తీస్తాయి. దీంతో రెటీనా, ఆప్టిక్ నర్వ్ నష్టం జరిగి, కొన్నిసార్లు రెటీనా పొర వేరుపడే స్థాయికి చేరుకుంటుంది.
 
రోగి సమ్మిట్ ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ, డాక్టర్ ప్రీతీ, రీజినల్ హెడ్, క్లినికల్ సర్వీసెస్, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి ఇలా అన్నారు. అనియంత్రిత డయాబెటిస్ తరచుగా కళ్ళలోని రక్తనాళాలను దెబ్బతీస్తుంది, దీనివల్ల రోగుల దృష్టి క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. చాలా సందర్భాలలో లక్షణాలు వెంటనే కనిపించకపోవడం వల్ల, రోగులు సాధారణంగా వ్యాధి అడ్వాన్స్ దశకు చేరుకున్న తర్వాతే ఆసుపత్రికి వస్తారు. సమగ్ర కంటి పరీక్ష మాత్రమే నష్టం యొక్క పరిధిని నిర్ధారించగలదు.
 
ప్రస్తుతం డయాబెటిక్ రెటినోపతితో బాధపడుతున్న రోగులకు విభిన్నమైన చికిత్సా ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దెబ్బతిన్న రక్తనాళాలను సరిచేయడానికి లేజర్ థెరపీ, వాపును తగ్గించి రక్తనాళాల అసాధారణ పెరుగుదలను నియంత్రించేందుకు లక్ష్యిత కంటి ఇంజెక్షన్లు, అలాగే తీవ్రమైన కేసుల్లో విట్రియస్ జెల్‌ను భర్తీ చేసి రెటీనా స్థానాన్ని పునరుద్ధరించేందుకు శస్త్రచికిత్సా విధానాలు ఉన్నాయి.
 
డాక్టర్ తాండవ కృష్ణన్ పి, విట్రోరెటినల్ సర్జన్, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి ఇలా అన్నారు, సాధారణ కంటి పరీక్షల ద్వారా ముందస్తు గుర్తింపు, డయాబెటిస్‌కు సంబంధించిన కంటి సమస్యలను నివారించడంలో లేదా సమర్థవంతంగా నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, నియమిత వ్యాయామం, ఒత్తిడి నియంత్రణ వంటి సాధారణ జీవనశైలి మార్పులు టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రారంభాన్ని నిరోధించడంలో లేదా దాని పురోగతిని ఆలస్యం చేయడంలో సహాయపడతాయి. రక్తంలో చక్కెర, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్‌ను క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం ద్వారా వ్యక్తులు తమ మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు డయాబెటిస్ వల్ల కలిగే దృష్టి నష్టాన్ని కూడా తగ్గించవచ్చు.
 
డాక్టర్ అశ్విన్ అగర్వాల్, చీఫ్ క్లినికల్ ఆఫీసర్, డాక్టర్ అగర్వాల్ కంటి ఆసుపత్రి ఇలా అన్నారు, డయాబెటిక్ రెటినోపతిని చికిత్స చేయడానికి క్లినికల్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఉత్తమమైన మార్గం ఎల్లప్పుడూ నివారణే. ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం, ప్రమాదాలను వివరించడం, అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సా ఎంపికలపై వారికి స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించడం వంటివి మా రోగి సమ్మిట్‌ల యొక్క లక్ష్యం. ఈ కార్యక్రమాలు డయాబెటిస్ కంటిపై చూపే ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ముందస్తు చర్యల ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడానికి ప్రజలకు సహాయపడతాయి.
 
భారతదేశంలో లక్షలాది మంది డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఈ ప్రచారం ఒక కీలకమైన సందేశాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తుంది. మధుమేహం నిశ్శబ్దంగా దృష్టిని ప్రభావితం చేస్తుంది. క్రమంతప్పకుండా కంటి తనిఖీలు అత్యవసరం, ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో ముందస్తుగా గుర్తించడం ద్వారా దృష్టిని కాపాడుకోవచ్చు.

