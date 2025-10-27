Cobra: పుట్టపై నాగుపాము ప్రత్యక్షం.. భయం లేకుండా పూజలు చేసిన భక్తులు (video)
నాగుల చవితిని పురస్కరించుకుని నాగుపాములు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుట్ట నుంచి బయటికి వచ్చి దర్శనమిస్తున్నాయి. పుట్టలో భక్తులు పాలుపోయడంతో దానిని తాగేందుకు ఓ పాము బయటికి రావడం, శివలింగానికి ఇరువైపులా నాగుపాములు పడగవిప్పి దర్శనం ఇచ్చిన వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వీడియోలను పాములకు దూరంగా వుంటూ భక్తులు వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు.
అయితే తాజాగా ఓ నాగుపాముకు ప్రత్యక్షంగా పూజలు చేశాడు ఓ భక్తుడు. పడగ విప్పి పుట్ట నుంచి బయట నిల్చుని వున్న పాముకు శ్రద్ధతో ఓ భక్తుడు పూజలు చేసిన వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణంలో ఈ అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.
కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో స్థానిక పెరంపేట రోడ్డులోని బాట గంగానమ్మ ఆలయ సమీపంలో వేప చెట్టు వద్ద నాగుపాము ప్రత్యక్షం అయ్యింది దీంతో నేరుగా పాముకే భక్తులు పూజలు చేశారు.
అయితే ఈ పాము వారిని చూసి పడగ విప్పింది. ఏమాత్రం బుసలు కొట్టకుండా నెమ్మదిగా వారు చేసే పూజలు చూస్తుండి పోయింది. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.