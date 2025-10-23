మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. గ్లూటెన్ సెన్సిటివిటీ ఉన్నవారు కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అలసట, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
గోధుమలో ఫైటిక్ యాసిడ్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఈ యాసిడ్ అధికంగా ఉంటే, కొన్ని ముఖ్యమైన ఖనిజాలు... అంటే ఇనుము, కాల్షియం, జింక్ శరీరం గ్రహించకుండా అడ్డుకుంటుంది. అయితే, చపాతీలు తయారుచేసే ముందు పిండిని పులియబెట్టడం లేదా ఉదయం పూట తినడం ద్వారా ఈ ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. రాత్రి పూట అధిక మొత్తంలో చపాతీలు తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, ఉబ్బరం, గ్యాస్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
చపాతీలలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ మధ్యస్థంగా లేదా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు చపాతీలను అతిగా తింటే, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు త్వరగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకేసారి అధిక మొత్తంలో చపాతీలు తినడం లేదా వాటికి నెయ్యి, నూనె వంటివి ఎక్కువగా జోడించడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
నిత్యం అధికంగా చపాతీలు తింటూ, కూరగాయలు, పప్పులు లేదా ఇతర పోషకాలు ఉన్న ఆహారాన్ని తక్కువ తీసుకుంటే ప్రోటీన్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు లోపించే అవకాశం ఉంది. ఐతే చపాతీలు తినడం వలన కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలున్నాయి. కేవలం గోధుమ పిండి కాకుండా, జొన్న, రాగి లేదా బార్లీ పిండిని గోధుమ పిండితో కలిపి వాడడం ద్వారా పోషక విలువ పెరిగి, గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తగ్గుతుంది.
ఒకేసారి ఎక్కువ చపాతీలు తినకుండా, తగిన మోతాదులో తీసుకుంటుంటే ఫలితం వుంటుంది. పొట్టు తీయని గోధుమ పిండి వాడటం వల్ల ఫైబర్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది, ఇది జీర్ణక్రియకు, రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. అలాగే కూరగాయలు, పప్పులు, పెరుగు, సలాడ్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన సైడ్ డిష్లతో చపాతీలు తింటుంటే సమతుల్యంగా మారుతుంది.