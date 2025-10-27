సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025 (21:07 IST)

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

image
హైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు. ప్రాణాలను రక్షించుకోవడానికి ముందస్తుగా వ్యాధిని గుర్తించడం(early detection), సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, చురుకైన ఆరోగ్య పద్ధతులను పాటించడం ఎంత ముఖ్యమో వారు నొక్కి చెప్పారు.
 
వెల్‌నెస్ బజార్ వ్యవస్థాపకులు పూజా ఖాన్, రఘు వంశీ రెడ్డి, కాషిఫ్ అలీ ఖాన్ ఈ కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేశారు. అవగాహనకు, ఆచరణకు మధ్య వారధిగా నిలిచే సంభాషణలను ఈ వేదిక ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంది. శ్రేయస్సు (wellbeing), శాస్త్రం (science), సమాజం (community) ఒకే లక్ష్యంతో కలిసేలా ఈ అనుభవాలను వారు తీర్చిదిద్దుతున్నారు. మహావీర్ మోటార్స్, సత్త్వ, ఐడీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ సహకారంతో జరిగిన ఈ ఆత్మీయ, ఉత్సాహభరితమైన సెషన్‌లో వైద్యపరమైన లోతైన అంశాలు, నిజ జీవిత అనుభవాలు, స్ఫూర్తిదాయకమైన వివేచనను మేళవించిన అగ్రశ్రేణి వక్తలు పాల్గొన్నారు.
 
రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కోసం భారతదేశపు మొట్టమొదటి మైక్రోఆర్‌ఎన్ఏ (microRNA) ఆధారిత రక్త పరీక్షను ప్రవేశపెట్టిన కాంటెల్ మెడికల్ డయాగ్నోస్టిక్స్ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతునిచ్చింది. పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత, కిమ్స్-ఉషాలక్ష్మి సెంటర్ ఫర్ బ్రెస్ట్ డిసీజెస్ వ్యవస్థాపక డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి. రఘు రామ్ మాట్లాడుతూ, భారతదేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న ప్రధాన అపోహలను నివృత్తి చేశారు. పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ వ్యాధి ప్రధానంగా 50 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలపై ప్రభావం చూపుతుందని, కానీ భారతదేశంలో మాత్రం 40 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారిలోనే ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయని, కొంతమంది 30 ఏళ్ల వయసు మహిళలు కూడా దీని బారిన పడుతున్నారని ఆయన చెప్పారు.
 
భారతీయ మహిళల్లో ప్రస్తుతం రొమ్ము క్యాన్సరే అత్యంత సాధారణ క్యాన్సర్‌గా మారిందని ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. పరిమిత అవగాహన, జనాభా ప్రాతిపదికన స్క్రీనింగ్ లేకపోవడం వల్ల 60% పైగా కేసులు వ్యాధి ముదిరిన దశలో (advanced stages) బయటపడుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, రొమ్ములోని ప్రతి పది గడ్డలలో తొమ్మిది క్యాన్సర్ కావని భరోసా ఇస్తూ, లక్షణాలను అంచనా వేయడంలో ట్రిపుల్ అసెస్‌మెంట్ (Triple Assessment) యొక్క కీలక పాత్రను ఆయన వివరించారు.
 
వారసత్వంగా వచ్చే ప్రమాదాన్ని (hereditary risk) ఎక్కువగా అంచనా వేయవద్దని ఆయన హెచ్చరించారు. కేవలం 5-10% కేసులు మాత్రమే వంశపారంపర్యంగా సంక్రమిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. మహిళలు భయంతో జీవించడం మానేసి, సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆయన కోరారు. భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతూ, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు లిక్విడ్ బయాప్సీ (liquid biopsy) వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతలపై ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, ఇవి ఇంకా పరిశోధన దశల్లోనే ఉన్నాయని, జనాభా స్థాయి స్క్రీనింగ్ కోసం ఇంకా ఆమోదం పొందలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
ఈ చర్చలో పాల్గొన్న, నిష్ణాతులైన ప్రసూతి వైద్యురాలు, ఈస్తటిక్ రీకన్‌స్ట్రక్టివ్ గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రతిభా నారాయణ్, జీవనశైలి ప్రభావాలు, హార్మోన్ల ఆరోగ్యంపై అమూల్యమైన అంతర్దృష్టులను పంచుకున్నారు. ఒత్తిడి నిర్వహణ, సమతుల్య పోషణ, క్రమం తప్పకుండా చేసే శారీరక శ్రమ అనేవి నివారణకు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి కీలకమైన స్తంభాలని, కానీ చాలామంది వీటిని తక్కువ అంచనా వేస్తారని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. డాక్టర్ ప్రతిభ ఎంతో దయతో మాట్లాడుతూ, క్యాన్సర్ అనే పదం విన్న మరుక్షణం ప్రతి మహిళ భయానికి లోనవుతుందని, ప్రత్యేకించి అది శరీరంలోని సున్నితమైన భాగానికి సంబంధించినదైతే ఆ భయం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు.
 
రొమ్ము ఆరోగ్యం గురించి సంభాషణలు భయంతో కాదు, సానుభూతితో ప్రారంభం కావాలి, అని ఆమె నొక్కిచెప్పారు. చాలా మంది మహిళలకు, కుటుంబాలలో కూడా ఇటువంటి అంశాలు ఇప్పటికీ నిషిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. మీ రక్తపోటు లేదా బరువును తనిఖీ చేసినంత సాధారణంగా, రొమ్ము పరీక్షలను కూడా రొటీన్ హెల్త్ చెకప్‌లలో భాగంగా సాధారణీకరించాలని ఆమె వైద్యులను, సంరక్షకులను ప్రోత్సహించారు.
 
క్యాన్సర్‌ను గుర్తించడం అనే ఆలోచన నుండి ఆరోగ్యాన్ని సృష్టించుకోవడం వైపు మనస్తత్వాన్ని మార్చుకోవాలని డాక్టర్ ప్రతిభ పిలుపునిచ్చారు. ఈ సంభాషణను చురుకైన, సానుకూల ఆరోగ్య నిర్వహణ దిశగా మలచాలని సూచించారు. ఫిట్‌నెస్ ఐకాన్, మోటివేషనల్ స్పీకర్ దినాజ్ వెర్వత్వాలా ఈ సెషన్‌కు శక్తిని, స్ఫూర్తిని జోడించారు. ఆమె ఈ చర్చకు మోడరేటర్‌గా వ్యవహరిస్తూ, వైద్యపరమైన అంశాలను, ధైర్యంతో కూడిన వ్యక్తిగత కథనాలను అందంగా కలిపి అందించారు. ఆమె ఆకట్టుకునే మోడరేషన్ శాస్త్రానికి, భావోద్వేగానికి మధ్య వారధిగా నిలిచింది. సంభాషణకు సురక్షితమైన, అందరూ కనెక్ట్ అయ్యే వాతావరణాన్ని సృష్టించింది.
 
ముఖ్య అతిథిగా, ఫైర్‌సైడ్ మోడరేటర్‌గా వ్యవహరించిన పార్లమెంట్ సభ్యురాలు (రాజ్యసభ) శ్రీమతి రేణుకా చౌదరి, తనదైన శైలిలో సానుభూతిని, దృఢ విశ్వాసాన్ని ఈ చర్చకు జోడించారు. 40 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలు ప్రాణాలను రక్షించే వార్షిక స్క్రీనింగ్ మామోగ్రామ్‌లను చేయించుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడకూడదని ఆమె కోరారు. రేడియేషన్ లేదా నొప్పి గురించిన ఆందోళనలు నిరాధారమైనవని ఆమె భరోసా ఇచ్చారు. డాక్టర్ పి. రఘు రామ్ తన తల్లి పేరు మీద స్థాపించిన ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ ద్వారా దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన కోసం చేస్తున్న అసాధారణమైన, నిరంతర కృషిని ఆమె ప్రశంసించారు. అలాగే, అనేక మార్గదర్శక కార్యక్రమాల ద్వారా భారతదేశంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ సంరక్షణ, సర్జికల్ విద్యలో విప్లవాత్మక మార్పులు తెచ్చినందుకు ఆయనను అభినందించారు
 
ఆ తర్వాత జరిగిన నిష్కపటమైన ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం, ఆ ప్రాంగణాన్ని ఒక బహిరంగ చర్చా వేదికగా మార్చింది. హైదరాబాద్‌లోని వెల్‌నెస్ కమ్యూనిటీకి చెందిన హాజరైనవారు తమ అనుభవాలను పంచుకోవడానికి, ఆచరణాత్మకమైన విషయాలను తెలుసుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పించింది. ఈ ఈవెంట్ తమలోని భయాన్ని తొలగించి స్పష్టతను ఇచ్చిందని, అపవాదును తొలగించి సంఘీభావాన్ని నింపిందని చాలా మంది పాల్గొన్నారు. వైద్య సమాచారం తమకు వ్యక్తిగత సాధికారతను అందించిందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సాయంత్రం ఒక సామూహిక లక్ష్యంతో ముగిసింది. కేవలం లాంఛనప్రాయమైన పింక్ రిబ్బన్లకు అతీతంగా, నిజమైన, జీవితాలను మార్చే ప్రభావాన్ని చూపే దిశగా అభ్యుదయ అవగాహనకు కేంద్రంగా హైదరాబాద్ ఎదుగుతున్న పాత్రను ఇది పునరుద్ఘాటించింది.

కరూర్‌ బాధితులను కలిసిన టీవీకే చీఫ్ విజయ్ - దర్యాప్తు చేపట్టిన సీబీఐ

కరూర్‌ బాధితులను కలిసిన టీవీకే చీఫ్ విజయ్ - దర్యాప్తు చేపట్టిన సీబీఐకరూర్‌లో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 41మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన అనంతరం చెన్నైకి తిరుగుముఖం పట్టిన టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్‌.. అక్టోబర్ 27న చెన్నై మహాబలిపురంలో కరూర్ బాధితులను కలిశారు. ఈ సందర్భంగా కరూర్ తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చారు. ఈ సందర్భంగా బాధిత కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడిన విజయ్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ దుర్ఘటనకు క్షమాపణలు చెప్పారు. తప్పకుండా కరూర్ వచ్చి బాధితులను కలుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. కరూర్ బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు తప్పకుండా అండగా వుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

నత్తలా నడుచుకుంటూ వస్తున్న మొంథా తుఫాను, రేపు రాత్రికి కాకినాడకు...

నత్తలా నడుచుకుంటూ వస్తున్న మొంథా తుఫాను, రేపు రాత్రికి కాకినాడకు...మొంథా తుఫాను నత్తలా చాలా నెమ్మదిగా కదులుతూ వస్తోంది. గంటకు 17 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలి వస్తున్న తుఫాను ప్రస్తుతం కాకినాడకు 530 కిలోమీటర్ల దూరంలో వుంది. ఈ తుఫాను పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ మంగళవారం రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ తెలియజేస్తోంది. తుఫాన్ తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంగా పెనుగాలులు వీచే అవకాశం వున్నట్లు అధికారులు తెలియజేసారు. తుపాను ప్రభావిత జిల్లాల్లో అధికారులు ప్రజలను అప్రత్తం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశించారు.

పెరగనున్న ఏపీ జిల్లాల సంఖ్య.. ఆ రెండు జిల్లాల భాగాలను విలీనం చేస్తారా?

పెరగనున్న ఏపీ జిల్లాల సంఖ్య.. ఆ రెండు జిల్లాల భాగాలను విలీనం చేస్తారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త జిల్లా పునర్వ్యవస్థీకరణకు సిద్ధమవుతోంది. రాజధాని అమరావతి చుట్టూ పరిపాలనను మెరుగుపరచడానికి పల్నాడు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల భాగాలను విలీనం చేయడం ఈ ప్రణాళికలో ఉంది. మార్కాపురం నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు కనిగిరి, గిద్దలూరు, యెర్రగొండపాలెం, దర్శి నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి. రంపచోడవరం, చింతూరు డివిజన్‌లను సమీప మండలాలతో కలిపి కొత్త రంపచోడవరం జిల్లాను ప్రతిపాదించారు.

తుఫాను ప్రారంభమైంది... భూమిని సమీపించే కొద్దీ తీవ్రమవుతుంది.. ఏపీఎస్డీఎంఏ

తుఫాను ప్రారంభమైంది... భూమిని సమీపించే కొద్దీ తీవ్రమవుతుంది.. ఏపీఎస్డీఎంఏతీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉన్న మోంతా తుఫాను తీరాన్ని తాకడం ప్రారంభమైందని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ సోమవారం తెలిపారు. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. తుఫాను ప్రారంభమైంది. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయని జైన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు, ఇది భూమిని సమీపించే కొద్దీ మరింత తీవ్రమవుతుందని అన్నారు.

ఇంటి ముందు పెరిగిన గడ్డిని తొలగిస్తున్న యువతిని కాటేసిన పాము.. మూడు ముక్కలైనా..?

ఇంటి ముందు పెరిగిన గడ్డిని తొలగిస్తున్న యువతిని కాటేసిన పాము.. మూడు ముక్కలైనా..?ఇంటి ముందు పెరిగిన గడ్డిని తొలగిస్తున్న యువతిని ఓ పాము కాటేసింది. ఈ ఘటనలో యువతి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ గ్రామంలో ఓ యువతి ఇంటి ముందున్న గడ్డిని తొలగిస్తుండగా.. కత్తిపోటుకు ఓ పాము మూడు ముక్కలైపోయింది. అయితే కొనఊపిరితో వున్నప్పటికీ ఆ పాము యువతిని కాటేసింది. ఈ ఘటనలో కాటేసిన యువతిని నాటు వైద్యుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లినా యువతి చికిత్స ఫలించక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కత్తిరిస్తుండగా గడ్డిలో దాగి ఉన్న పామును ఆమె గమనించలేదు.

Watch More Videos

శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా తెలుగులో ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డియాస్ ఇరాయ్

శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా తెలుగులో ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డియాస్ ఇరాయ్మలయాళ అగ్ర కథానాయకుడు మోహన్ లాల్ తనయుడిగా చిత్రసీమలో అడుగు పెట్టిన ప్రణవ్, అతి తక్కువ సమయంలో తనకంటూ ఒక స్పెషల్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. 'హృదయం'తో భాషలకు అతీతంగా ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా నటించిన తాజా సినిమా 'డియాస్ ఇరాయ్'. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందిన ఈ సినిమాను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.

Samantha: స‌మంత‌ నిర్మాతగా మా ఇంటి బంగారం ప్రారంభ‌మైంది

Samantha: స‌మంత‌ నిర్మాతగా మా ఇంటి బంగారం ప్రారంభ‌మైందిట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యానర్‌పై ప్రొడ‌క్ష‌న్ నెం.2గా ‘మా ఇంటి బంగారం’ను స‌గ‌ర్వంగా ప్రారంభించిన‌ట్లు అనౌన్స్ చేశారు మేక‌ర్స్‌. ఈ ఏడాది బ్యాన‌ర్ నుంచి వ‌చ్చిన ‘శుభం’ సినిమా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అయిన సంగ‌తి తెలిసిందే. ‘మా ఇంటి బంగారం’ సినిమాలో స‌మంత‌, దిగంత్‌, గుల్ష‌న్ దేవ‌య్య త‌దిత‌రులు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. సీనియ‌ర్ న‌టి గౌత‌మి, మంజుషా కీల‌క పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు.

JD Laxman: యువతరం ఏది చేసినా ప్యాషన్ తో చేయాలి : జే.డి. లక్ష్మీ నారాయణ

JD Laxman: యువతరం ఏది చేసినా ప్యాషన్ తో చేయాలి : జే.డి. లక్ష్మీ నారాయణదేవన్ హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపోందుతున్న సూపర్ నేచురల్ లవ్ స్టొరీ 'కృష్ణ లీల'. 'తిరిగొచ్చిన కాలం'అనేది ట్యాగ్ లైన్. ధన్య బాలకృష్ణన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. బేబీ వైష్ణవి సమర్పణలో మహాసేన్ విజువల్స్ బ్యానర్ పై జ్యోత్స్న జి చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కథ & మాటలు- అనిల్ కిరణ్ కుమార్ జి అందించారు. ఈ సినిమా టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్, టీజర్, ఫస్ట్ సింగిల్ కి కి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. ఈ రోజు మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.

Chiru song: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ సింగిల్ 36 మిలియన్ వ్యూస్ తో సెన్సేషన్‌

Chiru song: మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఫస్ట్ సింగిల్ 36 మిలియన్ వ్యూస్ తో సెన్సేషన్‌మెగాస్టార్ చిరంజీవి మోస్ట్ ఎవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ మీసాల పిల్లతో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంటర్నెట్‌ను షేక్ చేస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన ఈ ఎనర్జిటిక్ మెలోడీ ఇన్స్టంట్ చార్ట్‌బస్టర్‌గా మారడమే కాకుండా, తెలుగు పాటకు దేశవ్యాప్తంగా అరుదైన ఘనతను సాధించింది.

Naga Shaurya : అందమైన ఫిగరు నువ్వా .. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్

Naga Shaurya : అందమైన ఫిగరు నువ్వా .. అంటూ టీజ్ చేస్తున్న బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్హీరో నాగ శౌర్య కంప్లీట్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్‌లో పవర్ ఫుల్ పాత్రలో ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇప్పటివరకు విడుదలైన పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. టీజర్‌ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com