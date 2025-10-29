Peddi: రామ్ చరణ్, జాన్వీ పై కేరళ లోని రైల్వే టనల్ దగ్గర పెద్ది షూటింగ్
Ram Charan - Bujji Babu, Ratnavel
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమా షూటింగ్ కేరళలో జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఓ పాటకోసం చిత్ర టీమ్ వెళ్ళినట్లు ప్రకటించారు. జానీ మాస్టర్ సారధ్యంలో చక్కటి ప్రక్రుతి అందాలను బందిస్తున్నారు. అందుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ రత్నవేల్ తన కెమెరాకు పనిచెబుతున్నారు. ఈ దశలో రైల్వే టెనల్ దగ్గర షూట్ ఏరియాను పరిశీలిస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దర్శకుడు బుజ్జిబాబు కూడా వున్నారు.
ఈ పోస్ట్ పైన రామ్ చరణ్ అభిమానులు పాట కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. పాట మరో లెవల్ లో వుంటుందని కామెంట్లు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్పోర్ట్ యాక్షన్ డ్రామాతో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమాలో తన గెటప్ కోసం చాలా బాడీను మార్చుకున్నారు. కసరత్తులు చేసి కండలు తిరిగిన దేహంగా తీర్చిదిద్దుకున్నాడు చరణ్. ఎ.ఆర్. రెహమాన్ బాణీలు సమకూరుస్తున్న ఈ సినిమా మరో ఆకర్షణగా దర్శకుడు చెబుతున్నారు. రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు కానుకగా వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న విడుదల చేస్తున్నారు.