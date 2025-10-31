Mega Train Terminals: విజయవాడ, అమరావతి, గన్నవరంలలో మెగా టెర్మినల్స్
దక్షిణ మధ్య రైల్వే విజయవాడ డివిజన్, అమరావతి, గన్నవరంలలో మెగా టెర్మినల్స్ నిర్మించడానికి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని రైళ్లు అమరావతి గుండా వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నందున, అమరావతిలో ఎనిమిది టెర్మినల్స్ ప్లాట్ఫారమ్ వస్తుంది.
వ్యాగన్ల నిర్వహణకు సంబంధించిన పనులు కూడా స్టేషన్లో చేపట్టబడతాయి. విజయవాడ స్టేషన్పై రైళ్ల భారాన్ని తగ్గించడానికి, గన్నవరం టెర్మినల్ను తదనుగుణంగా అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. మరిన్ని రైళ్లను నిర్వహించడానికి విజయవాడ, గుంటూరు స్టేషన్లలో విస్తరణ పనులు కూడా ఈ ప్రణాళికలో ఉన్నాయి.
స్టేషన్లో 8 ప్లాట్ఫారమ్లు, 8 రైల్వే లైన్లు నిర్మించబడతాయి. ఈ ప్లాట్ఫారమ్లపై 24 ఎల్హెచ్బి కోచ్లతో కూడిన రైళ్లను పార్క్ చేయగలిగేలా చూసుకోవాలి. తరువాత, స్టేషన్ను దాదాపు 120 రైళ్ల కదలికను నిర్వహించడానికి అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. స్టేషన్లో ముగిసే వందే భారత్తో సహా రైళ్ల నిర్వహణ పనులను నిర్వహించడానికి ఆరు పిట్ లైన్లను నిర్మిస్తారు. టెర్మినల్ కోసం 300 ఎకరాలు అందించాలని రైల్వే శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
గన్నవరం స్టేషన్ గన్నవరం స్టేషన్లో కూడా మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ప్రస్తుతం, స్టేషన్లో కేవలం మూడు ప్లాట్ఫారమ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో, సికింద్రాబాద్ రైల్వే జంక్షన్పై భారాన్ని తగ్గించడానికి చర్లపల్లి స్టేషన్ను అప్గ్రేడ్ చేసినట్లే విజయవాడ స్టేషన్కు ప్రత్యామ్నాయంగా దీనిని అభివృద్ధి చేస్తారు. గన్నవరం స్టేషన్లో 10 కి పైగా రైల్వే లైన్లు, ప్లాట్ఫారమ్లు నిర్మించబడతాయి. దాదాపు 205 రైళ్ల కదలికను నిర్ధారించడానికి చర్యలు తీసుకుంటారు.
స్టేషన్లో ముగిసే రైళ్ల కోచ్లను నిర్వహించడానికి నాలుగు పిట్ లైన్లను నిర్మించనున్నారు. గన్నవరం మెగా కోచింగ్ టెర్మినల్ కోసం 143 ఎకరాలకు పైగా అవసరం. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ ప్రస్తుతం 200 రైళ్లను నిర్వహిస్తున్న విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ను 300 రైళ్లకు విస్తరించనున్నారు.
1, 2, 3 రైల్వే లైన్లను 28 ఎల్హెచ్బీ కోచ్లు లేదా 24 ఐసీఎఫ్ కోచ్లతో రైళ్లను పార్క్ చేయడానికి విస్తరించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఏడు ప్లాట్ఫారమ్లను కలిగి ఉన్న గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో, అప్గ్రేడేషన్లో భాగంగా ఒక అదనపు ప్లాట్ఫారమ్ ఉంటుంది. స్టేషన్ సామర్థ్యాన్ని 120 రైళ్ల నుండి 170 రైళ్లకు పెంచుతారు.