పార్లమెంటులో అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రకటించే బిల్లు
డిసెంబర్లో జరిగే శీతాకాల సమావేశాల్లో అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా ప్రకటించే బిల్లును పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆమోదం పొంది గెజిట్లో ప్రచురించిన తర్వాత, అమరావతికి రాజధానిగా పూర్తి చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
భవిష్యత్తులో ఏదైనా ప్రభుత్వం రాజధానిని మార్చాలనుకుంటే, అది పార్లమెంటులో మరో బిల్లును ప్రవేశపెట్టాలి. ఈ మార్పుకు మూడింట రెండు వంతుల మెజారిటీ కూడా అవసరం. ఇది చాలా కష్టం. ఈ గెజిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి రెండింటి దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది.
2014-2019 మధ్య, చంద్రబాబు నాయుడు ఈ చట్టపరమైన అవసరాన్ని పరిష్కరించలేదు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల కోసం ఒత్తిడి చేసి అమరావతి అభివృద్ధిని నిలిపివేసినప్పుడు రాష్ట్రం మూల్యం చెల్లించుకుంది. ఆ కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐదు కీలకమైన సంవత్సరాల పురోగతిని కోల్పోయింది.
గెజిట్ నోటిఫికేషన్ లేకపోవడాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు పదే పదే ప్రశ్నించారు. అమరావతి కేవలం తాత్కాలిక ఏర్పాటుగా మిగిలిపోయిందని వాదించారు. తన మునుపటి ప్రభుత్వం అవసరమైన నోటిఫికేషన్ ఎందుకు జారీ చేయలేదని చంద్రబాబు వివరించాలని అన్నారు.
చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఆ తప్పును తప్పించుకుంటున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం టిడిపి సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, బిల్లును ఆమోదించడం కష్టం కాకూడదు. అప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో అమరావతి చట్టపరమైన హోదా దృఢంగా లభిస్తుంది.
ల్యాండ్ పూలింగ్ పాలసీ ద్వారా మొత్తం 30,635 మంది రైతులు 34,911.23 ఎకరాలు ఇచ్చారు. వారిలో 29,644 మంది ఇప్పటికే తిరిగి ఇవ్వదగిన ప్లాట్లను పొందారు. ఈ రైతులు సంవత్సరాలుగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు.
అయితే చట్టపరమైన కేసులు రాజధాని మార్పును నిరోధించాయి. ప్రతిపాదిత కార్యనిర్వాహక రాజధాని విశాఖపట్నంలో జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఒక్క ఇటుక కూడా వేయలేదు. ఇది రివర్సల్ను సులభతరం చేసింది.