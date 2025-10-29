బుధవారం, 29 అక్టోబరు 2025
ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

image
హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. 
 
తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు. నిశ్చల జీవనశైలి, ఒత్తిడి, ఊబకాయం, కొవిడ్ అనంతర సమస్యలు ఈ భయంకరమైన పెరుగుదలకు కీలకంగా నిలుస్తున్నాయి. ప్రత్యేక రీహాబిలిటేషన్ సౌకర్యాల కోసం రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవసరాలను గుర్తించి, HCAH కోలుకోవడం అంటే ఏమిటో పునర్నిర్వచిస్తోంది- దీనిని కొలవగల, డేటా-ఆధారిత మరియు రోగి-కేంద్రీకృతమైనదిగా చేస్తుంది.
 
భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 146 కోట్ల మంది జనాభాకు కేవలం 1,251 స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ కేంద్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే, దాదాపు ప్రతి 1.17 మిలియన్ల మందికి ఒకటి. ఈ కొరత నిర్మాణాత్మక, సాంకేతికత ఆధారిత రికవరీ సంరక్షణ యొక్క అత్యవసర అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. తమ రోబోటిక్స్-రికవరీ ల్యాబ్‌లతో ఈ అంతరాన్ని HCAH తగ్గిస్తోంది. తెలంగాణలో ప్రారంభించి ఢిల్లీ-NCR, బెంగళూరు, ముంబై మరియు కోల్‌కతాకు విస్తరించనుంది. రోబోటిక్ ఖచ్చితత్వం, ఏఐ-ఆధారిత థెరపీ ట్రాకింగ్, క్లినికల్ నైపుణ్యాన్ని కలపడం ద్వారా ఫలితాల ఆధారిత రీహాబిలిటేషన్ కోసం ఒక కొత్త ప్రమాణాన్ని HCAH నిర్దేశిస్తోంది.
 
హైదరాబాద్ కేంద్రంలో, భద్రత, ఖచ్చితత్వం, వేగం కోసం రూపొందించబడిన ప్రపంచ స్థాయి రోబోటిక్ వ్యవస్థల పూర్తి సూట్ ద్వారా సాంకేతికతను రికవరీ కలుస్తుంది. రోబోటిక్ గైట్ శిక్షణా వ్యవస్థలు, రోబోటిక్ ఆర్మ్ మరియు హ్యాండ్ రిహాబిలిటేషన్ యూనిట్లు, న్యూరోమస్కులర్ ఎలక్ట్రికల్ స్టిమ్యులేషన్ (NMES), గేమిఫైడ్ బ్యాలెన్స్ బోర్డులు, వర్చువల్ రియాలిటీ (VR) న్యూరోథెరపీ రోగులు నడవడానికి, కదలడానికి, మాట్లాడటానికి, తిరిగి సమతుల్యం చేసుకోవడానికి-సాంప్రదాయ పద్ధతుల కంటే చాలా వేగంగా మెదడు, శరీరానికి తిరిగి శిక్షణ ఇచ్చే సెషన్‌కు వేల ఖచ్చితమైన పునరావృత్తులు ఒకే తరహాలో పనిచేస్తాయి. 
 
రోగులు ఇప్పుడు ఎక్సోస్కెలిటన్-సహాయక నడక వ్యవస్థలను ఉపయోగించి కేవలం 30 నిమిషాల్లో 1,000 గైడెడ్ స్టెప్స్ తీసుకోవచ్చు, ఇవి సహజ నడకను అనుకరిస్తూనే పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తాయి. ముఖ్యంగా, ప్రతిష్టాత్మక రోబోటిక్ నడక శిక్షణ గైటర్- భారతదేశంలో తయారుచేయబడిన ఆవిష్కరణ- దేశం యొక్క పెరుగుతున్న మెడ్‌టెక్ సామర్థ్యాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది. మోచేయి మరియు చేయి కోలుకోవడానికి, రోబోటిక్-సహాయక చికిత్స ప్రతి కదలిక, ప్రయత్నాన్ని నిజ సమయంలో కొలుస్తుంది, పరిమాణాత్మక పురోగతిని నిర్ధారిస్తుంది. NMES పరికరాలు మింగడం, మాట్లాడటంలో భాగమయ్యే కండరాలను బలోపేతం చేస్తాయి, రోగులు స్వతంత్రంగా తినడం, మాట్లాడటం, శ్వాస విధులను తిరిగి పొందడంలో సహాయపడతాయి. గేమిఫైడ్ బ్యాలెన్స్ థెరపీ, విఆర్-ఆధారిత మోటర్ శిక్షణ రీహాబిలిటేషన్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి, స్థిరమైన రికవరీ కోసం న్యూరోప్లాస్టిసిటీ మరియు అభిజ్ఞా పనితీరును ప్రేరేపిస్తాయి.
 
HCAH ఇండియా సహ వ్యవస్థాపకుడు- అధ్యక్షుడు డాక్టర్ గౌరవ్ తుక్రాల్ మాట్లాడుతూ, స్ట్రోక్ లేదా మేజర్ సర్జరీ తర్వాత మొదటి 90 రోజులు రోగి కోలుకునే ప్రయాణంలో అత్యంత నిర్ణయాత్మక దశగా నిలుస్తుంది. HCAH రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీ ల్యాబ్‌ వద్ద, మా లక్ష్యం సాధ్యమైనంత వేగంగా కోలుకునేలా చేయటం మీద మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ పర్యావరణ వ్యవస్థలోని ప్రతి అంశం చికిత్సను వేగవంతం చేయడానికి రూపొందించబడింది. రోబోటిక్ గెయిట్ వ్యవస్థలు రోగులు చలనశీలతను త్వరగా, సురక్షితంగా పునర్నిర్మించడంలో సహాయపడతాయి, ఏఐ-ఆధారిత డాష్‌బోర్డ్‌లు ప్రతి మైలురాయిని నిజ సమయంలో తెలుపుతాయి. థెరపిస్ట్‌లు ఈ డేటాను ఉపయోగించి సెషన్‌లను శాస్త్రీయ ఖచ్చితత్వంతో స్వీకరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. రోబోటిక్స్, అనలిటిక్స్, ప్రేమతో కూడిన చికిత్సలను విలీనం చేయడం ద్వారా, రోగులు చలనశీలత, ప్రసంగం మరియు స్వాతంత్య్రంను ఎంత త్వరగా మరియు పూర్తిగా తిరిగి పొందవచ్చనే దానిపై మేము కొత్త జాతీయ ప్రమాణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అని అన్నారు. 
 
HCAH సహ వ్యవస్థాపకుడు మరియు అధ్యక్షుడు అంకిత్ గోయెల్ మాట్లాడుతూ, చికిత్స వలె, కోలుకోవడం కూడా శాస్త్రీయంగా ఉండాలనే మా నమ్మకాన్ని రోబోటిక్స్ & రికవరీ ల్యాబ్ ప్రతిబింబిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, మా థెరపిస్ట్‌ల నైపుణ్యాన్ని మిళితం చేయటం ద్వారా, మేము కోలుకునే ప్రక్రియను కొలవతగిన, స్థిరమైన, ప్రేరణాత్మకంగా మారుస్తున్నాము. అపోలో ఆయుర్వేదంతో మా భాగస్వామ్యం మరొక కోణాన్ని దీనికి జోడిస్తుంది. శరీరం, మనస్సును కలిసి నయం చేయడమనే ప్రక్రియను తీసుకువస్తోంది. ప్రతి రోగితో మేము నడవడానికి, మాట్లాడటానికి లేదా మళ్ళీ తినడానికి సహాయం చేస్తాము, వేగంగా, మెరుగ్గా కోలుకునే దేశం అనే మా లక్ష్యంకు దగ్గరగా వెళ్తాము అని అన్నారు. 
 
సీనియర్ కన్సల్టెంట్ న్యూరో-స్పైన్ సర్జన్, నిమ్స్ స్పైన్ ఫెలో, వేన్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ స్పైన్ అండ్ పెరిఫెరల్ నెర్వ్ ఫెలో, స్టాన్ ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ, యుఎస్ఏ డాక్టర్ బి.ఎస్.వి. రాజు మాట్లాడుతూ, రోబోటిక్-సహాయక చికిత్స వైద్యులకు సెషన్‌కు వందలాది పరిపూర్ణ కదలికలకు మార్గనిర్దేశం చేసే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది మెదడు తాను మరిచిపోయిన విధులను తిరిగి నేర్చుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. గతంలో ఎన్నడూ సాధ్యం కాని వేగంతో న్యూరోప్లాస్టిసిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. విఆర్, NMES మరియు గేమిఫైడ్ బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్‌లతో, రోగులు చలనశీలత, ప్రసంగం , సమన్వయాన్ని మరింత సహజంగా, నమ్మకంగా తిరిగి పొందుతారు. ఈ ల్యాబ్‌లో సైన్స్ సంరక్షణను కలుస్తుంది మరియు కోలుకోవడం అనేది తిరిగి కనుగొనే ప్రయాణంగా మారుతుంది అని అన్నారు.

Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)

Montha Cyclone: మరో రెండు రోజులు పనిచేయండి.. చంద్రబాబు ఏరియల్ సర్వే (video)తీవ్రమైన తుఫాను మొంథా కారణంగా రాష్ట్రంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యల వల్ల నష్టం తగ్గిందని చంద్రబాబు చెప్పారు. తుఫాను బాధిత ప్రజలకు మరింత ఉపశమనం కల్పించడానికి మరో రెండు రోజులు తమ ప్రయత్నాలను కొనసాగించాలని ముఖ్యమంత్రి మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి పిలుపునిచ్చారు. మరో రెండు రోజులు ఇదేవిధంగా పనిచేస్తే.. ప్రజలకు చాలా ఉపశమనం కలిగించగలమని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా సాధారణ పరిస్థితులు పునరుద్ధరించాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.

Khammam: మొంథా ఎఫెక్ట్.. నిమ్మవాగు వాగులో కొట్టుకుపోయిన డీసీఎం.. డ్రైవర్ గల్లంతు

Khammam: మొంథా ఎఫెక్ట్.. నిమ్మవాగు వాగులో కొట్టుకుపోయిన డీసీఎం.. డ్రైవర్ గల్లంతుఅలాగే వరంగల్, ఖమ్మం, మంచేరియల్, హనుమకొండ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా వుంటుందని, భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు, నదులు, సరస్సులు పొంగిపొర్లుతాయని చెప్పినా వినకుండా కార్లలో వాగులు దాటేద్దామని, భారీ బండులు నడుపుతూ వాగులు దాటేయడం సులభమని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. హెచ్చరికలు జారీ చేసినా, సూచనలు చేసినా.. పట్టించుకోకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తెలంగాణలో ఖమ్మం జిల్లా, కొణిజర్ల మండలం, జనరం వంతెన సమీపంలోని నిమ్మవాగు వాగులో డీసీఎం వాహనం కొట్టుకుపోయింది.

మొంథా తుఫానుతో అపార నష్టం... నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి ఆదేశం : సీఎం చంద్రబాబు

మొంథా తుఫానుతో అపార నష్టం... నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీకి ఆదేశం : సీఎం చంద్రబాబుమొంథా తుఫాను రాష్ట్రంలో అపార నష్టాన్ని చేకూర్చిపెట్టిందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆయన తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత రోడ్డు మార్గంలో వెళ్ళి అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడరేవు పునరావాస కేంద్రాన్ని పరిశింలించి, తుఫాను బాధితులను పరామర్శించి, బాధితులకు నిత్యావసరవస్తువులు, తగిన పరిహారం అందజేశారు.

విజయ్ నేరుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు.. రూ.20లక్షలు తిప్పి పంపిన కరూర్ బాధితురాలు

విజయ్ నేరుగా వచ్చి పరామర్శించలేదు.. రూ.20లక్షలు తిప్పి పంపిన కరూర్ బాధితురాలుకరూర్ బాధితులను నటుడు విజయ్ ఇటీవల చెన్నై ఈసీఆర్‌లోని ఓ హోటల్‌లో వారిని రప్పించి పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కరూర్ బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందించారు. వీరిలో చాలామంది విజయ్ అందించిన సాయం పొందారు. కానీ ఓ కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితురాలు సంఘవి మాత్రం విజయ్ ఇచ్చిన రూ.20 లక్షలను తిరిగి పంపించి షాక్ ఇచ్చింది.

అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయ్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

అంటు వ్యాధులు ప్రబలుతాయ్.. తస్మాత్ జాగ్రత్త : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిమొంథా తుఫాను కారణంగా రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయని, ఈ సీజన్‌లో ఎలాంటి అంటు వ్యాధులు ప్రబలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మొంథా తుపాను తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు.

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను మళ్లీ ఆశ్రయించిన చిరంజీవిమెగాస్టార్ చిరంజీవికి సోషల్ మీడియా కష్టాలు తప్పడం లేదు. దీంతో ఆయన హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఓ నెటిజన్ అసభ్యకర పోస్టులు పెడుతున్నారంటూ ఆయన తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఆ నెటిజన్ దయా చౌదరి పేరుతో ఎక్స్ వేదికగా ఈ పోస్టులు పెడుతున్నట్టు చిరంజీవి తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !

Rajamouli : బాహుబలి ఎపిక్ తో రాజమౌళి అందరికీ మరో బాట వేస్తున్నారా !దీని కోసం గత అయిదారు నెలలుగా ఈ సినిమా కోసం వర్క్ చేసినట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. అందులో ఏ సీన్ లు తీయాలి. యాక్షన్ సీన్ నిడివి తగ్గించాలి. అనేవి ప్రధానంగా ముందుకు వచ్చాయి. కథ చెడిపోకుండా చూపించాలనేది ముగ్గురి ప్లాన్. అసలు ఈ సినిమాను మొదట ఒకే భాగంగా తీసినా రాజమౌళి అంటే నిడివి ఎక్కువ తీస్తాడనీ, వేస్టేజ్ వుంటుందని అందరికీ తెలిసిందే. దానిని తెలివిగా రెండు భాగాలుగా అప్పటిలో ఓ కొత్తప్రయోగం చేశాడు.

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్

Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?

సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్న సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్?సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో ఇదే తరహా రూమర్స్ వచ్చినప్పటికీ ఆయన కొట్టిపారేశారు. కానీ, ఈ దఫా మాత్రం సినిమాలకు టాటా చెప్పేసి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించాలని భావిస్తున్నారు.

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్

China Peace : స్పై డ్రామా చైనా పీస్ నుంచి ఇదేంటో జేమ్స్ బాండ్ సాంగ్ రిలీజ్నిహాల్ కోధాటి, సూర్య శ్రీనివాస్ హీరోలుగా అక్కి విశ్వనాధ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యూనిక్ స్పై డ్రామా 'చైనా పీస్'. మూన్ లైట్ డ్రీమ్స్ బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో కమల్ కామరాజు, రఘు బాబు, రంగస్థలం మహేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
