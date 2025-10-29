Bullet Train To Amaravati: అమరావతికి బుల్లెట్ రైలు.. రూ.33వేల కోట్ల ఖర్చు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్ని రైల్వే ప్రాజెక్టులను సమీక్షించి, వాటిని త్వరగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ప్రాజెక్టులన్నింటికీ కలిపి దాదాపు రూ.33,630 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. వివిధ దశల్లో పురోగతిలో ఉన్నాయి. భూసేకరణ, నిధుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని సీఎం బాబు హామీ ఇచ్చారు.
ప్రతిపాదిత దక్షిణ బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టును అమరావతిలో రాబోయే అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంతో అనుసంధానించాలని కూడా చంద్రబాబు సూచించారు. కేంద్రం హైదరాబాద్, చెన్నై, అమరావతి, బెంగళూరులను అనుసంధానించే హై-స్పీడ్ నెట్వర్క్ను ప్లాన్ చేస్తోంది.
కానీ ఇది జరగాలంటే, ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్టులను చేపట్టే ముందు అమరావతికి గట్టి పునాది అవసరం. ముంబై అహ్మదాబాద్ మధ్య భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టును 2009లో ప్రకటించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ 2017లో శంకుస్థాపన చేశారు.
అయినప్పటికీ, నిర్మాణం ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు. ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.1.08 లక్షల కోట్లు ఖర్చవుతుంది. ఎక్కువగా జైకా రుణం ద్వారా 81శాతం నిధులు సమకూరుతాయి. మిగిలిన మొత్తాన్ని కేంద్రం, రాష్ట్రాలు పంచుకుంటాయి. భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక రాష్ట్రాలలో మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ కూడా భూసేకరణలో ఇబ్బంది పడుతున్నాయి.
అమరావతికి, ఈ సవాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నగరం ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతోంది. తక్షణ ప్రాధాన్యత రోడ్లు, రైల్వేలు, పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం, దానిని క్రియాత్మకంగా, నివాసయోగ్యంగా మార్చడం. రోడ్డు, రైలు మార్గాలను మెరుగుపరచడం సహజంగానే పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తుంది.
అమరావతి స్థిరమైన వృద్ధి దశకు చేరుకున్న తర్వాత, బుల్లెట్ రైలు వంటి ప్రాజెక్టులను తీవ్రంగా పరిగణించవచ్చు. అదే సమావేశంలో, ములపేట, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, రామాయపట్నంలోని కొత్త ఓడరేవులకు రైలు కనెక్షన్లను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం వుందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ లింక్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా సరుకు రవాణాను పెంచుతాయి. పారిశ్రామిక వృద్ధికి తోడ్పడతాయి.